NÄDALALÕPP

Lastejooga õpetab mudilasi oma keha tunnetama

Reede, 03. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 03. veebruar 2017. Viimased kolm aastat Saaremaal elanud joogatreener Kerli Adov on joogapisikuga nakatanud ka oma tütre. FOTOD: erakogu Viimastel aastatel on Eestis aina kasvavas trendis lastejooga. Saaremaal viib väidetavalt ainsana lastejooga tunde läbi joogatreener Kerli Adov (27), kes kolis siia elama kolm aastat tagasi.



“Põhjusi, miks lapsed võiksid tegeleda joogaga, on mitu,” ütleb sertifitseeritud Ashtanga jooga õpetaja, kes on praktiseerinud joogat ise juba üle kümne aasta. Novembrikuus läbis ta lastejooga koolituse ning möödunud aasta detsembrist alustas ta treeningutega Orissaare vallas Tagavere seltsimajas.



Lastejooga on Kerli sõnul oluline esiteks just seetõttu, et see õpetab last tunnetama oma keha ning teiseks annab see võimaluse õppida ennast armastama. Jooga õpetab hindama ennast sellisena nagu sa oled. Eriti oluline on see teismeliste puhul, kes kipuvad ennast teistega võrdlema.



Et oleks lõbus



Kerli sõnab, et lastejooga puhul tuleb jälgida seda, et lastel oleks lõbus. Tema viib tundi läbi nii, et on palju liikumist ja erinevaid mänge. “Erinevalt täiskasvanutest tuleb lastejoogat läbi viies anda endast sada protsenti,” räägib treener, kelle sõnul annavad lapsed selle energia talle sada protsenti kindlalt tagasi ka. Kuna lapsed kulutavad rohkem energiat lühema aja jooksul ning neil tekib kiiremini ka vedelikupuudus, siis on treeningu pikkus 45 minutit.



Muidugi on tundi läbi viies keeruline hoida nende tähelepanu. “Alguses me lõõgastume ja sissejuhatuseks teeme erinevaid poose,” selgitab Kerli, lisades muiates, et esimene kord oli näiteks väga keeruline juba see, kuidas lapsi üldse matile lõõgastuma saada.



Küsimusele, kuidas ta ise joogani jõudis, vastab Kerli, et ega ta täpselt mäletagi. Kuid talle meeldis väga suveõhtutel käia järve ääres ujumas ja siis ta tundis, et keha vajab liikumist. Seejärel leidis ta, et kõikidest aeroobsetest treeningutest sobib talle jooga kõige rohkem. Teha liikumist koos hingamisega. “Kui palju päeva jooksul me üldse mõtleme oma hingamisele?” küsib Kerli retooriliselt ning tema sõnul on see peamine põhjus, miks ta otsustas süveneda just joogasse. Ka on jooga teda ennast palju aidanud ja isegi ravinud. “Siis ma mõtlesin, et kui ma saan ise nii palju kasu sellega tegeledes, siis miks mitte anda seda kõike edasi oma lapsele.” Lapse keha tugevneb, närvisüsteem paraneb ning lahenevad uneprobleemid. Kerli peagi kaheaastaseks saav tütar Klaara on emaga kaasas igas lastetrennis.



Praegu treenib Kerli Tagavere külas ühte lastegruppi. Hakkajal naisel on plaanis hakata andma lastejooga tunde ka Kuressaares, aga seni ei ole ta veel leidnud sobivat ruumi.



Aeg iseendale



Lisaks lastejoogale viib Kerli läbi joogatreeninguid Orissaares, Valjalas ja Tagaverel, kus treeningtunnid on kombineeritud kokku nii Ashtanga kui Rocket jooga alustest. Nii näiteks erinevalt traditsioonilisest Ashtanga joogast, kus ei saa teatud poose enne praktiseerida, kui ei ole eelnevalt selgeks õppinud madalama raskusastme asendeid, saab Rocket joogas erineva raskusastmega poose koos kasutada. “Kui Ashtanga jooga on kindlad poosid kindlas järjestuses, siis Rocket jooga on dünaamilisem,” selgitab Kerli, kelle sõnul ei ole meie inimene harjunud istuma näiteks lootose istes. Meie istume tavapäraselt toolil ning see tingib selle, et meie lihased on pinges, kuid joogaga tegelemine toob muutuse hästi kiiresti.



“Kõik saavad joogat teha, olenemata vanusest või sellest, milline on su kehakuju. Ainus inimene, kes ei saa sellega tegeleda, on see, kes on laisk,” ütleb Kerli ning lisab, et jooga – see on aeg iseendale.



Otepäält Saaremaale elama tulnud naine tunnistab, et, leidnud endale mehe, saarlasest meremehe, sai ta üsna pea aru sellest, et ega saarlast mandrile vii. “Olin alguses veidi Saaremaal elamise vastu, aga siin on tegelikult väga tore,” naerab Kerli lustakalt. “Põhjusi, miks lapsed võiksid tegeleda joogaga, on mitu,” ütleb sertifitseeritud Ashtanga jooga õpetaja, kes on praktiseerinud joogat ise juba üle kümne aasta. Novembrikuus läbis ta lastejooga koolituse ning möödunud aasta detsembrist alustas ta treeningutega Orissaare vallas Tagavere seltsimajas.Lastejooga on Kerli sõnul oluline esiteks just seetõttu, et see õpetab last tunnetama oma keha ning teiseks annab see võimaluse õppida ennast armastama. Jooga õpetab hindama ennast sellisena nagu sa oled. Eriti oluline on see teismeliste puhul, kes kipuvad ennast teistega võrdlema.Kerli sõnab, et lastejooga puhul tuleb jälgida seda, et lastel oleks lõbus. Tema viib tundi läbi nii, et on palju liikumist ja erinevaid mänge. “Erinevalt täiskasvanutest tuleb lastejoogat läbi viies anda endast sada protsenti,” räägib treener, kelle sõnul annavad lapsed selle energia talle sada protsenti kindlalt tagasi ka. Kuna lapsed kulutavad rohkem energiat lühema aja jooksul ning neil tekib kiiremini ka vedelikupuudus, siis on treeningu pikkus 45 minutit.Muidugi on tundi läbi viies keeruline hoida nende tähelepanu. “Alguses me lõõgastume ja sissejuhatuseks teeme erinevaid poose,” selgitab Kerli, lisades muiates, et esimene kord oli näiteks väga keeruline juba see, kuidas lapsi üldse matile lõõgastuma saada.Küsimusele, kuidas ta ise joogani jõudis, vastab Kerli, et ega ta täpselt mäletagi. Kuid talle meeldis väga suveõhtutel käia järve ääres ujumas ja siis ta tundis, et keha vajab liikumist. Seejärel leidis ta, et kõikidest aeroobsetest treeningutest sobib talle jooga kõige rohkem. Teha liikumist koos hingamisega. “Kui palju päeva jooksul me üldse mõtleme oma hingamisele?” küsib Kerli retooriliselt ning tema sõnul on see peamine põhjus, miks ta otsustas süveneda just joogasse. Ka on jooga teda ennast palju aidanud ja isegi ravinud. “Siis ma mõtlesin, et kui ma saan ise nii palju kasu sellega tegeledes, siis miks mitte anda seda kõike edasi oma lapsele.” Lapse keha tugevneb, närvisüsteem paraneb ning lahenevad uneprobleemid. Kerli peagi kaheaastaseks saav tütar Klaara on emaga kaasas igas lastetrennis.Praegu treenib Kerli Tagavere külas ühte lastegruppi. Hakkajal naisel on plaanis hakata andma lastejooga tunde ka Kuressaares, aga seni ei ole ta veel leidnud sobivat ruumi.Lisaks lastejoogale viib Kerli läbi joogatreeninguid Orissaares, Valjalas ja Tagaverel, kus treeningtunnid on kombineeritud kokku nii Ashtanga kui Rocket jooga alustest. Nii näiteks erinevalt traditsioonilisest Ashtanga joogast, kus ei saa teatud poose enne praktiseerida, kui ei ole eelnevalt selgeks õppinud madalama raskusastme asendeid, saab Rocket joogas erineva raskusastmega poose koos kasutada. “Kui Ashtanga jooga on kindlad poosid kindlas järjestuses, siis Rocket jooga on dünaamilisem,” selgitab Kerli, kelle sõnul ei ole meie inimene harjunud istuma näiteks lootose istes. Meie istume tavapäraselt toolil ning see tingib selle, et meie lihased on pinges, kuid joogaga tegelemine toob muutuse hästi kiiresti.“Kõik saavad joogat teha, olenemata vanusest või sellest, milline on su kehakuju. Ainus inimene, kes ei saa sellega tegeleda, on see, kes on laisk,” ütleb Kerli ning lisab, et jooga – see on aeg iseendale.Otepäält Saaremaale elama tulnud naine tunnistab, et, leidnud endale mehe, saarlasest meremehe, sai ta üsna pea aru sellest, et ega saarlast mandrile vii. “Olin alguses veidi Saaremaal elamise vastu, aga siin on tegelikult väga tore,” naerab Kerli lustakalt.

Veel artikleid samast teemast »