NÄDALALÕPP

Juubelitrio ehk Armuand, Oeselg ja Martinson

Reede, 07. aprill 2017.



Täna kell 16 avavad kolm harrastuskunstnikku – Ilme Armuand, Eve Oeselg ja Aare Martinson – Kuressaare kultuurikeskuse saalis ühisnäituse.



Näitus kannab pealkirja “Juubelitrio”, sest kõik kolm kunstiklubilast tähistavad tänavu ühesugust tähtpäeva. Väljapanek koosneb kolme kunstniku õli- ja akrüülmaalidest, pliiatsijoonistustest, keraamikast jm. Kui Ilme Armuand ja Eve Oeselg esinevad näitusel vaid maalidega, siis Aare Martinsonilt on väljas viikingite teemast mõjutatud keraamika ja omaloodud valgusallikad.



Kõik kolm harrastuskunstnikku on lõpetanud 1980-ndatel kõrgkooli: Aare ja Eve Tartu ülikooli, Ilme Tallinna polütehnilise instituudi. Saanud hariduse üsna kunstikaugetel erialadel, on nad kõik erinevaid teid pidi leidnud tee kunsti juurde ning on pühendunud enesetäiendajad.



Aare Martinson (pildil), kes praegusel ajal peab Valjala vallavanema ametit, on erialalt bioloog. Oma näitusekaaslastest on ta kõige kauem tegelenud kunstialaga. 1983. aastal liitus Aare Saaremaa kunstiklubiga ja läbis Tartu kunstimuuseumi juures kaugõppe (KKK) kunstikursused. Peale kunstiklubi näitustel osalemise on Aare Martinson tuntud kui hea käega karikaturist ja portretist ning näitustel oleme näinud tema keraamilisi töid ja põnevaid valgusteid.



Ilme Armuand omab tehnilist haridust automatiseeritud juhtimise süsteemide erialal. 2003. aastal osales Ilme maaligrupis, mida juhendas kohalik kunstnik Gerda Tomson, sellele järgnesid veel teisedki koolitused ning osalemine näitustel. 2003. aastast on Ilme Armuand Saaremaa kunstiklubi liige ja on oma töödega osalenud pea kõigil ühisnäitustel ning paljudel kunstirühmituse Viisik näitustel. Hea pastellmaalikäsitlus tõi talle ühe auhinnalise koha Kuressaare-teemalisel võistlusel 2006. aastal.



Eve Oeselg on õppinud majandusteaduskonnas raamatupidamise erialal. Maalimisega hakkas tegelema 2002. aastal. Huvi joonistamise vastu viis teda Saaremaa kunstistuudio maalikursustele ning sestpeale on ta osalenud pidevalt koolitustel ja näitustel. Alates 2006. aastast on Eve Oeselg Saaremaa kunstiklubi liige ja agar näitustest osavõtja.



Näitus “Juubelitrio” on läbilõige kunstnike viimaste aastate loomingust ning peale saaremaise mere ja loodushetkede saab näha ka portreid inimestest ja pilte loomadest.

