NÄDALALÕPP

Merle Palmiste kiigub Maiasmokas

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 07. aprill 2017. VAT teatri etendus “Alias”. Klassiõdede rollis lennukaaslased näitlejad Piret Rauk (vasakul) ja Merle Palmiste. FOTO: VAT-teater/ Siim Vahur Täna on Saaremaa kaubamaja kohvikus Maiasmokk kiiktoolitunnis tuntud näitleja Merle Palmistega, kelle paljud rollid nii teatrilaval, teleseriaalides kui ka filmides on võlunud tuhandeid vaatajaid.



“Ma ootan väga seda kohtumist publikuga,” kinnitas Merle Palmiste lühiintervjuus Nädalalõpule, lisades, et nii palju, kui tema on Saaremaal käinud, siis tema arvates on saarlased väga soojad ja toredad. “Ja küll teil Saaremaal on maitsev toit.”



Saaremaal käis armastatud näitlejatar enda sõnul üsna hiljuti. Kuna nad mängivad Piret Raugaga (Kuressaare Linnateatri direktor ja näitleja – toim) koos VAT-teatri etenduses “Alias”, siis olid neil ka Kuressaare Linnateatris nädal aega proovid. Piret ja Merle on lennukaaslased ja nad mõlemad on teatrilegendide Kalju Komissarovi ja Aarne Üksküla õpilased. “Nagu elus ikka, ei olnud me vahepeal tükk aega suhelnud. Aga “Aliase” proovidega saime jälle kokku ja aeg ei olekski nagu vahepeal mööda läinud,” naeris Merle. Piret Rauk ütles, et Merlega koos töötamine tuletas talle meelde kõige lihtsama ja tähtsama asja – Karlsson ütles kunagi, et kui nalja ei saa, siis mina ei mängi! “Meil on mängitud juba hulk etendusi ja iga kord on see sündmus! Merle on hea näitleja- ta vaatab silma!,” tähendas Piret, kinnitades, et Merlega läheks ta luurele küll.



“Alias” esietendus möödunud aasta septembrikuus rahvusraamatukogu teatrisaalis, lavastas Aare Toikka. See on etendus, kus pärast paljusid aastaid saavad kaks klassiõde jälle kokku ning hakkavad mängima sõnaseletusmängu “Alias”.



Teise Eesti suurema saare, Hiiumaaga on aga näitlejataril palju isiklikum side. Nimelt on Hiiumaal tema isa sünnikodu ning seal on ta veetnud kõik oma lapsepõlve suved. Ka sel suvel plaanib ta minna kodusaarele ja oma kallitele sugulastele külla.



Küsimusele, kuidas kulges tema tee näitlejaks saamiseni, vastas Merle, et ega ta lapsepõlves olnud sugugi kindel, et tema tulevikuametiks saab näitleja, aga mingil hetkel see soov küpses. Siis ta mõelnudki südame rahustuseks, et proovib, kas ta saab teatrikooli sisse või mitte. “Ja nii see läinud ongi. Sain sisse teatrikooli ning seda otsust ei ole ma senimaani kahetsenud,” märkis ta.



Amet nagu iga teinegi



Merle sõnul on näitleja elukutse amet nagu iga teinegi. “Õnne peab olema, eriti näitlejatöös. Et sulle antakse rolle, sind kutsutakse mängima,” rääkis ta, mõtiskledes, et paljud loomingulised ametid on ka sellised, et võid üksinda teha (heliloojad, muusikud jt), ka näidelda, kuid samas on näitlemine suures osas kollektiivne looming. Kindlasti peab olema suur tahtmine ja soov. “Ja mis põhiline, pead olema tundlik ja samas ka tugev.”



Pärimise peale, mida ta rohkem eelistab, kas näidelda filmis, teleseriaalis või laval, vastas Merle, et ta just ise ükspäev mõtles selle üle. “Film ja teater, nende spetsiifika on väga erinev,” lausus ta, viidates samas, et need mõlemad on väga põnevad. “Filmi puhul on see, et kui see hästi välja tuleb, siis see ka jääb ning hakkab nagu oma elu elama. Teatris saab aga nii-öelda vigade parandust teha. Homme olen parem, kui olin täna.”



Tööpuudust hinnatud näitlejal ei ole. Praegu käib tõsisem töö sügisel eetrisse tuleva teleseriaaliga “Litsid”, VAT-teatris mängib ta eelmainitud etenduses “Alias”, Vanemuises “Mamma mias,” Estonias “Savoy ballis” ja muidugi veel oma koduteatris Draamateatris mitmetes etendustes.



Kuna aprill on südamekuu, siis küsin, kuidas hoiab Merle oma tervist nii mitmete tööde ja tegemiste kõrvalt. “Kõige parem puhkus on, et teen, mis tahan,” naeris ta. Lisas samas, et eks siiski oleneb palju ka tööperioodist. “Kui on väga pingeline päev, siis järgmine päev olen kodus, lihtsalt puhkan,” märkis ta, viidates, et kolm olulist märksõna tema jaoks on loodus, vaikus ja puhkamine. Muidugi on oluline olla mõõdukas. Mõõdukalt televiisorit, internetti jne.



Sellele, kas tal kunagi on plaanis ilmutada oma elust ka elulooraamat, vastas ta, et praegu ei ole ta veel selle peale mõelnud, kuid võib-olla juhtub see kunagi hiljem, aastakümnete pärast. “Aga samas ei tea kunagi. Äkki, kui olen 90-aastane, siis istun kusagil palmi all või Saaremaa spaas ning kirjutan,” naeris ta lõbusalt.



