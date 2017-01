NÄDALALÕPP

Hiiumaa pole Mount Everest

Reede, 27. jaanuar 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 27. jaanuar 2017. Hiiumaa poiss Norbert Kaareste (29, pildil), kes siit kümme aastat tagasi mandrile õppima läks ja sinna jäi, unistab tagasitulemisest kodusaarele – Hiiumaa pole ju Mount Everest, ütleb ta neile, kes imestavad.



Norbert Kaareste töötab Alexela kommunikatsioonijuhina ja käis äsja toomas ettevõtte klientide annetusraha Hiiumaa hooldekodu Tohvri eakatele voodite ostmiseks.



Ilma mingi põhjusetagi on tal harjumus käia paar korda aastas vaatamas, mis kodusaarel on muutunud. “Hiiumaa on mulle nii oluline, aga samas ka nii kauge,” nendib Kaareste, kes jaanipäeva aegu saarele enam ei tule. “Siis on siin liiga palju sebimist, käib pidu ja pillerkaar ja puhkemajad on rahvast täis.“



Tema käib saarel märtsis või sügisel, seekord siis tegi pikema tuuri kodusaarele jaanuarikuus. Turismihooajaväliselt ringi liikudes jääb siis paremini silma, mida uut on ehitatud, mis kinni pandud või laguneb.



“Pilt on palju ausam, käid ringi ja vaatad, kuidas räämas hooned on järgmisel aastal juba arenduses – siin näed fantastilisi maju seismas keset kadakaid!”

Sõites seekord läbi Kassari, kus majade juures seisid uhked autod, tabas ta end mõttelt – millega need inimesed küll tegelevad, kas neil kõigil on mõni edukas ettevõte?



Jausast, sünnikohast mööda sõites, vastupidi, oli tunne, et see pole enam see elust pulbitsev küla, kus ta kord kasvas.



Hiidlasi võiks kõrvust tõsta



Ka käis ta Käina ujulas ja spordikeskuses ning jäi pikemalt teenindajaga rääkima. “Ma mäletan, kuidas ma 90-ndate keskel turnisin selles räämas tondilossis,” meenutas ta. “Kui ma tollal oleks rääkinud sellest, mis kõik siin praeguseks on, siis ehk paar paadunud optimisti oleksid uskunud, ülejäänud oleksid öelnud, et ehitamise ajad on läinud ja ootame, millal müürid kokku kukuvad.”



Selliseid üllatusi nagu ujula, on tema jaoks Hiiumaal veel, näiteks Kassari puhkekeskus ja selle söögikoht, Grill Lest ja Lammas. “See jube kolhoosisöökla koos töökojaga meie ilusa Sääretirbi ees suvitajaid tervitamas oli iga aastaga aina suurem häbi,” ütleb Kaareste. “Kui ma esimest korda sama hoonet renoveerituna nägin, jäin üllatusest seisma – see on ime!”



Või siis Carriba klubi Käinas. “Minu viimased tantsud said tehtud Kärdla Monopolis ja kui see läks hingusele, oli tunne, et noortel polegi enam kusagil käia. Kui tuli Carriba klubi, oli uskumatu, et selline ettevõtmine elu sisse sai!”

Tänavu jäi talle silma Kärdla kunagine teenindusmaja, mis aastaid seisis ja ootas tellisteks kokkukukkumist ning kus nüüd on stiilne pubi ja õllerestoran. “Väga tublid tegijad Wabrikus, uskumatult tublid!” kiidab Kaareste. “Keegi võiks kõrvust tõsta kõiki inimesi, kes siin saarel on, sest potentsiaali kohapeal on ja see kasvab,” kiidab ta.



Kaareste usub, et aasta 2017 saab olema murranguline, sest haldusreformi vastu enam vaielda ei saa ja seega läheb võim iga inimese kodust kaugemale. “Ehk tuleb siis rohkem selgitada, miks äärepeale ka investeeringuid vaja on?” oletab ta. Kaareste on märganud, et eestlaste, aga ka naaberriikide elanike reisimisharjumused on muutunud.



“Pommid Hispaanias, pommid Prantsusmaal, nüüd on pommid juba Saksamaal – kardame rohkem, inimesi on ka rohkem ja ega me siis enam nii kaugele ei lähe. Britid, hispaanlased, prantslased otsivad uusi reisisihtkohti. Kõik muidugi ei tule siia ja ei mahugi, aga koor, mida suvekuudel võiks riisuda, annab vajaliku tõuke ülejäänud üheksa kuud ära elada,“ arutleb ta.



“Hiiumaa võiks olla uhke isemajandav koht, mitte väheneva rahvaarvuga ääremaa,” leiab Kaareste.



Jah, ta ei eita, et inimesele, kes loodusest lugu ei pea, on Hiiumaad raske “müüa”. “Samas on loodus ja sellest tulenev iseendaga olemise rahu aina defitsiitsem, kuna igal pool on järjest rohkem müra, aga saartel rahu ja üksiolemist veel leiab.”



Norbert Kaareste unistab ka sellest, et kõik tuhmunud akendega Hiiumaa korterelamud saaksid renoveeritud ja aknad löödaks särama.

“Hiidlased on liialt rahul, nenditakse küll, et jälle on elanikke vähem, uusi töökohti pole, ettevõtlus ei laiene, aga maailmas on nii, et need, kes liialt kaua oma naba imetlevad, lüüakse minema, tulevad uued, kes on agressiivsemad ja tahavad rohkem,” hoiatab Kaareste.



Tema meelest võiks Hiiumaa olla agaram enesepromoja ja tuua tootmist sisse. Ta toob võrdluseks, et Saaremaal on tööstust rohkem ja see saar on spaade pealinn.



“20–30-aastased noored räägivad, et kolisid Kuressaarde ja see on täiesti okei, aga kui mina räägin, et mõtlen Käinasse kolimisest, siis arvatakse, et see on kui retk Mount Everestile – nädala pead vastu, siis lähed hulluks!” toob ta näite suhtumise erinevusest.



Unistus hiiu tüdrukust



Arvatakse ju, et elu väljaspool Tallinna-Tartut-Pärnut on ettevõtliku inimese ristiretk. Kuid Kaareste ütles juba esimesel kursusel ülikooli balli juhtides, et tahab leida hiiu tüdruku ja saarele tagasi kolida. Kas ta endale hiiu neiu leiab, on veel lahtine: “Kurjad keeled räägivad, et märtsikuus, kui mina siin käin, on saarel vaid viis 20-ndates eluaastates vallalist tüdrukut.”



Tegelikult võiks noorte reaktsioon tema plaanile olla pigem kadedus. “Kadedaks võiks teha see, et Hiiu saarel on head võimalused laste kasvatamiseks, nende huvitegevuseks ja elukeskkond on turvaline,” leiab Kaareste.



Haridustee lõpuni käinud inimese jaoks on oluline ka töökoht. Paraku on saarel ettevõtja jaoks täiendav risk, kas siin leidub piisaval hulgal sobilikke töötajaid. Sestap võtab Kaareste austusest mütsi maha Hiiumaa plastitöösturite ees, kes saarel suurt hulka töökohti pakuvad.



Teisalt muutub maailm vahemaade mõttes järjest väiksemaks ja tegelikult pole vahet, kas paned valmiskauba laevale Muuga või mõnes Hiiumaa sadamas.

