NÄDALALÕPP

Hullud vanainimesed Aafrikas

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Neljapäev, 13. aprill 2017. Kõrberännakul. Foto: erakogu Just nii ütlevad enda kohta nelja lapse vanemad Margus (55) ja Riina (55) Nurme, kes on veetnud juba mitu talve Keenias. Aafrikasse sattusid nad poja ja tuntud jooksja Tiidrek Nurme kutsel ning toel. Kui alguses oldi rohkem puhkajad, siis nüüd on vanematest pojale suur abi jooksulaagrite korraldamisel.



Et kogu nende nelja talve tegemistest paremini aru saada, panevad Margus ja Riina arvutist jooksma pildirea ning räägivad lõbusalt ja emotsionaalselt oma seiklustest.



Vaid üks aastaaeg



Kui Nurmed detsembris Saaremaalt lahkusid, oli hetkeks maha sadanud paks lumi ning see oli vaja pildile jäädvustada, et siis Aafrikas kohalikele näidata, kust nad tulevad.



“Keenias on sooja poolest kogu aeg vaid üks aastaaeg, vahelduseks tuleb vaid vihmaperiood. Meie elasime Niahururu linnas, mis asub 2500 meetri kõrgusel ning seal on aasta läbi varjus 25–27 kraadi sooja,” loob Margus pildi nende elukohast Aafrikas.



Samas vajab mägedes elamine kohandumist, mis võtab aega umbes nädala. Noored jooksjad tulevad aga sinna laagrisse, et korrigeerida oma hingamist kõrgmäestiku tingimustes.



Kui Riina ja Margus veel noored olid, elasid nad Krimmis, sest Margus oli sõjaväelendur ning sinna tööle suunatud.



Nurmed on oma elus palju reisinud, aga kui nad ükskord hakkasid arutama, kuhu veel tahaks minna, siis Riina ütles, et Aafrikasse, ja nii ka läks.



Kunstnikutöö



Loomulikult oli uues kohas esialgu huvitav, aga siis hakkas aega üle jääma.

“Ööbisime ühe erakooli territooriumil ning Tiidrek rääkis kooli omanikule, et tema ema on kunstnik ja on võimeline kooli kaunistama,” meenutab Riina.

“Meile anti kätte tohutu suur vaba pind. Tegin seina mõne koha pealt tasasemaks ja Riina hakkas maalima. Meiega jäädi väga rahule ja saime prii elamise ning iga päev tasuta õhtusöögi,” meenutab Margus.



Järgmisel aastal võeti ette veel suuremad pinnad, sest terve krunt oli koolihooneid täis ja kõik seinad lagedad. Fotodelt on näha, kuidas seinu kaunistavad nii Aafrika kui Euroopa loomad. Klassitahvli kohal luurab näiteks tiiger. Riina joonistas peast, aga õhtuti uuriti raamatutest, milline üks või teine loom ikka täpselt on.



“Kooli omanik tahtis oma lapselast seinale ja ma küsisin, kas tohin sinna kõrvale teha ka blondi põhjamaa tüdruku. Välja tuli natuke meie noorema tütre moodi ja pilt ise on minu meelest super,” rõõmustab Riina tehtu üle.



Viisa pikendamine



Keenia viisa antakse kolmeks kuuks ning kõige odavam on seda osta piiril. Kõige kauem on Riina ja Margus olnud Keenias ühtejärge viis kuud ning siis oli vaja viisat pikendada. Sõideti 200 km kaugusel asuvasse pealinna Nairobisse ja mindi immigratsiooniametisse.



“Kuna olime ette helistanud, võeti meid kohe lahkesti vastu. Andsime passid ja 40 000 šillingit ehk 40 eurot. Kõik käis väga kiiresti ja viisa pikendus oligi passis. Midagi täpsemalt ei küsitud. Kui olime aga passid kätte saanud, küsiti: patalantš? Mõtlesin, et mis see on. Kõlas nagu inglise keeles lõunasöök ehk lunch. Ütlesin, et võime minna lõunale, jah. Nemad: ei.



Ma ei teadnud ju nende žargooni. Hakkasin juba sõnaraamatut otsima, aga siis tuli ruumi büroo ülem ja ruumis olnud naisterahvas ütles mulle go hell (mine põrgu), tee, et sa kaod. Ma ikka kõhklesin, siis ta sosistas mulle give me money. Selgus, et Keenias võtavad kõik ametiasutused altkäemaksu. Meil oli see raha olemas, aga me ei saanud aru.



Altkäemaksu asemel tahtsin lõunale kutsuda. Kuna ülemus tuli, pidime lahkuma, aga kuulsin veel, et 500 šillingit ehk viis eurot oleks vaja. Läksime kibekiiresti välja, aga süda valutas. Helistasin Tiidrekule, et mis ma nüüd teen. Kui Tiidrek kuulis, et meil on viisad passis, soovitas kaduda. Mul süda kripeldas veel tükk aega, et mine tea, kus ja millal midagi nõudma hakkavad või ei lase lennukile,” kirjeldab Margus värvikalt.



Retk Victoria järve äärde



Keenias asuv Victoria järv on Aafrika suurim ja maailmas Baikali järel teisel kohal. Margus tahtis seda järve näha ja kuna Tiidrek oli Aafrikast ära läinud, siis otsustasid lapsevanemad omapäi tegutseda.



Tiidrek oli ostnud mootorratta ja Margus arvas, et 350 km kaugusel asuvat järve tasub just rattaga vaatama minna.



“Viimati oli Margus sõitnud mootorrattaga 30 aastat tagasi Ukrainas, aga ta on julge mees ja nii me selle teekonna ette võtsime. Kaarti vaatasime internetist, sest neil teedel märgistatud kohti eriti pole. Margus kogenud lendurina õppis kaardi pähe ja ühel pühapäevahommikul istusime ratta selga.



Olime ikka hullud küll – kaks vana inimest niimoodi teel ei tea kuhu. Liiklus on seal metsik ja väga jube. Täitsa surm oli silme ees – ühel pool mägi ja teisel pool kuristik.



Olime ainukesed mootorratturid sel transiitteel, aga ühe päevaga saime lõpuni ehk 350 km sõidetud. Nii suur tahtmine oli,” kõlab Riina jutt ühest kõige hullumeelsemast ettevõtmisest.



Victoria järve ääres käib palju valgeid turiste, aga osa hotelle, mille ehitanud rikkurid majandusbuumi ajal, on nüüd tühjad.



Misjonitöö



Sel aastal puutusid Riina ja Margus kokku misjonitööga, sest neile saabus külla kaks misjonäri Eestist, kes pidasid kohalikele palvusi ja õnnistasid neid. Kuna neil oli palju tööd, siis paluti ka Riina ja Margus appi.



“Sattusime kokku väga huvitavate inimestega, tegime läbi müstilise kõrberännaku ja saime osa sellest, kuidas kohalikud inimesed ahmivad su jutte muust maailmast. See oli nii võimas kogemus!” õhkab Riina ja teab, et talve saabudes läheb ta taas Keeniasse ja sedakorda just misjonitööd tegema.

Rändpastoriga kohtudes sattusid eestlased orbude kooli, kus õpib 800 last.

“Mul paluti appi jääda ja õpetada kunsti ning käsitööd. Ei pea ainult usutööd tegema. Ka see on misjonitöö, kui toon maailma neile lähemale. Rääkisime lastele muu maailma elust ja see oli nii vapustav kogemus Sinna tahan ma tagasi,” teab Riina.



Margus ja Riina vaatavad sellest rääkides teineteisele otsa ja noogutavad.



Plussid ja miinused



Kui Nurmed siit talvel Keeniasse sõidavad, jäävad siinsed pinged siia maha. Keenias on aga nii, et astu ainult uksest välja ja seiklus algab. Kuid eks igal kohal ole omad plussid ja miinused.



“Kohalikud on ehedad, aga samas eurooplaste poolt ära rikutud. Raha on nad teinud aplaks. Samas raha seal peaaegu ei näe – on ainult vahetuskaup, töö töö vastu, kaup kauba vastu. Kuid nende kõige halvem joon on valetamine. Kui sa alguses seda ei tea, on see väga ebameeldiv. Pärast juba eeldad seda. See on nende kultuur, et tuleb vassida. Kui tahad milleski kokku leppida, siis küsi kolm korda üle ja vaata talle silma. Kas saime mõlemad ühtemoodi aru? Sa pead õppima tundma nende stiili. See vassimine aitab neil vist ellu jääda,” arutlevad Margus ja Riina.



Kuna nad on nagu kaks hullu vanainimest, siis ärgitavad lapsed, kellest keegi Saaremaal ei ela, et müügu ema-isa maja maha ja mingugi Aafrikasse elama.

“Me julgeme ja tahame Aafrikas olla, aga päriselt sinna elama ei läheks. Ehkki Saaremaa tundub tagasi tulles liigagi vaikne, me teises kultuuris siiski elada ei tahaks,” on hetkel “hullude vanainimeste“ otsus, aga mine tulevikku tea. Et kogu nende nelja talve tegemistest paremini aru saada, panevad Margus ja Riina arvutist jooksma pildirea ning räägivad lõbusalt ja emotsionaalselt oma seiklustest.Kui Nurmed detsembris Saaremaalt lahkusid, oli hetkeks maha sadanud paks lumi ning see oli vaja pildile jäädvustada, et siis Aafrikas kohalikele näidata, kust nad tulevad.“Keenias on sooja poolest kogu aeg vaid üks aastaaeg, vahelduseks tuleb vaid vihmaperiood. Meie elasime Niahururu linnas, mis asub 2500 meetri kõrgusel ning seal on aasta läbi varjus 25–27 kraadi sooja,” loob Margus pildi nende elukohast Aafrikas.Samas vajab mägedes elamine kohandumist, mis võtab aega umbes nädala. Noored jooksjad tulevad aga sinna laagrisse, et korrigeerida oma hingamist kõrgmäestiku tingimustes.Kui Riina ja Margus veel noored olid, elasid nad Krimmis, sest Margus oli sõjaväelendur ning sinna tööle suunatud.Nurmed on oma elus palju reisinud, aga kui nad ükskord hakkasid arutama, kuhu veel tahaks minna, siis Riina ütles, et Aafrikasse, ja nii ka läks.Loomulikult oli uues kohas esialgu huvitav, aga siis hakkas aega üle jääma.“Ööbisime ühe erakooli territooriumil ning Tiidrek rääkis kooli omanikule, et tema ema on kunstnik ja on võimeline kooli kaunistama,” meenutab Riina.“Meile anti kätte tohutu suur vaba pind. Tegin seina mõne koha pealt tasasemaks ja Riina hakkas maalima. Meiega jäädi väga rahule ja saime prii elamise ning iga päev tasuta õhtusöögi,” meenutab Margus.Järgmisel aastal võeti ette veel suuremad pinnad, sest terve krunt oli koolihooneid täis ja kõik seinad lagedad. Fotodelt on näha, kuidas seinu kaunistavad nii Aafrika kui Euroopa loomad. Klassitahvli kohal luurab näiteks tiiger. Riina joonistas peast, aga õhtuti uuriti raamatutest, milline üks või teine loom ikka täpselt on.“Kooli omanik tahtis oma lapselast seinale ja ma küsisin, kas tohin sinna kõrvale teha ka blondi põhjamaa tüdruku. Välja tuli natuke meie noorema tütre moodi ja pilt ise on minu meelest super,” rõõmustab Riina tehtu üle.Keenia viisa antakse kolmeks kuuks ning kõige odavam on seda osta piiril. Kõige kauem on Riina ja Margus olnud Keenias ühtejärge viis kuud ning siis oli vaja viisat pikendada. Sõideti 200 km kaugusel asuvasse pealinna Nairobisse ja mindi immigratsiooniametisse.“Kuna olime ette helistanud, võeti meid kohe lahkesti vastu. Andsime passid ja 40 000 šillingit ehk 40 eurot. Kõik käis väga kiiresti ja viisa pikendus oligi passis. Midagi täpsemalt ei küsitud. Kui olime aga passid kätte saanud, küsiti: patalantš? Mõtlesin, et mis see on. Kõlas nagu inglise keeles lõunasöök ehk lunch. Ütlesin, et võime minna lõunale, jah. Nemad: ei.Ma ei teadnud ju nende žargooni. Hakkasin juba sõnaraamatut otsima, aga siis tuli ruumi büroo ülem ja ruumis olnud naisterahvas ütles mulle go hell (mine põrgu), tee, et sa kaod. Ma ikka kõhklesin, siis ta sosistas mulle give me money. Selgus, et Keenias võtavad kõik ametiasutused altkäemaksu. Meil oli see raha olemas, aga me ei saanud aru.Altkäemaksu asemel tahtsin lõunale kutsuda. Kuna ülemus tuli, pidime lahkuma, aga kuulsin veel, et 500 šillingit ehk viis eurot oleks vaja. Läksime kibekiiresti välja, aga süda valutas. Helistasin Tiidrekule, et mis ma nüüd teen. Kui Tiidrek kuulis, et meil on viisad passis, soovitas kaduda. Mul süda kripeldas veel tükk aega, et mine tea, kus ja millal midagi nõudma hakkavad või ei lase lennukile,” kirjeldab Margus värvikalt.Keenias asuv Victoria järv on Aafrika suurim ja maailmas Baikali järel teisel kohal. Margus tahtis seda järve näha ja kuna Tiidrek oli Aafrikast ära läinud, siis otsustasid lapsevanemad omapäi tegutseda.Tiidrek oli ostnud mootorratta ja Margus arvas, et 350 km kaugusel asuvat järve tasub just rattaga vaatama minna.“Viimati oli Margus sõitnud mootorrattaga 30 aastat tagasi Ukrainas, aga ta on julge mees ja nii me selle teekonna ette võtsime. Kaarti vaatasime internetist, sest neil teedel märgistatud kohti eriti pole. Margus kogenud lendurina õppis kaardi pähe ja ühel pühapäevahommikul istusime ratta selga.Olime ikka hullud küll – kaks vana inimest niimoodi teel ei tea kuhu. Liiklus on seal metsik ja väga jube. Täitsa surm oli silme ees – ühel pool mägi ja teisel pool kuristik.Olime ainukesed mootorratturid sel transiitteel, aga ühe päevaga saime lõpuni ehk 350 km sõidetud. Nii suur tahtmine oli,” kõlab Riina jutt ühest kõige hullumeelsemast ettevõtmisest.Victoria järve ääres käib palju valgeid turiste, aga osa hotelle, mille ehitanud rikkurid majandusbuumi ajal, on nüüd tühjad.Sel aastal puutusid Riina ja Margus kokku misjonitööga, sest neile saabus külla kaks misjonäri Eestist, kes pidasid kohalikele palvusi ja õnnistasid neid. Kuna neil oli palju tööd, siis paluti ka Riina ja Margus appi.“Sattusime kokku väga huvitavate inimestega, tegime läbi müstilise kõrberännaku ja saime osa sellest, kuidas kohalikud inimesed ahmivad su jutte muust maailmast. See oli nii võimas kogemus!” õhkab Riina ja teab, et talve saabudes läheb ta taas Keeniasse ja sedakorda just misjonitööd tegema.Rändpastoriga kohtudes sattusid eestlased orbude kooli, kus õpib 800 last.“Mul paluti appi jääda ja õpetada kunsti ning käsitööd. Ei pea ainult usutööd tegema. Ka see on misjonitöö, kui toon maailma neile lähemale. Rääkisime lastele muu maailma elust ja see oli nii vapustav kogemus Sinna tahan ma tagasi,” teab Riina.Margus ja Riina vaatavad sellest rääkides teineteisele otsa ja noogutavad.Kui Nurmed siit talvel Keeniasse sõidavad, jäävad siinsed pinged siia maha. Keenias on aga nii, et astu ainult uksest välja ja seiklus algab. Kuid eks igal kohal ole omad plussid ja miinused.“Kohalikud on ehedad, aga samas eurooplaste poolt ära rikutud. Raha on nad teinud aplaks. Samas raha seal peaaegu ei näe – on ainult vahetuskaup, töö töö vastu, kaup kauba vastu. Kuid nende kõige halvem joon on valetamine. Kui sa alguses seda ei tea, on see väga ebameeldiv. Pärast juba eeldad seda. See on nende kultuur, et tuleb vassida. Kui tahad milleski kokku leppida, siis küsi kolm korda üle ja vaata talle silma. Kas saime mõlemad ühtemoodi aru? Sa pead õppima tundma nende stiili. See vassimine aitab neil vist ellu jääda,” arutlevad Margus ja Riina.Kuna nad on nagu kaks hullu vanainimest, siis ärgitavad lapsed, kellest keegi Saaremaal ei ela, et müügu ema-isa maja maha ja mingugi Aafrikasse elama.“Me julgeme ja tahame Aafrikas olla, aga päriselt sinna elama ei läheks. Ehkki Saaremaa tundub tagasi tulles liigagi vaikne, me teises kultuuris siiski elada ei tahaks,” on hetkel “hullude vanainimeste“ otsus, aga mine tulevikku tea.

Veel artikleid samast teemast »