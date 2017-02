NÄDALALÕPP

Uskumuste mõjust meie elus

Reede, 03. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Reedel, 10. veebruaril kl 17.30–19 kõneleb hinnatud lektor ja koolitaja Heli Maajärv Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas uskumustest ja nende mõjust.



“Uskumused on nagu prillid, läbi mille iseennast, maailma ja teisi inimesi vaatame,” ütles Heli Maajärv (pildil) Nädalalõpule. Ta lisas, et näiteks uskumus iseenda väärtusest kajastub päris hästi ka meie pangaarvel. “Uskumused raha ja rikaste inimeste kohta – võime ju mõelda, et tahan palju raha jne. Samas võib meil olla alateadvuses uskumus, et raha on kurja juur, et rikkad inimesed on sulid jne. Ja me saame alati oma uskumuse kohaselt, mitte mõtete kohaselt,” rääkis Heli, kelle sõnul on hea näide lotovõitjad – kuidas süllekukkunud suur raha nende elu mõjutab.



“Võib juhtuda, et mõne aasta pärast on selline inimene sama vaene kui enne või lisaks veel ka võlgades. Tal oli lihtsalt uskumus, et ta pole sellist raha väärt, alateadlik ebamugavus ja püüd kiiresti sellest rahast lahti saada.”

“Ükski inimene, sündmus ega olukord ei oma meie elus tähendust peale selle tähenduse, mille me ise talle anname. Ja tähenduse andmisel juhindume paljuski oma uskumustest,” kinnitas Maajärv.



Loengu korraldab Eesti Allergialiidu Saaremaa ühendus. Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 03. veebruar 2017.“Uskumused on nagu prillid, läbi mille iseennast, maailma ja teisi inimesi vaatame,” ütles Heli Maajärv (pildil) Nädalalõpule. Ta lisas, et näiteks uskumus iseenda väärtusest kajastub päris hästi ka meie pangaarvel. “Uskumused raha ja rikaste inimeste kohta – võime ju mõelda, et tahan palju raha jne. Samas võib meil olla alateadvuses uskumus, et raha on kurja juur, et rikkad inimesed on sulid jne. Ja me saame alati oma uskumuse kohaselt, mitte mõtete kohaselt,” rääkis Heli, kelle sõnul on hea näide lotovõitjad – kuidas süllekukkunud suur raha nende elu mõjutab.“Võib juhtuda, et mõne aasta pärast on selline inimene sama vaene kui enne või lisaks veel ka võlgades. Tal oli lihtsalt uskumus, et ta pole sellist raha väärt, alateadlik ebamugavus ja püüd kiiresti sellest rahast lahti saada.”“Ükski inimene, sündmus ega olukord ei oma meie elus tähendust peale selle tähenduse, mille me ise talle anname. Ja tähenduse andmisel juhindume paljuski oma uskumustest,” kinnitas Maajärv.Loengu korraldab Eesti Allergialiidu Saaremaa ühendus.

Veel artikleid samast teemast »