NÄDALALÕPP

Hiiu Moodi toob tänavu villamantlid ja teksamaalid

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 07. aprill 2017. Hiiumaa gümnaasiumi noormehed Hiiu Villa meestemantleid proovimas. Laupäeval Kärdla kultuurikeskuses toimuval moeesitlusel Hiiu Moodi saab tänavugi näha erilisi rõivaesemeid, aksessuaare ja ehteid. Mitmekesine moevalik võtab isegi riidepuudel rippudes silme ees kirjuks.



Igal juhul on juba kuuendat korda toimuva Hiiu Moodi üks korraldajaid Sirje Eller senise saagiga väga rahul – töid on laekunud 15 meistrilt, igaühelt kolm kuni viis “asja”. Kui palju esemeid täpselt, pole keegi kokku arvanud, aga kui lisaks kleitidele-kuubedele, kottidele-jalavarjudele lugeda ükshaaval kokku ka ehted, siis ehk ligi kolmsada. Mullu esitleti paarisada eset.



Autorite arv on püsinud üsna samas suurusjärgus, vaid esimesel aastal oli neid rohkem – 22. Erinevus esimese aastaga on siiski suur – kui toona tuli korraldajail igaühte n-ö kättpidi kutsuda ja tööd ise kokku korjata, siis nüüd toovad autorid juba ise tööd kohale. “Väikese innustamise peale muidugi – hiidlane on ju tagasihoidlik,” lisab Nele Eller.



Tänavu on esitlusel päris mitu suurt kollektsiooni. Esmapilgul üheks erilisemaks võiks seekord nimetada Hiiu Villa täisvillaseid moekaid meestemantleid ja -kampsuneid. Need on nii stiilsed, et võiksid ilmselt sobida ka Euroopa moelavadele. “Tänavu ongi meil eriline rõhk meeste- ja lastemoel,” ütleb Sirje.

Kollektsioonidega on laval ka endale juba nime teinud autorid – kuduja-heegeldaja Sirje Eller ning õmblejad Elga Nõmm ja Riina Tikerpuu, kelle töid teatakse Hiiumaa käsitööseltsi kauplusestki küsida. Lapitööekspert Heli Faifruk toob oma tööd esitlusele teist korda. Uhked on Kaidi Lillemäe hiiu kindakirjalised meestekampsunid. Nahakunstnik Virge Valk, kes Saaremaal õpib nahatöö eriala ja lõputööna kavatseb valmistada ajaloolised nööpsaapad, mis tehtud kusagilt kuuri alt leitud vanade saabaste eeskujul, toob seekord esitlusele kotid.



Helen Lees toob esitlusele vaimustavalt kaunid ehted, mida tuntakse Heliivika kaubamärgi all, ja Silja Reemet pakub luust valmistatud unikaalseid ehteid.

Miks Hiiu Moodi?



Sirje ütleb, et igakevadist moeesitlust hakkasid nad korraldama sellepärast, et Hiiumaa inimesed tahavad isiklikku kontakti, enne kui osta või tellida otsustavad. Kui küsida Sirjelt ja Nelelt, kas Hiiu Moodi on käsitöömeistrite läbimüügile kaasa aidanud, vastavad nad kui ühest suust: “Kindlasti!”

“Ema hakkab esitlusest rääkima juba sügisel, kuigi see toimub aprillis. Tema on esimene, kes hakkab innustama igaks hooajaks uusi tooteid välja mõtlema,” räägib Nele. Nii ongi igal esitlusel kõik asjad uued. Algava turismihooaja eel rikastab see kohalikku käsitöövalikut, mis kokkuvõttes on esitluse teine eesmärk.



“Hiiu Moodi on ka tore võimalus aastate jooksul väljakujunenud huviliste seltskonnal kokku saada, asju vaadata ja vestelda, aga alati on oodatud ka need, kes pole siin varem käinud,” ütleb Nele.



Veel üks boonus – esitlusel on professionaalne fotograaf, kes kõik tööd tasuta üles pildistab. “See õpetab meistreid kasutama pilte oma tööde reklaamimiseks, varem tehti seda harva, nüüd lasevad juba paljud tal oma töid pildistada,” räägib Nele.



Varasematel esitlustel näidatud töid saab uudistada veebilehel www.hiiukasitoo.ee ja FB lehel Hiiumaa käsitööseltsi Meistrite maja.



Spurt kevadesse



Tänavune Hiiu Moodi algab Kärdla kultuurikeskuse suures saalis laupäeval, 8. aprillil kell 13. Seekord istuvad vaatajad nagu tõelisel moeesitlusel kahel pool lava. Esimest korda on saal kaunistatud Rita Altmetsa taaskasutatud teksariidest väga eriliste “maalidega”.



Laval on igas eas modelle, muusikalisi vahepalu pakub Palade kooli tüdrukutebänd ja modellide liikumist korraldab teist aastat tantsuõpetaja Tiina Kaev. “Eelmisel aastal oli see nii meeleolukas ja tore, ma ootan põnevusega, mida ta seekord liikumisega teeb. Igal juhul ei ole see klassikaline moešõu, kus modellid käivad laval kivinägudega – see on meeleolukas ja rõõmsameelne esitlus, mis annab spurdi kevadesse,” kirjeldab Nele.



Hiiu Moodi juhatab sisse Hiiumaa käsitööseltsi liikmete nn hooaja – esimesed laadad, saabuvad turistidehordid ja müüki läheb see, mis talve jooksul valmis tehtud. Juba esitlusel on suur osa vaadatavast ka müügil, nii tasub ka rahakott kaasa võtta. Kõiki asju saab ka proovida ja soovi korral otse meistrilt tellida.



