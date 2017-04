NÄDALALÕPP

Kuidas kukk jänese laulma pani!

Neljapäev, 13. aprill 2017.



See oli Vene ajal, nii 80-ndatel aastatel. Praktiliselt igas maakodus oli 4–5 kana ja kukk. Ma ei mäletagi, kas sel ajal maapoodides pidevalt mune müüdi, igatahes oma söögi tarbeks peeti mõni kana, et mune pidevalt võtta oleks.



Samuti peeti sel ajal paljudes peredes küülikuid. Neid oli lihtne pidada, sest nad ei teinud liigset kära ning nende nahk ja liha olid hinnas. Lihakombinaadis võeti vastu elusloomi. Eriti hinnas olid tumedakarvalised küülikud. Küülikud pandi seal suurde metallkorvi, millega nad kaaluti ja samas said ka raha kohe kätte. Minu õde, kes oli väga täpne naisterahvas, pidas raamatut, kus oli kopikapealt kirjas iga sissetulek ja väljaminek. Küülikute müügist saadud raha eest oli sisustatud terve elutuba. Kogu mööbel ja põrandavaibad olid ostetud selle raha eest. Siis aga jäi küülikupidamine soiku. Ma ei tea, kas kadus nõudlus nahkade ja liha järele või oli mingi muu põhjus.



Õele jäi alles üks valge emaküülik. Tal oli ka neli suurt pruuni kana ja kääbuskukk. Kukel õnnetukesel ei olnud aga nende suurte mamslitega muud teha, kui kargas kana kukile ja sõitis ratsa. Kana ootas midagi rohkemat, kukk püüdis, aga mida sina puurid, kui puur ei ulatu. Kana algul lossutas alandlikult oodates, siis vihastas ja hakkas jooksma, kukk nagu ratsanik seljas.



Ratsutamine kestis seni, kuni kana jooksis kuskile põõsa alla ja pühkis ratsaniku kukilt. Kanad ei kannatanud ükski seda armetut meesolevust varsti enam välja.

Kord juhtus õde jälle seda ratsasõitu nägema. Kana jooksis sõstrapõõsa alla, kukk kukkus maha, kana keeras ringi ja virutas kukele sellise hoobi pähe, et see jäi surnult lamama. Õde vaatas jupp aega, aga kuna ta oli arg inimene ja kartis igasugu surnut, siis ei julgenud ta lähemalt asja uurima minna. Läks ära tuppa, vaatas mitu korda aknast, kukk lamas ikka sõstrapõõsa all. Kuna oli palav päev, siis pidi surnu maha maetud saama. Küll ta oli mõttes palunud, et peaks ometi keegi tulema, ta laseks kuke maha matta, aga nagu nuhtlus, mitte keegi ei tulnud.



Lõpuks oli õde võtnud kõik oma vapruseriismed kokku, labida lohinal järele ja läks ise auku kaevama. Nurga tagant välja minnes nägi ta oma suureks rõõmuks, et põõsaalune, kus kukk oli lamanud, oli tühi. Algul ta arvanud, et kull või miski loom on selle minema viinud, aga siis kuulis sauna tagant kuke laulu.

Kukk oli sellest hoobist ärgates selgelt aru saanud, et kui tahad ellu jääda, on targem neist kananaistest eemale hoida. Hommikul, kui õde laudaukse lahti tegi, lendas kukk aiateibasse, sealt õue, eemale hirmsatest amatsoonidest. Kukel oli aga üksinda igav ja nii läks ta jänese puuri ette, ajas jalad harki ja kires jänese poole.



Huvitav suhtlemine



Ükskord sattusin ma õe juurde minema, kui see teatas, et viimnepäev on tulekul. Kuna ta oli vähemalt väliselt täielik ateist, siis see avaldus pani mind imestama ja ma küsisin, et kust ta äkki selle teadmise sai? Tema jänes on hakanud laulma. Naersin südamest, sest midagi nii võimatut pole ma enne kuulnud ega uskunud põrmugi.



Õde kinnitas, et jutt on jumala õige – kukk on õpetanud jänese laulma ja see on viimsepäeva märk. Õde oli naljainimene ja ma arvasin, et see on üks tema krutskitest, et mind lollitada. Läks mitu head päeva, ma olin kodus ka emale õe jänese laulmisest rääkinud ning temagi arvas, et õde tahtis näha, kui loll ma just olen ja kas usun tõesti kõike, mida räägitakse.



Olin jälle õe juures, kukk aiast väljas nagu alati. Marssis teine mööda õue ringi, jäi jänese puuri ette harkisjalu seisma ja laulma. Keerasin selja ja hakkasin õega rääkima, kui äkki kuulsin mingit imelikku ja koledat häält kohe pärast kuke kiremist. Keerasin ringi ja jäin jänest vaatama. Kukk seisis puuri ees ja kires. Jänes sättis hulk aega oma suud, ajas siis selle lahti, valged esihambad pikalt paistmas, nagu tahaks haigutada, ja tegi tõesti nii hirmsat häält, mis võiks maailmalõppu kuulutada. Vahel hakkavad kanad laulma ja minu vanaema ütles siis, et see tuleb ära tappa, sest selline asi kuulutab õnnetust.



Autor: Ingrid Holm

