NÄDALALÕPP

Marko Mõru fotonäitus “1 mägi – 100 nägu”

Reede, 03. veebruar 2017.



Alates 4. veebruarist on Kuressaares Ajamaja galeriis avatud Marko Mõru (pildil) fotonäitus "1 mägi – 100 nägu".



Ida-Virumaalt pärit Marko Mõru on fotograafiaga tegelenud pea seitse aastat ja liigitab ennast looduse- ja reisifotograafiks. “Parema pildi saamiseks otsin õiget kompositsiooni, detaili, valgust, vaatenurka. See on aga arendanud võimet näha asju hoopis teise nurga alt, oskust süveneda ja märgata pisiasju, mida varem ei osanud tähele panna,“ kirjeldab Mõru oma töömeetodeid.



“1 mägi – 100 nägu” on Marko Mõru neljas fotonäitus. Hea tagasiside näitustelt on olnud see, mis on teda innustanud jätkama. Antud fotonäitus toob vaatajani Indoneesia ja Malaisia mõned tuntumad vaated läbi autori objektiivi. Näituse pealkirja andis Rinjani mägi Lomboki saarelt Indoneesias. Marko Mõru on matkanud nii mitmeski mäestikus, aga nii palju erinevaid vaateid ja loodusnähtusi nagu Rinjani mäel, pole ta varem näinud. Kõik näituse pildid on üles pildistatud ühe mäe pealt.



Et vaatajani jõuaks fotograafi visioon ja tunne, peab Mõru väga oluliseks tööde viimistlust ning protsessi, kuidas foto jõuab paberile. Sel sügisel viis Marko Mõru koos abikaasaga ellu oma ammuse unistuse ja asutas Jõhvi linna Fine Art Printstudio, kust saab asjakohast nõu ning see peaks leevendama paikkonna vajadust heatasemelise printimise võimaluse järele.



Marko Mõru fotonäitus “1 mägi – 100 nägu” avatakse Ajamaja galeriis autori osavõtul laupäeval, 4. veebruaril kell 16.

