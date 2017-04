NÄDALALÕPP

Viivi Sarapuu – tegus naine, kelle käed loovad kaunist ilu

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 07. aprill 2017. Haruldane kääride kogu. Seinal on neid 58 paari. Äsja 80. sünnipäeva tähistanud Viivi Sarapuu on kogu elu töö ja pere kõrvalt teinud käsitööd, kuna see pakub talle rõõmu ja rahuldust. Lisaks on tal põnev sõrmkübarate ja kääride kogu.



Viivi Sarapuu on elav tõestus sellest, et ka 80-aastased on tegusad ja oskavad luua väärtusi, mis meile kõigile rõõmu valmistavad. Kuigi aastad on jätnud oma jälje, halvenenud nägemine takistab peenemat tööd tegemast ja peas on liikunud mõte, et enam rohkem midagi ei tee, aga... ei saa, ikka tahaks nokitseda.



Viivi käsitöödest saab praegugi kokku panna terve näituse. Sünnipäevakülaliste jaoks panigi ta ühte tuppa välja oma näputööd, mis veel kodus alles: sokid, kindad, mütsid, sallid, kampsunid, pajalapid, linikud, lapitekid, kotimutid, kotid, paberihoidjad, randmesoojendajad, titad, nõelapadjad, padjad, makrameetehnikas taskud ja lillealused ning tikitud pildid.



Käsitöödes on ta kasutanud erinevaid tehnikaid. Ta ise ütleb, et see käib tal kuude kaupa, kui ühest ära tüdineb, viskab nurka ja võtab uue. Kõige rohkem on ta elus kudunud linikuid.



“See virn võiks ulatuda maast laeni,“ arvab ta ise. Samuti on ta teinud palju lapitekke, kõigile lastele, aga ka müügiks ja kinkimiseks. Ka pitssalle ehk Haapsalu salle sai veel mullu paar tükki valmis ja praegugi on lõng ootamas. “Kui mustrit oskad lugeda, pole midagi rasket,” ütleb nobenäpp.



Sündinud, nöölas peos



“Olen terve elu teinud käsitööd,” ütleb Viivi ja räägib, et juba viieaastasena lunis ta ema, et see õpetaks teda kuduma: “Käisin aina, kaks varrast ja lõngakerapunn peos, tal sabas.”



Ema aga arvas, et laps on veel väike ega saa hakkama. Üks naabrionu siis näitas, kuidas ühe sõrme peal salli üles luuakse ja edasi kootakse. Ise veel ütles, et kui metsast tagasi tuleme, näita, kaugele jõudsid.



“Mul oli hoobilt kudumine selge ja õhtuks seesama lõngakera mitu korda ära kootud ja üles harutatud,” meenutab Viivi, kelle kohta ta vanaema ütles, et sina, tüdruk, oled sündinud, nöölas peos.



Pärit on Viivi Kreiandi ja Valli küla mailt, hilisema nimega Siberi külast. Kreiandi külas, nende kunagises õues asub praegu Hiiumaa prügila. Kui Viivi lapsena seal elas, paistsid lageda maa peal kasvavate kadakatuttide vahelt 13 külaperet kõik üksteisele kätte. Praegu elab Viivi Käinas oma vanaisa koha peal.



Esimeseks töökohaks sai talle Hiiumaa tööstuskombinaadi Käina filiaal. Algul oli ta masinalkuduja õpilane, hiljem kuduja. Pärast abiellumist, kaheksat kuud seiklemist koos abikaasa Vendaga Donbassis ning laste Viljari ja Vilja-Ruthi sündi, töötas kümme aastat Käina külanõukogus sekretärina. Seejärel kuni pensionilejäämiseni EPT-s raamatupidajana.



1988. aastast hakkasid nad koos tollase kultuurijuhi Anneli Klausiga korraldama käsitöölaatasid ja -näitusi ning 1997. aastast moodustati Viivi eestvedamisel Käina lapitööring.



Lisaks ilusale käsitööle peab Viivi Sarapuu oluliseks kauba korrektset pakkumist. “Laadale müüma pole ma kunagi läinud ilma soenguta: kui sa pakud kaupa, siis peab sul olema ka vastav välimus ja riietus,” ütleb eakas proua. Ka ei meeldi talle hallid-tumedad toonid ei oma käsitöödes ega riietuses – minu värv on punane, ütleb ta rõõmsalt.



Viivi ütleb, et ta on õnnelik inimene: “Rõõmu tunnen oma lastest, neljast lapselapsest ja kuuest lapselapselapsest.”



Kääride- ja sõrmkübarakogu



Lisaks on Viivi Sarapuu terve elu ise riideid õmmelnud, nii endale kui perele. Õmblustöös on teadagi vaja kääre. “Ikka vaatasin, kust sai paremaid,” meenutab ta ja näitab esimesi, mis panid aluse ta kääridekogule. Need on hästi suured ja rasked käärid, mis poeg Villi tõi talle Tšehhoslovakkiast. “Teda ei lastud lennuki peale, öeldi, et terariist kaasas. Pika selgitamise peale, et tahab emale kääre viia, lubati siiski need kaasa võtta.”



Hiljem hakkasid lapsed emale erilisi kääre otsima nii reisidelt kui vanakraamiturult. Nüüdseks on neid suuremaid ja väiksemaid, teravate ja täiesti ümmarguste otstega, nikerdatud käepidemete ja sakilise teraga. Ühed näiteks on kurekujulised.



Praeguseks ripub seinal juba 58 paari kääre ja kohe oleks võimalik üks rida veel juurde panna.



Teises toas on seitse aastat vana sõrmkübarakogu, neid on tal juba 90 ringis. Esimese tõi poeg Villi Rootsist, siis tekkis huvi ja edaspidi hakkasid nii lapsed kui lapselapsed ja tuttavad neid reisidelt kaasa tooma.



Osa sõrmkübaraid on päris vanad, eelmisest sajandivahetusest. Vanemad sõrmkübarad on ilma otsata ja hoopis teistsuguse välimusega ning enamasti pärit vanakraamiturult.



Kahte ühesugust sõrmkübarat kollektsioonis ei ole ja neid on kokku toodud üle kogu maailma. Materjalidest on kasutatud nii puitu, metalli, savi, plastmassi kui portselani. Mõned on rohkem kaunistatud, teised vähem, mõnel riigivapp, teisel lipud ja nii mõnigi on lihtsalt suveniir, mida õmblustöö juures kasutada ei saagi.



Esimesed luuleread



Viivi unistab, et kui tervist oleks, küll siis teeks veel tempe: “Mul on selline iseloom, et ma ei kurda kunagi ja meel on kogu aeg rõõmus.”

