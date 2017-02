NÄDALALÕPP

Meelemürgid teevad meele mõruks

Reede, 03. veebruar 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 03. veebruar 2017. Eesti Lastekaitse Liidu president Loone Ots rõhutas, et oluline on noorte puhul ennetus- tegevus. FOTOD: Helja Kaptein Reedel said Kassari puhkekeskuses kokku noortega tegelevad spetsialistid meilt ja mandrilt ning ka lapsevanemad, et üheskoos vaagida, millest, mida ja kuidas me räägime noortele meelemürkidest.



Hiiumaa lastekaitseühingu projekt “Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?” tõi Kassari puhkekeskusesse poolsada huvilist ja spetsialisti.



Avasõnas ütles Hiiu maavanem Riho Rahuoja, et tal on rõõm näha inimesi mitmest valdkonnast. “Olgugi et vanasõna ütleb, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld, aga kui omavahel enam ei räägita, on raske midagi teha,” ütles maavanem. Ta lisas, et samas on oluline, kuidas räägitakse ja mida, et noored kuulaksid ja saaksid aru. “Me saame oma noori kaitsta, kui väärtushinnangud on paigas, aga selleks on tarvis teha koostööd erinevate ametkondade vahel. Me kaitseme küll oma vara ja autot, aga mitte kõige kallimat vara. See algab juba sellest, kas lubame lapse ilma kiivrita jalgrattaga sõitma,” lausus ta.



Sõna on tähtis



Eesti Lastekaitse Liidu president Loone Ots rääkis, et elus on alati koos valgus ja vari. “Väga tähtis on eelkõige sõnastus,” ütles ta. Ots tõi näiteks, et narkootikumide asemel on aastakümneid kasutatud sõna “mõnuained“. “Sellel sõnal on liiga positiivne maik, õigem oleks rääkida meelemürkidest.“



Alates kuuendast klassist tekib noortel huvi katsetada ja piire proovida. Ots tõi näite, kus laps tuli koju ja ütles, et neil on nüüd kõigil kained sünnipäevad. “Vanemate rõõm oli aga üürike, sest selgus, et kasutatakse narkootikume, mitte alkoholi,” meenutas ta. Ots kinnitas, et lastekaitse liit teeb kõik, et ennetada narkootikumide tarvitamist, mitte tegeleda vaid tagajärgedega.

Politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri prefekt



Kaido Kõplas kõneles sõltuvusainete mõjust kasvavale organismile, kuidas sellest rääkida lapse ja noorega ning sõltuvuse kujunemise ohtudest. “Tavapäraselt eelneb suitsetamine ja alkoholi tarbimine narkootikumide tarvitamisele,” nentis ta. Hiiumaal on juhtumite arv väike, aga siin on ka vähem inimesi, kuid probleem võib iga kell tekkida.



Teaduspõhine lähenemine



Ettevõtmise projektijuhi Iris Vahtra sõnul oli seminari eesmärk tõstatada sõltuvusainete tarvitamise teema ja kokku tuua erineva valdkonna inimesed, nagu lapsevanemad, õpetajad, noortega töötavad spetsialistid.



Seminari pealkiri “Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?“ viitab sellele, et on oluline suunata inimesi mõtlema iseenda käitumisele ja anda teaduspõhist infot, kuidas täiskasvanute käitumine noorte tegemisi mõjutab. “Arvestades rohket osavõttu ja esmast tagasisidet, saime aru, et teema kõnetas,” kinnitas Vahtra.



Arutelude käigus räägiti, millal ja mida peaks lapsele sõltuvusainete teemal rääkima. Näiteks juba enne 10. eluaastat peaks lapsele olema selge ema-isa suhtumine sõltuvusainete tarvitamisse.



Küsimusi tekitas olukord, kus vanem ise aeg-ajalt alkoholi tarbib ja samal ajal keelab noorele. Siinkohal ongi oluline eristada täiskasvanut ja noort.

Nooruki veel arenemisjärgus aju saab sõltuvusainete tulemusel kahjustatud, sest tal on veel arenemisjärgus enesekontrolli, kriitilise mõtlemise ja emotsioonide kontrolli oskused.



Õpime teiste kogemustest



Emmaste põhikooli õpetaja Hergo Tasuja rõhutas, et kindlasti on selliseid seminare vaja. “Oleme kõigest inimesed ja unustame ajapikku asju,” ütles ta.

Eriti, kui elame nii turvalises keskkonnas kui Hiiumaa. Ent aeg-ajalt on vaja meelde tuletada, millised ohud maailmas ehk meie ümber siiski ringi liiguvad, kuulata teiste kogemusi ning jagada oma mõtteid.



Tasujale meeldis, et erinevad osapooled – kool, lapsevanemad ja kõik, mis lapse elus sinna vahele jäävad – noortekeskus, treenerid, aga ka tugistruktuurid ehk politsei ja päästeamet – olid esindatud. “Mida rohkem ühe laua taga istutakse ja mõtteid vahetatakse, seda tõenäolisem on, et turvalisuse teemade puhul tekib ühesugune lähenemine.“



Tasuja lisas, et vastasel korral on noorel inimesel maailmas keeruline orienteeruda, kuna ta saab eri allikatest erinevaid, isegi vastukäivaid signaale.

Igapäevatöös kuluvadki eelkõige ära jagatud praktikad ja nii ametlike teemalaudade kui kohvipauside ajal vahetatud elulised näited. Ehk kuidas kusagil mingeid olukordi lahendatud on.



“Kõlama jäi, et kuigi me teame, et elame maailma ühes turvalisemas paigas, Hiiumaal, siis samamoodi teame ja teadvustame, et see on nii vaid seetõttu, et me ise iga päev ja teadlikult selle nimel tööd teeme.“



Teema puudutab paljusid



Hiiumaa noorsootöö keskuse noorsootöö spetsialisti Kaie Pranno sõnul üllatas osavõtt ehk kui palju lapsevanemaid see teema kõnetas ja nad leidsid võimaluse osalemiseks. Seminari käigus tunnetas ta, et lapsevanemad ja spetsialistid vajavadki arutlemist sellistel “hämaratel“ ja “rasketel“ teemadel. “See on hea pinnas ühiste arusaamade tekkeks ja koostööks, eelkõige õpetajate ja lapsevanemate vahel,” tõi Pranno välja. Ta tõdes, et sai palju praktilisi juhiseid oma tööks ja ka isiklikult lapsevanemana. “Eelkõige, kuidas lastega rääkida. On suur vahe, kas rääkida 10-aastasega või 16-aastasega.”

Teine oluline teema, mis pani Prannot mõtlema, on lastevanemate eeskuju – kas me ikka teadvustame endale, millist eeskuju nt alkoholi joomisel me oma lastele anname? “Mulle tundub, et paljud ei ole selle peale kuigi palju mõelnud, kuid see on oluline, kui me tahame alkoholitarbimist noorte seas võimalikult palju ealiselt edasi lükata,” arutles ta.



