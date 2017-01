NÄDALALÕPP

Solistical löövad särama uued tähed!

Reede, 27. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Sel nädalavahetusel saab Kuressaare gümnaasiumis juba viiendat korda teoks Eesti noorte lauljate konkurss Solistica. Korraldustoimkonna liige Merle Rekaya kinnitas intervjuus Nädalalõpule, et kõik konkursi kontserdid on täis tundeid, emotsioone, pinget. Nii et publikul on, mida kuulata ja kogeda.



Kui palju lauljaid seekord publiku ette astub? Kui palju neist Saaremaalt?



Kolmel võistluskontserdil astub üles 55 noort lauljat üle Eesti, neist neli on saarlased.



4.–6. klassi võistluskontserdil reedel, 27. jaanuaril kell 18 astub üles Oliver Leppik. 7.–9. klassi võistluskontserdil laupäeval, 28. jaanuaril kell 12 on võistlustules Merilin Mälk ja Sten-Erik Liiv ning 10.–12. klassi kontserdil laupäeval kell 18 võistleb Greete Paaskivi.



Kas võrreldes eelmiste aastatega on ka midagi uuenduslikku või kõik toimub samamoodi?



Samamoodi ei toimu kunagi midagi, sest muidu asi seisab. Sel aastal pidi noor laulja lõppvooru jõudmiseks näiteks salvestama video varasema mp3-faili asemel. Samuti soovime rohkem tähtsustada eesti muusikat ja autoreid.



Seekord julgustasime lauljaid valima kodumaist muusikat, sest Eesti Autorite Ühing annab välja stipendiumi parima eestikeelse/eesti laulu esitajale.

Miks peaksid (võiksid) inimesed tulema ja kaasa elama noortele lauljatele?

Miks mitte, kui armastad muusikat. Kõik konkursi kontserdid on täis tundeid, emotsioone, pinget. Noored on nii andekad! Ma usun, et keegi pole liiga noor ega liiga vana, et nautida head muusikat.



Mis on Solistica fenomen?



See on elav, hingav ja tundlik kultuurisündmus, mida on nauding ette valmistada, sellel osaleda ja sellest osa saada. Iga fenomeni teke nõuab pühendumist.



Millal alustasite seekordse konkursi ettevalmistustöödega?



Tegelikult juba järgmisel nädalal pärast eelmise konkursi lõppu. Uued ideed, mis ühiste arutelude käigus tekkisid, tuli kohe läbi mõelda ja nendega tööd tegema hakata. Samuti sai tookord kohe paika ka uus teema – kui siiani oleme olnud maistel teedel, siis nüüd siirdusime tähtede maailma.



Solistica esimesed viis aastat oleme üles ehitanud elementide maagiale: maa, õhk, tuli, vesi ja kõike siduv kosmiline element. Igal aastal on sümbol, millel on meie jaoks olemas ka lugu.



Mis on need eelised, et konkurss taas teoks saab? Suurepärane meeskond? Mis veel?



Selleks, et jaanuarilõpu võistluskontsertidel koonduks ja vallanduks värske ning käivitav energia ja lööksid särama uued tähed, toimetab üheksaliikmeline meeskond aastaringselt heas sünergias. Loomulikult on vajalik meie toetajate suur panus. Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant Kadri Voorand, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. On vaja professionaalset saateansamblit (Vladimir Võssotski, Mihkel Mälgand, Ahto Abner) ja kvaliteetset helivõimendust (Tanel Klesment koostöös Saar Musicuga).

On vaja hindamatuid hindajaid ehk žüriid, kuhu sel aasta kuuluvad Marvi Vallaste, Mick Pedaja, Kati Laev, Mikk Targo, Sirje Medell, Karl Madis ja Susanna-Reti Räim. Kõige rohkem aga on vaja juhendajate-lauljatepoolset tahet Saaremaale tulla ja ennast sellel võistlusel proovile panna.



Kuidas sündis konkursi nimi?



2012. aasta kevadel korraldas KG huvikool Inspira noorte lauljate võistlusele nime leidmiseks konkursi. Kahe nädala jooksul laekus ligi 50 pakkumist. Neid tuli nii õpilastelt kui ka täiskasvanutelt, muusikutelt ja ajakirjanikelt ning “nimekaardile“ saab märkida sellised kohad nagu Kuressaare, Pärnumaa, Tallinn, Helsingi ja Oklahoma. Võidunime pakkus välja Andres Karu.





SOLISTICA 2017

Täna, 27. jaanuaril kl 17 avamine. Kl 18 I kontsert (4.-6. klasside lauljad)

Laupäeval, 28. jaanuaril kl 12 II kontsert (7.-9 klasside lauljad), kl 18 III kontsert (10-12. klasside lauljad). Kl 20.30 finaal, lõpetamine. Kl 23 Privilege´i noortepidu 16+. DJ Henri Rump.

Solistica pass on 6 eurot ja ühe kontserdi pilet 3 eurot müügil enne kontsertide algust kohapeal. Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 27. jaanuar 2017.Kolmel võistluskontserdil astub üles 55 noort lauljat üle Eesti, neist neli on saarlased.4.–6. klassi võistluskontserdil reedel, 27. jaanuaril kell 18 astub üles Oliver Leppik. 7.–9. klassi võistluskontserdil laupäeval, 28. jaanuaril kell 12 on võistlustules Merilin Mälk ja Sten-Erik Liiv ning 10.–12. klassi kontserdil laupäeval kell 18 võistleb Greete Paaskivi.Samamoodi ei toimu kunagi midagi, sest muidu asi seisab. Sel aastal pidi noor laulja lõppvooru jõudmiseks näiteks salvestama video varasema mp3-faili asemel. Samuti soovime rohkem tähtsustada eesti muusikat ja autoreid.Seekord julgustasime lauljaid valima kodumaist muusikat, sest Eesti Autorite Ühing annab välja stipendiumi parima eestikeelse/eesti laulu esitajale.Miks peaksid (võiksid) inimesed tulema ja kaasa elama noortele lauljatele?Miks mitte, kui armastad muusikat. Kõik konkursi kontserdid on täis tundeid, emotsioone, pinget. Noored on nii andekad! Ma usun, et keegi pole liiga noor ega liiga vana, et nautida head muusikat.See on elav, hingav ja tundlik kultuurisündmus, mida on nauding ette valmistada, sellel osaleda ja sellest osa saada. Iga fenomeni teke nõuab pühendumist.Tegelikult juba järgmisel nädalal pärast eelmise konkursi lõppu. Uued ideed, mis ühiste arutelude käigus tekkisid, tuli kohe läbi mõelda ja nendega tööd tegema hakata. Samuti sai tookord kohe paika ka uus teema – kui siiani oleme olnud maistel teedel, siis nüüd siirdusime tähtede maailma.Solistica esimesed viis aastat oleme üles ehitanud elementide maagiale: maa, õhk, tuli, vesi ja kõike siduv kosmiline element. Igal aastal on sümbol, millel on meie jaoks olemas ka lugu.Selleks, et jaanuarilõpu võistluskontsertidel koonduks ja vallanduks värske ning käivitav energia ja lööksid särama uued tähed, toimetab üheksaliikmeline meeskond aastaringselt heas sünergias. Loomulikult on vajalik meie toetajate suur panus. Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant Kadri Voorand, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. On vaja professionaalset saateansamblit (Vladimir Võssotski, Mihkel Mälgand, Ahto Abner) ja kvaliteetset helivõimendust (Tanel Klesment koostöös Saar Musicuga).On vaja hindamatuid hindajaid ehk žüriid, kuhu sel aasta kuuluvad Marvi Vallaste, Mick Pedaja, Kati Laev, Mikk Targo, Sirje Medell, Karl Madis ja Susanna-Reti Räim. Kõige rohkem aga on vaja juhendajate-lauljatepoolset tahet Saaremaale tulla ja ennast sellel võistlusel proovile panna.2012. aasta kevadel korraldas KG huvikool Inspira noorte lauljate võistlusele nime leidmiseks konkursi. Kahe nädala jooksul laekus ligi 50 pakkumist. Neid tuli nii õpilastelt kui ka täiskasvanutelt, muusikutelt ja ajakirjanikelt ning “nimekaardile“ saab märkida sellised kohad nagu Kuressaare, Pärnumaa, Tallinn, Helsingi ja Oklahoma. Võidunime pakkus välja Andres Karu.Täna, 27. jaanuaril kl 17 avamine. Kl 18 I kontsert (4.-6. klasside lauljad)Laupäeval, 28. jaanuaril kl 12 II kontsert (7.-9 klasside lauljad), kl 18 III kontsert (10-12. klasside lauljad). Kl 20.30 finaal, lõpetamine. Kl 23 Privilege´i noortepidu 16+. DJ Henri Rump.Solistica pass on 6 eurot ja ühe kontserdi pilet 3 eurot müügil enne kontsertide algust kohapeal.

Veel artikleid samast teemast »