NÄDALALÕPP

Aste naljapäeval impro-teater ning Rein ja Sull

Reede, 07. aprill 2017.



Homme, 8. aprilli õhtul tähistatakse Aste klubis taas naljapäeva ja seda juba kolmeteistkümnendat korda.



“Eks see ongi Aste klubi kõige pikema traditsiooniga järjepanu toimunud sündmus,” ütles Aste klubi juhataja Triino Lest, lisades, et ürituse formaadiga on üritatud viimastel aastatel veidi varieeruda. Nii oli juba eelmisel aastal naljapäev pisut teises formaadis: alguses oli kooride kontsert (SÜM ja Lähte naiskoor) ning harjumuspärase humoristi asemel oli hoopis õhtujuht, kes publikuga tegeles.



Ka sel aastal on Triino sõnul formaat pisut uuenenud. Selleks, et midagi uut avastada ja publikule pakkuda, kutsus Triino sel korral kohale hoopis improteatri, mis on Eestis praegu ülipopulaarne.



“Sest ega meie siin maapiirkonnas saa siis kehvemad olla – tahame ka teada, mis selle nii põnevaks ja huvitavaks teeb.”



Triinole teadaolevalt teevad improteatri näitlejad kohe õhtu alguses ligi tunnise etenduse, kus võetakse ainest ja ideid just sealtsamast saalist, n-ö realitishow. “Nii et ootan seda suure põnevusega,” muigas ta.



Tantsuks mängivad Rein ja Sull, kes selle nime all ei ole Saaremaal vist küll avalikult esinenud, küll aga n-ö kinnistel pidudel. Bändi eestvedaja on Rein Kontson, kellel on kokku vähemalt viis bändi. Temaga koos astub lavale pigem näitlejana tuntud Sulev Võrno, keda Eesti televaatajad teavad kindlasti seriaalist “Kartulid ja apelsinid” Lasnamäe Borisina. Aga ta lööb ka aktiivselt kaasa Vanaviisi ansamblis.



“Ma arvan, et tuleb väga vahva pidu,” kutsus Triino kõiki osalema, lisades, et kohti jagub. Tema sõnul on aga üks traditsioon peol kindlasti säilinud. “Avatud on vaba mikrofon, nii et kõik, kes soovivad publikule naljalugusid rääkida, saavad seda teha.”



