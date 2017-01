NÄDALALÕPP

Uus orkester annab esimese kontserdi

Reede, 27. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 27. jaanuar 2017. Mullu detsembris astus Kuressaare muusikakooli dirigent Edoardo Narbona esimest korda Eestis üles maakonna kultuuriaasta lõpetamisel muusikakooli sümfonietiga. FOTO: Valmar Voolaid Pühapäeval annab mullu suvel Saaremaale kolinud Kuressaare muusikakooli dirigent Edoardo Naborna enda loodud Läänesaarte Kammerorkestriga esimese kontserdi.



Itaallasest dirigent Edoardo pani väga hoolsalt valides kokku professionaalse orkestri, kus on tähtis, et kõik liikmed tahaksid areneda ja tegutseda.

“Sa pead andma võimaluse orkestril ühiselt kasvada. Muidu tekib seltskond, mis saab rutiinselt kokku, mängib kuivalt teosed läbi ja läheb taas laiali,” tõdes Edoardo.



Kasutatud on kolme helilooja loomingut, kelle elu on neid samuti erinevatel põhjustel viinud oma isamaalt teise riiki nagu dirigenti ennastki.

Pool orkestrist koosneb mandrile kolinud saarlastest, kes aga väga hea meelega olid nõus geograafilise taustaga orkestris mängima. Kontsertmeister on üks tunnustatumaid viiulipedagooge Eva Punder.



Eva valiti lisaks seetõttu, et tema abikaasa, flötist Neeme Punder esines koos Edoardo ning viimase abikaasa, tšellisti ja siinsete ürituste projektijuhi Annikki Aruvälja korraldatud Põhjamaade festivalil Torinos.



Koostööd Punderitega peab Edoardo heaks võimaluseks. “Neeme on minust vanem ja kogenum. Ta saab mind õpetada, anda ideid või panna arutlema oma puuduste üle,” pidas ta oluliseks.



Õige valik



Samuti oli Edoardole väga tähtis, millised heliloojad ja repertuaar valida. “Kui sa vaatad kava kui ust tulevikku, tuleb arvestada mitme asjaoluga. Esiteks pole lihtne orkestrit nullist kokku panna, teisalt peab repertuaar sobima just neile inimestele,” selgitas dirigent.



Saksamaal sündinud, kuid Tšehhi juurtega Carl Stamitz oli kuulus veidi enne Mozarti aega. Ta isa Johannes Stamitz moodustas orkestri, mis oli modernse orkestri eelkäia, luues Mannheimi stiili.



Saksa helilooja ja pianist Jean Berger pidi natside eest põgenema, muutes oma nime. Ta jõudis Prantsusmaa ja Lõuna-Ameerika kaudu USA-sse. Samuti kolis USA-sse Kreeka helilooja Victor Kioulaphides.



Viimase looming hakkas Edoardole silma ning hiljem sai ta heliloojaga ka tuttavaks. “Tähtis on mängides aru saada, mida helilooja on mõelnud – miks kuskil on just selline käik,” selgitas ta, lisades, et on mitmel korral Kioulaphideselt aru pärinud.



Narbona sõnul peaks iga kontsert olema justkui seeme järgmisele. “Etteasted peavad omama sidet, et nii esinejad kui publik koos areneda ja nautida saaks,” on ta kindel, lisades, et kui muusikul on igav, mõjub see koheselt ka pealtvaatajale, kes enam tagasi ei tule.



Suvel on Edoardol ja Annikkil kavas kutsuda helilooja Kioulaphides Kuressaarde. “Üks asi on mängida kellegi muusikat, teine asi on seda teha otse helilooja ja muusiku käe all. Helilooja saab oma teadmisi teistele edasi anda, ta võiks meistriklassi tundides õpetada”.



Värskel kammerorkestril on plaanis tulevikus luua ka sidemeid teiste Läänemere saartega. “Oluline on leida kultuurilisi sidemeid teiste saartega, nendega, kelle reaalsus on sarnane meiega,” nendib Annikki Aruväli.



Projektiorkester



Orkester tegutseb projektide kaupa, sest 15–20-liikmelist kampa muusikuid on raske regulaarselt koos harjutama saada. Seetõttu teevad kõik proove üldiselt üksi või võimalusel väiksemates gruppides. Laupäeviti saadakse kokku, harjutatakse pikalt ja veel pool pühapäeva ning lõpuks pärastlõunal toimub esinemine.



“Alati võtame laupäeva õhtul stuudios linti ühe või kaks teost. See annab ka pika päeva lõppu motivatsiooni ja adrenaliini,” lisas Annikki.



Ta ütles kavala pilguga, et Edoardo on endale võtnud väga raske ülesande leida eesti muusikutest üles kirg ja panna ka publik huviga kuulama ning uusi etteasteid soovima.



