NÄDALALÕPP

Saaremaa Muuseumis tuleb mereperepäev

Reede, 03. veebruar 2017.



Autor: MM Reede, 03. veebruar 2017. Mereperepäeval leiab uudistamist igaüks, nii suur kui väike. Pildil Mia Brit ja Loore. Foto: Kristina Mägi Kuigi ametlikult on laste ja noorte kultuuriaasta tänaseks merekultuuri aasta välja vahetanud, siis Saaremaa Muuseum valmistub alles nüüd suuremaks mereaasta lõpetamiseks. Laupäeval saab teoks suur mereperepäev.



Põhjuseks merendusteemaline näitus “Meri annab, meri võtab”, mis on viimaseid päevi avatud sellel nädalavahetusel. Nii suur ettevõtmine ei saa ju niisama vaikselt lõppeda. Seega otsustasime koos näituse kaasosaliste, merekultuuri seltsi ja Kuressaare politseijaoskonnaga näitusele ja mereaastale väärika punkti panna ühe suure mere-perepäevaga.



Nii ootamegi laupäeval, 4. veebruaril kell 12–15 Kuressaare linnusesse kõiki suuri ja väikesi meresõpru. Tegemisi jagub kõigile. Merendusõppejõud Valdur Lind õpetab huvilistele selgeks ka kõige keerukamad meremehesõlmed alates paalsteegist kuni ankrusõlmeni välja. Väikesed meresõbrad saavad uusi oskusi õppida noorte kaptenite kajutis, kus saab lähemalt teada morsest ja signaallippudest. Seejärel on võimalik läbi teha meremeheoskuste eksam ning ehk koguni saada noore kapteni tunnistus. Kui väsimus peale tikub, võib “Arabella, mereröövli tütar” filmi saatel lõõgastuda kajutikinos.



Eesti tunnustatumaid laevamudelite meistreid, kapten Tiit Jõgi tutvustab näitusel väljas olevaid laevamudeleid, mis on tehtud ekstra selle näituse jaoks Triigi lahte uppunud laevade põhjal. Tõsised huvilised saavad ka teada, kuidas üht laevamudelit valmistatakse.



Kuressaare politseijaoskond vestleb perepäeval mereohutuse ja merepääste teemadel ning külastajad saavad tutvuda merepääste tegemiste ja varustusega. Ühtlasi on merehuvilised oodatud kontrollima oma teadmisi paadiga merele minekust. Lapsi ootavad erinevad mereteemalised mängulised tegevused.

Lisaks saab perepäeval kuulda sellistest isevärki nimega meestest kui vandiraiujad, kes merehätta sattunud purjelaeval masti toetavad vandi d läbi raiusid.



Nii kehtis laevadele ranna tavaõigus, mis lubas murdunud mastidega laevadelt saaki röövida. Saaremaa kangeimad vandiraiujad tegutsesid Kihelkonnal Tagamõisa poolsaarel ja neid ning nende tööriistu tutvustab Taimo Oolup.



Uhked kaptenipildid



Perepäeval on väljas ka näitus uhketest kaptenipiltidest, mis lapsed merendusnäituse muuseumitunnis Jungakool kolme kuu jooksul on joonistanud. Kell 13.30 kuulutatakse välja ja auhinnatakse paremaid töid.



Kel näitus “Meri annab, meri võtab” veel nägemata, siis pange kõrva taha, et kell 12 stardib näitusel kuraatoriekskursioon ning kuulda saab lähemalt Saaremaa merenduse ajaloost.



Kuid mis on üks merepidu ilma meremeeste pillilugude ja lauludeta! – Selle eest hoolitseb elupõline mere- ja pillimees Uno Käärid.



