NÄDALALÕPP

Veski lastehommik kokakooliga “Vastlakuklid”

Reede, 27. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 27. jaanuar 2017. Pühapäeval, 27. jaanuaril kl 12–14 on kõik oodatud Saaremaa Veskisse järjekordsele lastehommikule. Seekord küpsetatakse koos vastlakukleid.



“Oodatud on kõik need, kes armastavad vastlakukleid,” kutsus Saaremaa Veski perenaine Grete Pastak, lisades, et kokakooli on oodatud nii väiksemad lapsed, emad-isad kui mammad-papad.



Toormaterjal on Saaremaa Veski poolt ning retsept antakse kohapeal. Samuti tehakse taina ettevalmistus. Külalised saavad vormida saiad, panna need ahju ning hiljem ka rohke vahukoorega kaunistada. Lisaks räägitakse kohapeal vastlakommetest ja mängitakse mänge.



Saaremaa Veski lastehommikud on populaarsed. Novembrikuu 20. kuupäeval toimunud üritusel tuli rahvast kokku poolesaja ringis. “Rohkem ei oleks saali mahtunudki,” sõnas Pastak, viidates, et piparkoogid on muidugi ka laste ühed lemmikud. Eriti veel siis, kui on alles novembri lõpp.



