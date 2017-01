NÄDALALÕPP

Miilits õpetab kõhurasvadest vabaks saama

Reede, 27. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 27. jaanuar 2017. Täna kl 18–20 peab tervisenõustaja ja eratreener Mirko Miilits Muhu lasteaias tasuta loengu teemal “Kuidas end kõhurasvast vabaks süüa”.



“Tegemist on toitumisloenguga, mis on koolituse formaadis,” ütles Mirko Miilits Nädalalõpule, lisades, et see tähendab seda, et inimesed saavad kuulata, mida üks tervisenõustaja oma tööpraktikas on näinud, ja teatud ülesandeid ka kaasa teha. Loengu teema on see, kuidas ilma kaloreid lugemata ja toitu kaalumata oleks võimalik mõistlikult toituda. “Minu ülesanne nendel loengutel on näidata, et väga palju saab ise ära teha ja ilma rahata,” kinnitas Miilits, viidates, et Eestis on väga palju tööd selleks, et me oleksime tervemad ja paremas vormis, juba maksumaksja raha eest tehtud. Vaja on vaid see info üles leida. “Loeng annab hea ülevaate ka neile, kes on korduvalt dieete ja toitumiskavasid proovinud ja kellele tundub, et toitumismaailma infot on liiga palju. Minu eesmärk on inimesed selgelt ja käepäraselt kurssi viia.”



Lisaks loengule on kohalolijatel hea võimalus mõõta kohapeal oma keha koostist, mille põhjal saab teada oma bioloogilise vanuse, keha rasvaprotsendi, sisemiste rasvade taseme, lihaste ja rasvade osakaalu, soovitusliku päevase kaloraaži, juhised muudatusteks ja palju muud põnevat.



Mirko Miilits on terviseedendajana töötades andnud tänaseks ise üle saja loengu. Samuti teeb ta koostööd erinevate toitumisnõustajatega. Loengu juhatab sisse Tõnis Hinnosaar, kes räägib lähemalt Muhu jõusaalist ja seal pakutavatest treeningutest. “Tegemist on toitumisloenguga, mis on koolituse formaadis,” ütles Mirko Miilits Nädalalõpule, lisades, et see tähendab seda, et inimesed saavad kuulata, mida üks tervisenõustaja oma tööpraktikas on näinud, ja teatud ülesandeid ka kaasa teha. Loengu teema on see, kuidas ilma kaloreid lugemata ja toitu kaalumata oleks võimalik mõistlikult toituda. “Minu ülesanne nendel loengutel on näidata, et väga palju saab ise ära teha ja ilma rahata,” kinnitas Miilits, viidates, et Eestis on väga palju tööd selleks, et me oleksime tervemad ja paremas vormis, juba maksumaksja raha eest tehtud. Vaja on vaid see info üles leida. “Loeng annab hea ülevaate ka neile, kes on korduvalt dieete ja toitumiskavasid proovinud ja kellele tundub, et toitumismaailma infot on liiga palju. Minu eesmärk on inimesed selgelt ja käepäraselt kurssi viia.”Lisaks loengule on kohalolijatel hea võimalus mõõta kohapeal oma keha koostist, mille põhjal saab teada oma bioloogilise vanuse, keha rasvaprotsendi, sisemiste rasvade taseme, lihaste ja rasvade osakaalu, soovitusliku päevase kaloraaži, juhised muudatusteks ja palju muud põnevat.Mirko Miilits on terviseedendajana töötades andnud tänaseks ise üle saja loengu. Samuti teeb ta koostööd erinevate toitumisnõustajatega. Loengu juhatab sisse Tõnis Hinnosaar, kes räägib lähemalt Muhu jõusaalist ja seal pakutavatest treeningutest.

Veel artikleid samast teemast »