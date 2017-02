NÄDALALÕPP

Kokad: tulge kõik saarele!

Reede, 03. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Täpselt Soome Matka messi eel sai valmis tänavune Hiiumaa turismikataloog, mille kaanel kunstnik Stiina Murakase meeleolukas maal “Kalapada”.



Kui eelmisel aastal kutsusid kataloogi avalehtedel Hiiumaad ja selle sadamaid külastama kaptenid, siis tänavu on jätkuvale Hiiumaa toidu aastale sobivalt kutsujaiks kokad, aga ka uued laevad.



“Margus Tabori mamma ehk hiiu eluvilosoohvia ütleb: No siin ei ole mitte midagi! No misasja on siin vaadata? Nii arvasid pikka aega ka hiidlased ise – et mis see praelest või lambaviiul siis ära pole – lihtne toit ju. Egas siuke resturaani kölba,” juhatavad kataloogi koostajad jutu sisse. Ja juba järgmises lauses tõdevad, et see mõtteviis on kõvasti muutunud. Võtab ju mõtlema, kui mandriinimesed Hiiu Mamma räägitud lugude peale kohale tormavad või lihtsa soolasiia ja äkise järele keelt limpsavad. Midagi peab see ikka väärt olema!

Nii ongi saarele kerkinud mitu uut söögikohta, kus ka hiiumaiseid toite au sees peetakse.



Roograhu kokk Karmo Voolma ütleb, et ehtne ja ehe on kõik see, mis kasvanud saarel, püütud merest või korjatud saare metsadest. Ja kindlasti tuleks maitsta Roograhus küpsetatud leiba ja külmsuitsu säinast.



OÜ Hiiu Gourmet kokk Heli Hahndorf soovitab minna koos kaluriga merele ja siis püütud kalast ise roog valmistada. Seegi võimalus on nüüd saarel olemas.

Pubi Wabrik kokk Sven Rosenstok ütleb, et talle teeb rõõmu – Hiiumaal on juba päris palju põnevaid söögikohti! Lausa kohustuslikuks nimetab ka Hiiumaa kohvikutepäeva külastamist augusti alguses.



Nii et tulge aga!



Punamustvalges värvigammas lahendatud kataloogi teisel lehel on hiidlaste suur rõõm – rohevalge Leiger, punavalge Tiiu on veel tulekul ja sel suvel peaks Hiiu saarele pääsema lihtsamini kui kunagi varem.



45-leheküljelise kataloogi vahel leidub kvaliteetne Hiiumaa

kaart, nii et tulija ära ei eksi. Samuti antakse põhjalik ülevaade hooaja kultuurisündmustest, saare majutuskohtadest, kaubandusest ja teenindusest.

Kataloogi koostas ja kirjastas Hiiumaa Turismiliit, toimetas Ly Kaups, kaardi koostas Toivo Saue, kaane kujundas Märten Gross, lugude autorid on Harda Roosna ja Hiiumaa muuseum, fotode autorid Tuuli Tammla, Steven Valk, Tina Mõniste, Peeter Kuuse ja Kaja Hiis, tõlkisid Harri Rinne ja Paula Kokovkin.

Kataloogi jagatakse tasuta messidel ja paljudes kohtades üle kogu Hiiumaa. Autor: NL Reede, 03. veebruar 2017.Kui eelmisel aastal kutsusid kataloogi avalehtedel Hiiumaad ja selle sadamaid külastama kaptenid, siis tänavu on jätkuvale Hiiumaa toidu aastale sobivalt kutsujaiks kokad, aga ka uued laevad.“Margus Tabori mamma ehk hiiu eluvilosoohvia ütleb: No siin ei ole mitte midagi! No misasja on siin vaadata? Nii arvasid pikka aega ka hiidlased ise – et mis see praelest või lambaviiul siis ära pole – lihtne toit ju. Egas siuke resturaani kölba,” juhatavad kataloogi koostajad jutu sisse. Ja juba järgmises lauses tõdevad, et see mõtteviis on kõvasti muutunud. Võtab ju mõtlema, kui mandriinimesed Hiiu Mamma räägitud lugude peale kohale tormavad või lihtsa soolasiia ja äkise järele keelt limpsavad. Midagi peab see ikka väärt olema!Nii ongi saarele kerkinud mitu uut söögikohta, kus ka hiiumaiseid toite au sees peetakse.Roograhu kokk Karmo Voolma ütleb, et ehtne ja ehe on kõik see, mis kasvanud saarel, püütud merest või korjatud saare metsadest. Ja kindlasti tuleks maitsta Roograhus küpsetatud leiba ja külmsuitsu säinast.OÜ Hiiu Gourmet kokk Heli Hahndorf soovitab minna koos kaluriga merele ja siis püütud kalast ise roog valmistada. Seegi võimalus on nüüd saarel olemas.Pubi Wabrik kokk Sven Rosenstok ütleb, et talle teeb rõõmu – Hiiumaal on juba päris palju põnevaid söögikohti! Lausa kohustuslikuks nimetab ka Hiiumaa kohvikutepäeva külastamist augusti alguses.Punamustvalges värvigammas lahendatud kataloogi teisel lehel on hiidlaste suur rõõm – rohevalge Leiger, punavalge Tiiu on veel tulekul ja sel suvel peaks Hiiu saarele pääsema lihtsamini kui kunagi varem.45-leheküljelise kataloogi vahel leidub kvaliteetne Hiiumaakaart, nii et tulija ära ei eksi. Samuti antakse põhjalik ülevaade hooaja kultuurisündmustest, saare majutuskohtadest, kaubandusest ja teenindusest.Kataloogi koostas ja kirjastas Hiiumaa Turismiliit, toimetas Ly Kaups, kaardi koostas Toivo Saue, kaane kujundas Märten Gross, lugude autorid on Harda Roosna ja Hiiumaa muuseum, fotode autorid Tuuli Tammla, Steven Valk, Tina Mõniste, Peeter Kuuse ja Kaja Hiis, tõlkisid Harri Rinne ja Paula Kokovkin.Kataloogi jagatakse tasuta messidel ja paljudes kohtades üle kogu Hiiumaa.

Veel artikleid samast teemast »