Kuressaare komandol uhiuus paakauto

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Reede, 07. aprill 2017. Päästjale Jüri Saarele ehk Nipile, nagu sõbrad teda kutsuvad, meeldib väga uue autoga sõita, kuigi suuremate kogemustega kolleegid teda rooli lasta väga ei taha. “Ega mul neid kogemusi ülemäära ole jah,” sõnas ta, lisades, et juhiluba on tal juba ammu, aga ega load ei sõida. “Ja kuskilt peavad ju ka kogemused tulema.” Foto: Valmar Voolaid Scania tehases valminud sõiduk ehitati ja kohandati tuletõrjeautoks Poolas ja pildil olev paakauto on esimene riigi suurest tellimusest, mis Eestisse jõudis ning just Saaremaal testiti.



“Nüüd on testperiood läbi, sel ajal ilmnenud pisipuudused kõrvaldatud ning ülejäänud autod sellest lähtuvalt tehases ehitatud ja monteeritud,” ütles Kuressaare jaoskonna juht Margus Lindmäe, kelle sõnul on poolakate kätetööst varasem kogemus olemas. “Meie senine auto on samuti Poolas valminud ja tal pole tänaseni häda midagi.”



Päästeameti Kuressaare jaoskond sai enda kasutusse uue paakauto pisut üle kahe kuu tagasi. Tänaseks on auto läbinud 6750 km, osalenud mitmel koolitusel ja käinud ühel kustutustööl. Kuressaare jaoskonna tehnikaparki kuulub lisaks uuele paakautole veel põhiauto, millel olevate seadmetega tehakse kõik pääste- ja kustutustööd. Suurema tulekahju korral sõidavad aga välja mõlemad.



“Paakauto, mille tsisterni mahub üheksa tonni vett, ülesanne ongi vett vedada,” kirjeldas Lindmäe. Kui põhiautol on mitmeid kappe ja tohutul hulgal erinevaid tööriistu, siis paakautol on vaid mõned väiksed kapid ja elementaarsed tööriistad. Küll aga on autos kõik vesivarustuseks vajalik ning auto katusel paikneb kokkupandav raamiga bassein, millesse sündmuskohal paak tühjendatakse. Tsisternist vee väljalaske avasid on kaks, nii küljel kui taga. Seega saab vastavalt ruumile sündmuskohal valida sobivaim ja bassein paigutatakse täpselt sinna, kust päästjatel on kõige optimaalsem ja mugavam vett imeda. Kohe, kui paak on tühjendatud, sõidab auto uute veetonnide järele.



Keskkonnasäästlik ja mugav



Sõiduk kasutab diislikütust. Sellesse lisatakse sipelghapet, mis puhastab väljaheitegaase. Salong on šikk ja moodne, ergonoomilise ja hüdraulilise juhiistme “aju” sätib iga roolis oleva päästja istuma tema kehakaalu järgi ja nõnda, et tal oleks mugav ning kõik vajalik kiirelt haaratav ja käepärane.



“Paakauto omapära on selles, et ta sõidab kas ainult täiesti tühja või täiesti täis paagiga,” ütles Lindmäe. “See tähendab, et sõita saab ka pooltühja veeanumaga, ent siis võib kurvides kurja juhtuda ning auto käitumine muutuda ettearvamatuks isegi parimate sõidukogemustega juhi käes. Iseäranis juhul, kui räägime väljakutsest ja suurtest kiirustest.”



Just selline paakauto lendas hiljaaegu Paides külili, rääkis Lindmäe tonne kaaluva sõiduki taltsutamisest, eriti, kui tee on libe. Paakautot sageli juhtiv Kuressaare komando päästja Toomas Silluste lisas, et tema pole veel pooliku paagiga sõitnud, ikka paak kiirelt tühjaks ja kohe uue täispaagi järele.



Päästeautode juhtimiseks tuleb läbida mitmeid kursusi, nii C-kategooria kui operatiivautode juhtimiseks. Kasuks tuleb muidugi pikaajaline sõidukogemus.

Päästeautodel on lubatud sõita maksimaalselt 110 km tunnis. Lindmäe naeris, et ajakirjanik jõuab oma väikse autoga alati sündmuskohale enne päästekomandot ning lisas, et probleem polegi niivõrd sõidukiiruses kui suure ja raske auto peatamises. Ta selgitas, et ootaja aeg on alati pikk ja olulisem päästekomando kohalejõudmise eeldus on hoopis tulekahju avastaja reageerimiskiirus, tema telefonikõne numbrile 112 ehk teate kohalejõudmine häirekeskusesse.



Üks uus põhiauto saarele



Küsimusele, kui palju selline uhke auto maksab, vastas Lindmäe, et ei tea sellest kohe mitte midagi ning see pole teda isegi huvitanud. “Eesti riik on päästevaldkonda tõsiselt panustanud ning selliseid paakautosid soetanud 26 tükki, mis kevade jooksul Eestisse jõuavad. Kõik Hiiumaa ja Saaremaa komandod saavad endale täpselt samasugused. Seega jõuab Saaremaale peatselt veel kaks paakautot, üks Kihelkonnale ja teine Orissaarde. Lindmäe andmetel on Kihelkonna komando sõiduk juba kodumaale jõudnud. Seni kasutusel olevad sõidukid hindas päästeamet ära, viletsamad kantakse maha ning töökorras autod lähevad kas vabatahtlikele või mandrile taaskasutuseks. Käesoleva aasta suvel saavad päästekomandod endale ka uhiuued põhiautod. Lindmäe sõnul on siis kingid käes ja jõuluvanasid pole pikki aastaid enam põhjust oodata.



