Kihelkonna pidutseb

Reede, 07. aprill 2017.



Laupäeval, 8. aprillil tähistab oma kahekümne viiendat sünnipäeva Kihelkonna vald. Pidu saab alguse kl 18 Kihelkonna rahvamajas.



“Tulles Kihelkonnale tööle, võlus mind esmalt loodus,“ vastas Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam (pildil) küsimusele, mis teda Kihelkonna juures on kõige rohkem paelunud. Vallavanema sõnul on sealne loodus võrratu. “Ürgmets, loopealsed, kadastikud, ojad, pankrannik, suur meri – on, mida imetleda,“ loetles Aardam, lisades, et mets ja meri pakuvad neile aktiivse puhkuse veetmise kohta ja ka lauale ning jõukust peresse.



Aardami sõnul on tühjavõitu külapilti tulemas üha enam hästi korrastatud vanu taluhooneid ja uusehitisi ning see on ilmne näide sellest, et küladesse tullakse tasapisi tagasi. Ka Kihelkonna lasteaed ja väike kool on hästi lapsesõbralik ja hooliv.



“Rahvamaja oma huviringide ja hästi sisustatud jõusaaliga pakub eneseteostamise võimalust igas vanuses inimestele. Karujärve spordirajad kutsuvad aastaringselt osa saama põnevatest spordiüritustest. Noorte perede algatusel on teoks saamas mitu arendusprojekti, millega luuakse veelgi enam võimalusi noorte vaba aja sisustamiseks,“ kinnitas Raimu Aardam, kelle sõnul on sünnipäevale oodatud kõik Kihelkonna valla elanikud ja Kihelkonna valla tegemiste juures olnud inimesed. “Kutse on saadetud kõigile, registreerunuid on pea 300 pidulist, see on võimalus end igati hästi tunda.“



Kontserdi esimeses osas esinevad Kihelkonna lasteaia- ja koolilapsed, rahvamaja rühmad Rukkilill, Tõllu Tütred ja segakoor. Seejärel antakse üle tervitused ja tänud. Kontserdi teises osas astuvad aga publiku ette Astrid-Helena Teär, Triin-Eliis Süld ning metsosopran Triin Ella. Pärast kontsertaktust mängib tantsuks ansambel Untsakad. Avatud on näitus, foto- ja filminurk.

