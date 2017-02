NÄDALALÕPP

Kokaõpilane käis Michelini tärniga restoranis praktikal (1)

Reede, 03. veebruar 2017.



Autor: Taavi Tuisk Reede, 03. veebruar 2017. Loore ja Michelini tärniga restorani nooruslik meeskond. FOTO: erakogu Kuressaare ametikooli kokaõpilaste jaoks on Euroopa Liidu projektide raames välisriikide restoranides praktikal käimine üsna tavaline ja iga-aastane sündmus. Teised praktikad tehakse siiski kodusaare või mandri restoranides.



Neljanda kursuse kokaõpilane Loore Kuris läks oma kulu ja kirjadega praktikale hoopis Hollandisse ja kohe kulinaariamaailma kvaliteedimärgiks oleva Michelini tärniga pärjatud restorani.



“Algul tegin oma rühmajuhatajale Irina Arhipovale nalja, et lähen siis Hollandisse praktikale,” rääkis Loore. Sügisel esindas ta ametikooli Londonis korraldatud Euroopa Turismi- ja Hotellikoolide Assotsiatsiooni AEHT aastavõistlustel. Seal võistles ta koos Hollandist pärit kokaõpilasega.



Toitudes palju detaile



“Jos rääkis juba siis, et tahaks mulle seda restorani näidata. Jätkasime suhtlemist ka pärast võistlust,” sõnas Loore. Igatahes tuli pärast konkreetset küsimust ruttu ka restorani peakoka ja sous-chefi (peakoka abi) poolt nõusolek Loorele praktikakohta pakkuda. “Kas see tüdruk sealt pildi pealt? Ta on alati meie restorani oodatud!”



Amsterdamist tunniajase sõidu kaugusel asuvas Zeisti linnas asuv de Hoefslag on ligi saja aasta pikkuse ajalooga restoran. Kaheksakümnendatel on ta kandnud ka kaht Michelini tärni. Kaks tärni tähendab soovitust restorani külastamiseks reisimarsruuti muuta. Praegu on de Hoefslagil üks tärn, mis näitab kõrget klassi oma kategoorias. Maailma tipprestoranidel on võimalik teenida ka kolm tärni, mis tähendab Michelini restoranijuhi koostajate soovitust restorani külastamiseks eraldi reis ette võtta.



Mis teeb aga Michelini tärniga restorani eriliseks? “Toitudes ei olnud midagi keerulist, küll aga oli seal hästi palju detaile,” märkis Loore. Toiduained toodi igal hommikul värskena. Menüüs oli mõndagi eksootilist. “Sain tappa elus homaari, puhastada kuningkrabi. Mitu korda nädalas toodi värskeid trühvleid.” Menüüs oli ka roog Jaapanis kasvatatud maailma kalleima veiselihaga. 80-grammise Wagju liha portsjoniga roog on menüü üks kallimaid, makstes 70 eurot.



Restorani pääseb lõunat või õhtusööki sööma üksnes kohta broneerides. See vähendab tooraine raiskamist ja lihtsustab töö planeerimist.



Head tutvused tulevikku



Meeskond restoranis ongi otsesõnu meeskond. “Teenindajate hulgas olid meestele lisaks mõned naised ka,” ütles Loore. “Aga köögis oli kümme meeskokka ja mina.” Tegu oli noore kollektiiviga, kus peakokk ja sous-chef varastes kolmekümnendates, ülejäänud kokad kõik nooremad.



“Kõik olid hästi sõbralikud, keegi ei karjunud kellegi peale, tehti meeskonnatööd,” sõnas Loore. Kui toiduvalmistamisse tehti pärastlõunane paus või oli lihtsalt aega, käidi koos õues jalgpalli mängimas.



“Õppisin nippe ja tehnikaid, kuidas mõningaid asju kiiremini ja paremini teha,” märkis Loore. “Kui meil koolis õpetatakse koorimist endast eemale, et end ei vigastaks, siis seal kooriti enda poole. See oli palju kiirem ja ühtegi vigastatut ei olnud näha.”



Nädalase praktika lõpp oli pidulik. Peakokk kinkis Loorele viiekäigulise õhtusöögi sellessamas restoranis koos veinidega. Lisaks teab ta, et teda oodatakse restorani tööle tagasi.



Loore soovitab kõigil õpilastel osaleda erinevatel võistlustel ja haarata võimalustest kinni. "Võistlustel käimine avardab silmaringi ja sealt võib leida ka väga häid sõpru. Head tutvused võivad olla kasulikud ka tulevikus – nagu minul," sõnas ta.

