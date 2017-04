NÄDALALÕPP

Tantsupidu: Ivo Linna ja ansambel Supernova

Reede, 07. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Suure Reede eelõhtul, neljapäeval, 13.04 algusega kl 20 esineb Saaremaa Veskis Ivo Linna ja ansambel Supernova.



Ivo Linna on mees, kelle muusikat kuulavad nii vanad kui noored… See on mees, keda imetlevad nii emad kui tütred… See on mees, kel pole mingi probleem koguda Instagramis mõne tunniga kümneid tuhandeid jälgijaid… See on mees, kes on eestlaste südameis juba üle 50 aasta! Müstikud, System, Apelsin, Rock Hotel… see on Eesti muusika ajalugu.



Supernova on Eesti ansambel. Nende laulud “Tõstan näpu” ja “Sinine motoroller” on olnud Kanal2 Reporteri tunnusmuusikaks ja laul “Kuu” on krimisarja “Kelgukoerad” tunnusmuusika. Lugude autoriteks on Rainer Michelson ja Urmas Jaarman.



Ansambli produtsent ja paljude laulutekstide autor on Hendrik Sal-Saller. Varem tegutseti nime all Speculative Rock’n’Roll Band, aga koos stiilimuutusega vahetati ka nime. Esimeseks hitiks oli “Mustas vaikuses”. Supernova on välja andnud kolm plaati.



“Mis seob aga ligi 50 aastat laval säranud Ivo Linnat ja ansamblit Supernova? Nende ühiseks keeleks on kuuekümnendad.



Nende ühine armastus on biitmuusika, ikka veel elujõuline biitlite pärand! Ivo Linna ja Supernova maailm on positiivne ja biit nagu igahommikune teleseriaal “Südameasi” ETVs! Jah, tuleb olla beat, aastatest hoolimata!”- Eesti Ekspress. Autor: NL Reede, 07. aprill 2017.Ivo Linna on mees, kelle muusikat kuulavad nii vanad kui noored… See on mees, keda imetlevad nii emad kui tütred… See on mees, kel pole mingi probleem koguda Instagramis mõne tunniga kümneid tuhandeid jälgijaid… See on mees, kes on eestlaste südameis juba üle 50 aasta! Müstikud, System, Apelsin, Rock Hotel… see on Eesti muusika ajalugu.Supernova on Eesti ansambel. Nende laulud “Tõstan näpu” ja “Sinine motoroller” on olnud Kanal2 Reporteri tunnusmuusikaks ja laul “Kuu” on krimisarja “Kelgukoerad” tunnusmuusika. Lugude autoriteks on Rainer Michelson ja Urmas Jaarman.Ansambli produtsent ja paljude laulutekstide autor on Hendrik Sal-Saller. Varem tegutseti nime all Speculative Rock’n’Roll Band, aga koos stiilimuutusega vahetati ka nime. Esimeseks hitiks oli “Mustas vaikuses”. Supernova on välja andnud kolm plaati.“Mis seob aga ligi 50 aastat laval säranud Ivo Linnat ja ansamblit Supernova? Nende ühiseks keeleks on kuuekümnendad.Nende ühine armastus on biitmuusika, ikka veel elujõuline biitlite pärand! Ivo Linna ja Supernova maailm on positiivne ja biit nagu igahommikune teleseriaal “Südameasi” ETVs! Jah, tuleb olla beat, aastatest hoolimata!”- Eesti Ekspress.

Veel artikleid samast teemast »