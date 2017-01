NÄDALALÕPP

Hiina meditsiini arst pani kuulajaskonna silmad särama

Reede, 27. jaanuar 2017.



Autor: Vilma Rauniste Reede, 27. jaanuar 2017. Rene Bürkland näitab, kuidas energia kehas liikuma panna. Üks võimalus selleks on hõõruda ja näpistada oma kõrvu. Foto: Valmar Voolaid Eelmisel nädalal toimus loeng, mida väärikate ülikooli õppurid olid oodanud kuid. Inimeste huvi Hiina meditsiini tundva Rene Bürklandi esinemise vastu oli enneolematult suur. Ilmselt aitas sellele kaasa tema raamatu “Tark tee terviseni” ruulimine enamostetavate ja -loetavate raamatute tipus ja televisiooni panus doktori tegevuse tutvustamisel.



Üks tema esimesi lauseid loengut alustades oli, et terve inimese silmad säravad. Suure tõenäosusega enamus kuulajaist end küll üdini terveks pidada ei saa, kuid innustust andev esitlus, et paljugi saab veel ka väärikas eas parema tervise nimel ära teha, andis silmade säramiseks põhjust enam kui küll.



“Räägime täna natuke sellest, mida saab ise teha, et tervema ja õnnelikumana elada. Hiina meditsiinis öeldakse, et sünnihetkel saame kaasa mingi hulga energiat, piltlikult öeldes antakse igaühele kaasa mingi suurusega nõu täis pärilikku energiat. Niikaua, kui pärilikku energiat jagub, on elu, kui see lõpeb, saab elu läbi. Milline kogus ühele või teisele antakse, sõltub inimese pärilikkusest ja seda juurde saada pole võimalik. Päriliku energia kogus kahaneb aga iga päevaga. Et seda kauem jaguks, saab organismi toetada,” suutis lektor esimeste lausetega huvi lakke tõsta.



“Pärilik energia asub neerudes, täpsemalt neerupealistes, mistõttu Hiina meditsiini järgi on neerud meie energia baas. Neeruenergiat saab inimene ise tugevdada. Kui neeruenergia on tugev, siis kulub pärilikku energiat vähem. Täna räägimegi sellest, kuidas toetada neerusid ja maksa.”



Tervisest haiguseni on mõtteline joon, aga selleks kuluv aeg on nii haiguste kui inimeste puhul erineva pikkusega. Lääne ja Hiina meditsiini tervisekäsitlus on erinev. Lääne ehk meie tavameditsiini seisukohalt on haigusega tegemist siis, kui saame diagnoosi panna ja alustada raviga. Aastatuhandeid vana Hiina meditsiin keskendub aga tervise ja haiguse vahelisele perioodile, kui organism läheb tasakaalust välja, aga inimene ei ole veel haige. Keha hakkab kohe märku andma, aga diagnoosi veel anda ei saa, selgitas doktor.



Organismi appihüüd



“Pahatihti ei oska inimesed häiresignaalist aru saada. Näiteks, kui kurgus tekib tüki tunne, ehkki mingit tükki ei ole, või poomise tunne kaela piirkonnas, on Hiina meditsiini järgi probleemi põhjuseks maksaenergia seiskumine. See ei tähenda seda, et maks oleks füüsiliselt haige. Hiina meditsiinis on ühel organil rohkem funktsioone kui lääne meditsiinis.”



Maksa üks funktsioonidest on hoida energia kehas liikumises. Energia kinnijäämisel võib tekkida tükitunne. Mõnel võib rinnus tekkida takistuse tunne, mis paneb inimese sagedasti ohkama.



Energia seiskumise tunnused on veel puhitused, gaasid, silmade punetus ja kuivus, naistel menstruatsioonivalud jm. Kõik need sümptomid võivad näidata probleeme maksaenergiaga.



“Arstid selliste sümptomite korral midagi ei leia, sest haigust veel pole. Võib-olla viie, kümne või veel enama aasta pärast tekib inimesel haigus, näiteks kilpnäärmega. See on hetk, kui haigus muutub füüsiliseks ja sellest alates saame hakata lääne meditsiinis ravima. Hiina meditsiin saab energia liikuma panna, et olukord haigestumiseni üldse ei jõuaks. Ehk et tervis on see, kui ei ole tunda tükki kurgus.”



Energia liikumasaamiseks mõjuvad hästi liikumine ja spetsiifilised harjutused, mida ka saalis olnud läbi tegid. (Kuumaks hõõrutud kätega masseerida ninakülgi, nägu, juuste piirkonda, kõrvu, käsivarsi, jalgu, selga, maksa piirkonda; käed küljevenituseks üles.)



“Hiina meditsiinis saab spetsiaalsete harjutuste ja massaaži kõrval kasutada maksaenergia (qi) liikumapanemiseks ka mitmeid taimi – võilill, mandariinikoor, kibuvitsaõied, idandatud seemned, krevetid, ploom, redis, porru, seller...” Lektor lisas, et niikaua, kui energia jõuab vabalt kudedesse, suudab organism ise kõigega toime tulla. Kurjemad vaenlased maksaenergia seiskumisel on ärritumine, vihastumine ja stress, neid tuleb püüda vältida.



Neerude juurde



Maksa kui keemialaborit tuleb aidata ka mürkidest puhastada. Selleks on parimaid taimi võilill, mis toimib ka põletikku alandavalt. Aga on ka teisi, nagu näiteks väikeste valgete õitega aedkrüsanteem, mis olevat Hiinas kõige populaarsem teetaim.



Kuna pärilikkusenergia asub neerudes, täpsemalt neerupealistes, on neerude toetamine ülimalt oluline. Neerude väsimuse tunnusteks on väsimus ja kurnatus, lisaks alaselja väsimus ja valu, valud põlvedes ja jalgade külmetamine. “Neerud hoiavad lülisamba püsti, sest neerud vastutavad luustiku eest. Kui neerud tuge ei saa, luustik hõreneb. Hambad ja juuksed on luustiku pikendus. Kelle neerud on nõrgad, neil on ka hambad ja juuksed probleemsed, sh juuste väljalangemine. Neeruenergia vähesust näitab ka juuste enneaegne hallinemine.”



Neerudega on seotud ka nii oluline asi kui mälu. Hiina meditsiini asjatundja nimetab aju üdimereks. “Mälu, eriti lühimälu, on seotud neerudega, neeruenergia kurnatuse tõttu on probleem lühimäluga, aga ka seksuaalfunktsiooniga. Mees kaotab iga seemnepurskega pärilikku energiat. Kui päriliku energia kogus hakkab väheseks jääma, tuleb appi organismi kaitsereaktsioon, mis avaldub selles, et potents kaob. Liigne seksuaalne aktiivsus on suur neeruenergia kurnaja. Aitab neerude toetamine harjutuste ja taimedega.”



Seevastu naiste puhul olevat suurimad neeru- ja sellega ka pärilikkusenergia kaod seotud raseduse ja imetamisega, eriti siis, kui naine ei jõua uue raseduse ajaks taastuda. Üheks neeruenergia languse tunnuseks on vilin ja kohin kõrvades ja kuulmise langus.



Lektori sõnul on neerude tugevdamiseks ja töökorras hoidmiseks oluline töö ja puhkuse tasakaal. Ületöötamine kurnab neerusid, mille tõttu võivad olla paljud noored naised viljatud.



Taimi, mis tugevdavad neerusid, on mitmeid. Esimesena nimetas doktor ženšenni, nimetades seda lausa inimese juureks. Ženšenn tugevdab neerusid ja sellega ühes hoiab kokku pärilikku energiat. Tema sõnul on meie apteekides saadaval Korea ženšenn, mis turgutab yang-energiat. See sobib meestele ja naistele, kellel on pidev külmatunne või külmetavad jalad. Naistele üldiselt on tähtis saada juurde aga yin ehk vee-energiat. Universaalne on korditseps, milles on yang- ja yin-energia tasakaalus, tugevdab neerusid, kopse, immuunsust ja seksuaalsust. Kolmas oluline taim on ganoderma (punane laikvaabik), mis on võimas mäluparandaja.



“Need kolm taime tugevdavad inimese “vundamenti”, korditseps ja ganoderma ei oma kõrvaltoimeid, mistõttu saab neid kasutada pikka aega. Et kaasa saadud päriliku energiaga kokkuhoidlikult ümber käia, tuleb elada võimalikult stressivaba elu ja turgutada neeru- ning maksaenergiat seda toetavate ja puhastavate taimede abil. Oluline on liikumine, spetsiifilised harjutused ja massaaž.”



Teema lõpetuseks tõi doktor ühe olulise reegli, millega võiks arvestada iga söögikorra ajal. Nimelt siseorganite säästmiseks ja pärilikkusenergia kokkuhoiuks on parim kehasoe või soojem, ca 37-kraadine toit ja vesi, sest mao ensüümid ei hakka toitu enne lõhustama, kui mao sisu on soojendatud selleni.

