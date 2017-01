NÄDALALÕPP

Emmaste noormees laulab Kalevi poistekooris

Reede, 27. jaanuar 2017.



Autor: NL Reede, 27. jaanuar 2017. Võidukas Kalevi poistekoor Peterburi Jaani kiriku trepil. FOTO: erakogu Eesti meestelaulu seltsi üle-eestiline poistekoor Kalev võitis ülemöödunud nädalal Peterburis koorikonkursil “Laulud Neeva kohal” grand prix’ ehk peapreemia. Poistekoor, mille liige on ka Emmastest pärit Jaan-Martin Ugam, võttis mõõtu 20 kooriga Venemaalt, Lätist, Valgevenest ja Eestist.



Konkurss toimus Peterburi riiklikus akadeemilises koorikapellis. Kalevi poistekoori dirigentideks on Indrek Vijard ja Kuldar Schüts. Kavasse kuulusid teosed Andres Lemba, Pjotr Tšaikovski, Cyrillus Kreegi ja Tom Fettke sulest. Lisaks esines koor Kaasani katedraalis ja Jaani kirikus.



Hiiumaa gümnaasiumi 10. klassis õppiv Jaan-Martin Ugam kuulub Kalevi poistekoori alates 2013. aasta oktoobrist. Sinna suunas ta Emmaste põhikooli muusikaõpetaja Heli Lindmäe. Rohkem kui 60 noormehest on ta ainus saarel elav koori liige. Samas leiab ta, et vahemaa pole takistus ja poistekooris osalemine on olnud väärt kogemus. Esimese asjana toob ta välja muusikalise poole – saab ju kogenud dirigentidelt häid nõuandeid ja teadmisi. Suurt tähelepanu pööratakse proovides dünaamikale, hääle toonile ja hääle tekitamisele. “Kui miski valesti kõlab, siis peab selle koha üksi ette laulma,“ rääkis noormees ja kinnitas, et see on väga toimiv meetod.



Jaan-Martin ütles, et proovides käib töö, mällu sööbivad aga ülevad hetked – need, kus kaua harjutatud loo kaunis ja võimas harmoonia kontserdil võrratult hästi kokku kõlab.



Teiseks toob Jaan-Martin välja sotsiaalse paralleelmaailma ehk head sõbrad eri kohtadest üle Eesti, kellega on tore koos laagrites käia ning muusikat ja kõike muud teha. Konkurssi ennast peab ta üldjoontes õnnestunuks: “Esinemisel jättis hea tunde, et kõik võtsid ennast maksimaalselt kokku ja tulemus oli hoopis parem, võrreldes meie konkursi eel toimunud peaprooviga.”



Ka kergejõustikuga tegeleval 16-aastasel Jaan-Martinil on hiidlaslikult arenenud huumorimeel. Nii ütleb ta, et jätkab Kalevi poistekooris laulmist nii kaua, kuni töö ja pere kõrvalt enam aega ei jagu.Varem on Jaan-Martin laulnud Emmaste kooli lastekooris Heli Lindmäe juhendamisel ning käesolevast õppeaastast kuulub ta segakoori Hiig, mida juhatab Timo Lige.



