NÄDALALÕPP

Auto nagu loom – Niva

Reede, 03. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Peep Lillemägi Reede, 03. veebruar 2017. Hiiumaa mees Aiver Kark ja tema Niva. FOTO: Peep Lillemägi Ida pool valminud maastikuauto Niva on odav ja teenib omanikku ustavalt nii metsas kui põllul seni, kuni oled ise valmis vahel ka kapoti all käsi õliseks tegema ja sõidukile liiga suuri nõudmisi ei esita.



Nelikümmend viis aastat tagasi tuli N. Liidu autoinseneridele mõte, et ka sotsialismimaal võiks olla oma maastikuauto. Olid ju meeles sõja-aastad ning toonaste liitlaste ameeriklaste “jeebid”. Sooviti, et ka kuuendikul planeedist saaksid inimesed sõita autoga, mis on odav, kergesti hooldatav ja peamine – ei jääks hätta ka seal, kus tee otsa saab.



Eeskujuks võeti vastavalt meeleolule küll Mercedese G-klass, siis jälle Land-Rover Defender. Esimest prototüüpi kutsuti krokodilliks ning selles oli Toyota ja Fordi elemente, kapoti all aga Fiati mootor. Just selle Itaalia autotootjaga oli Nõukogudemaal käed löödud ja tehaselinn Volga ääres koguni Itaalia kommunisti Togliatti järgi ümber nimetatud.



Kolmkümmend aastat tagasi



20. sajandi viimase veerandi alguseks olid seljataga katsetused Usbekistanis ja Uurali mägedes ning 5. märtsil 1977 valmis esimene VAZ 2121 alias Niva alias Lada 4x4. Kuni 2006. aastani toodeti autot nime Niva all, paarkümmend aastat hiljem, pärast koostöölepingu sõlmimist General Motorsiga ja GM Niva tootmise alustamist anti autole nimeks aga Lada 4x4.



“Niva on pretensioonitult parim auto seal, kus on halvad või olematud teed, kui sõidad mööda metsi, põlde, mereranda jne. Sa sõidad suurema osa ajast üksi või kahekesi ja vajadusel on vaja auto üksi mudast kätte saada, kui sul on vähe pagasit ja kui sa vajad lihtsust. Kui sa käid iga päev sügaval metsas, autos kaks mootorsaagi ja bensukanister, siis on õige auto Niva,” kiidetakse Eesti autohuviliste foorumis.



Ja oma jälgi on see auto jätnud kõikidele kontinentidele ning off-road rallidel konkureerinud oluliselt nimekamate markidega.



Hiiumaa metsade vahele sobib



Hiiumaa mees Aiver Kark ostis Niva endale aastal 2010. “Nägin telesaadet, kus üks vene mees kiitis: “Eto nje mašina, eto zver “ see ei ole auto, vaid loom.” See jäi meelde. Vennal oli ka sarnane masin. Nii ma ta leidsin ja Tallinnast ära tõin. Hiiumaal sõitmiseks on see väga sobiv, sest siin tuleb lumi vahel ootamatult, teehooldemasinad kõikjale ei jõua ja sõita on vaja,” räägib Kark ja lisab, et lumme kinni ei ole ta selle autoga tõesti veel kunagi jäänud.



Auto läbisõitu Aiver Kark ei tea ja vanust oli sel ostmise hetkel seitse aastat. Sõidukilomeetreid on nüüdseks kogunenud ehk 100 000 ringis. Sellest Hiiumaa teedel 30 000.



“Päris heas korras oli, kui ma ta sain, aga öelda, et auto nägi välja nagu uus, ei ole päris õige. See on üks eriline plekk, millest sealpool Peipsit autosid tehakse. Vist juba alguses veidi roostes,” selgitab autoomanik.



Paar aastat tagasi tegi Aiver autole korrosioonitõrjet, aga roosteuss näksib juba jälle. Ja ega Vene autot kunagi päris korda saa. Ikka tahab ta siit ja sealt putitamist.



Üks asi, mis jukerdama kipub, on elektrooniline sissepritse. “Paljud mehed räägivad, et tuleks panna karbuss ja jagaja nagu Vene autodel ikka on olnud, aga pole seda asja ette võtnud. Sissepritsega võtab muidugi vähem kütust,” räägib mees hiidlasele omase muhedusega.



Omanikule on meelde jäänud lugu, mis juhtus siis, kui ta autot Tallinnast toomas käis. “Olin harjunud, et Žigulil on neli käiku. Alles Haapsalus, kui panin Nivale kolmandat käiku sisse, tundus jõudu vähevõitu ja sain aru, et on ikka viies käik ka,” naerab Aiver. Ta nendib, et käigu sissesaamiseks tuleb erinevatel hetkedel erinevat jõudu rakendada, aga metsas ja mere ääres käimiseks on see auto ideaalne. “Kinni sellega küll kuhugi ei jää,” kiidab ta.



Venna auto ostis ära üks Saaremaa mees ja Aiver oleks nõus ka oma Niva ära müüma. Kas või saarlasele. Sõltub muidugi hinnast. Kui keegi hea hinna pakub, võib ta oma Niva isegi Sõru sadamasse kohale viia.



“Aga kui ei paku, sõidan ise, kui siin teed umbe tuiskab,” naerab mees, sest pikemateks sõitudeks on tal kodus teine auto veel. Nelikümmend viis aastat tagasi tuli N. Liidu autoinseneridele mõte, et ka sotsialismimaal võiks olla oma maastikuauto. Olid ju meeles sõja-aastad ning toonaste liitlaste ameeriklaste “jeebid”. Sooviti, et ka kuuendikul planeedist saaksid inimesed sõita autoga, mis on odav, kergesti hooldatav ja peamine – ei jääks hätta ka seal, kus tee otsa saab.Eeskujuks võeti vastavalt meeleolule küll Mercedese G-klass, siis jälle Land-Rover Defender. Esimest prototüüpi kutsuti krokodilliks ning selles oli Toyota ja Fordi elemente, kapoti all aga Fiati mootor. Just selle Itaalia autotootjaga oli Nõukogudemaal käed löödud ja tehaselinn Volga ääres koguni Itaalia kommunisti Togliatti järgi ümber nimetatud.20. sajandi viimase veerandi alguseks olid seljataga katsetused Usbekistanis ja Uurali mägedes ning 5. märtsil 1977 valmis esimene VAZ 2121 alias Niva alias Lada 4x4. Kuni 2006. aastani toodeti autot nime Niva all, paarkümmend aastat hiljem, pärast koostöölepingu sõlmimist General Motorsiga ja GM Niva tootmise alustamist anti autole nimeks aga Lada 4x4.“Niva on pretensioonitult parim auto seal, kus on halvad või olematud teed, kui sõidad mööda metsi, põlde, mereranda jne. Sa sõidad suurema osa ajast üksi või kahekesi ja vajadusel on vaja auto üksi mudast kätte saada, kui sul on vähe pagasit ja kui sa vajad lihtsust. Kui sa käid iga päev sügaval metsas, autos kaks mootorsaagi ja bensukanister, siis on õige auto Niva,” kiidetakse Eesti autohuviliste foorumis.Ja oma jälgi on see auto jätnud kõikidele kontinentidele ning off-road rallidel konkureerinud oluliselt nimekamate markidega.Hiiumaa mees Aiver Kark ostis Niva endale aastal 2010. “Nägin telesaadet, kus üks vene mees kiitis: “Eto nje mašina, eto zver “ see ei ole auto, vaid loom.” See jäi meelde. Vennal oli ka sarnane masin. Nii ma ta leidsin ja Tallinnast ära tõin. Hiiumaal sõitmiseks on see väga sobiv, sest siin tuleb lumi vahel ootamatult, teehooldemasinad kõikjale ei jõua ja sõita on vaja,” räägib Kark ja lisab, et lumme kinni ei ole ta selle autoga tõesti veel kunagi jäänud.Auto läbisõitu Aiver Kark ei tea ja vanust oli sel ostmise hetkel seitse aastat. Sõidukilomeetreid on nüüdseks kogunenud ehk 100 000 ringis. Sellest Hiiumaa teedel 30 000.“Päris heas korras oli, kui ma ta sain, aga öelda, et auto nägi välja nagu uus, ei ole päris õige. See on üks eriline plekk, millest sealpool Peipsit autosid tehakse. Vist juba alguses veidi roostes,” selgitab autoomanik.Paar aastat tagasi tegi Aiver autole korrosioonitõrjet, aga roosteuss näksib juba jälle. Ja ega Vene autot kunagi päris korda saa. Ikka tahab ta siit ja sealt putitamist.Üks asi, mis jukerdama kipub, on elektrooniline sissepritse. “Paljud mehed räägivad, et tuleks panna karbuss ja jagaja nagu Vene autodel ikka on olnud, aga pole seda asja ette võtnud. Sissepritsega võtab muidugi vähem kütust,” räägib mees hiidlasele omase muhedusega.Omanikule on meelde jäänud lugu, mis juhtus siis, kui ta autot Tallinnast toomas käis. “Olin harjunud, et Žigulil on neli käiku. Alles Haapsalus, kui panin Nivale kolmandat käiku sisse, tundus jõudu vähevõitu ja sain aru, et on ikka viies käik ka,” naerab Aiver. Ta nendib, et käigu sissesaamiseks tuleb erinevatel hetkedel erinevat jõudu rakendada, aga metsas ja mere ääres käimiseks on see auto ideaalne. “Kinni sellega küll kuhugi ei jää,” kiidab ta.Venna auto ostis ära üks Saaremaa mees ja Aiver oleks nõus ka oma Niva ära müüma. Kas või saarlasele. Sõltub muidugi hinnast. Kui keegi hea hinna pakub, võib ta oma Niva isegi Sõru sadamasse kohale viia.“Aga kui ei paku, sõidan ise, kui siin teed umbe tuiskab,” naerab mees, sest pikemateks sõitudeks on tal kodus teine auto veel.

Veel artikleid samast teemast »