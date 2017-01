NÄDALALÕPP

Soome kogemus toob kliente välisriikidest

Reede, 27. jaanuar 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 27. jaanuar 2017. 1969. aasta Chevrolet Camaro kõrval, mis juba värvimiseks kinni teibitud, seisavad (vasakult) Ragnar Heiste, Aidan Veevo ja Kuldar Jõhvik. FOTOD: Helja Kaptein Vanade ja eriotstarbeliste sõidukite taastamisele spetsialiseerunud Ragnar Heiste (30) sai oskused ja julguse ettevõtlusega alustada Soomest.



Mullu sügisel Palukülas alustanud ja sügisest lennujaama kõrvale kolinud OÜ-s Roxmotors remondivad noored mehed vanu autosid. Töökotta sisenedes saab isegi võhik aru, et tavalisi sõiduautosid siin ei remondita, tänapäeva sõidukitest on need kered tunduvalt erinevamad ja enamasti ka roostes. “Taastame klassikuid ja siis hobiautosid,” selgitas Heiste.



Praegu ootavad töökojas oma järge kolm Porschet, Land Rower Classic, Chevrolet Camaro ja Volkswageni buss, mille väljalaskeaasta on 60-ndatest. “Selle ratastele saamiseks läheb ilmselt tuhandeid töötunde,” viipas meister bussi poole.



80 protsenti masinatest on siia toodud Soomest, aga kõige krooniks on töökojas ka kohaliku mehe Magnus Lehe päevinäinud pedaalidega lasteauto, mis ootab keretöid.



Hobist kasvas elukutse



Hobi, millest hiljem sai elukutse, algas juba kooliajal. Kärdlas koolis käies alustas Heiste teiste kõrval juba 13-aastaselt autode värvimist. “Huvi peab olema ja kirg selle töö vastu – kogemuste põhjal on kõige parem õppida ja pidevalt tehes saavutadki meisterlikkuse,” nii kõlab tema retsept.



Masuajal siirdus ta tööd otsima Soome ja sai ametisse sama ala peale ühte kindlustusremondi töökotta. Kuus aastat elas ta Soomes ja siis “viskas sealne elu siibrisse”. Ta otsustas Hiiumaale tagasi tulla ja luua oma firma. “Vanus oli selline, et pidi midagi otsustama-muutma,” selgitas Heiste.



Samas pole ettevõtja elu nii lihtne kui palgatöölisel. Kui on kehv kuu, ei saa mõelda, et miks ma seda teen? Soomes oli lihtne, tegid päeva lõpuni tööd, mis muutus lausa liinitööks, ja kord kuus käisid kodus vanematel külas.



“Nii edasi-tagasi jooksma jäädes pole rahal, mida teenid, väärtust – hing pole rahul,” selgitas Heiste, et selline elukorraldus ammendas end tema jaoks. Samas oli Soome kogemus vajalik – kohe koju jäädes olnuks ta kogemuste-teadmiste-oskuste võrra vaesem.



Hiiumaale tagasitulek oli mõnes mõttes riskantne samm, sest suuri säästusid polnud, aga olid juba kliendid. Heiste taipas siiski, et turul on sellise teenuse järele nõudlust ja ta ei eksinud. Praeguseks on tal tööde järjekorrad juba aastaks ette.



Aeganõudev nikerdamine



Mahukamad projektid on töös mitmeid kuid, sest palju on n-ö käsitööd. Mida vanem auto, seda pikem protsess. Autod tuleb tavaliselt võtta lahti nii väikesteks osadeks kui võimalik, sest detailide vahel on roostet. Lahtivõetud osadest pannakse niimoodi kokku isegi kiireid sportautosid, mis ringrajale võistlema lähevad.



Autode taastamisel kasutatakse nii originaalosi kui järeltoodetud osi, mida hangitakse üle Euroopa.



Ettevõttelt tellitakse nii täisrestaureerimist kui ka ainult keretöid. Autoromud seisavad juba ootejärjekorras, et saada siit värske väljanägemine ja töötav sisu ning töökojast omil ratastel välja vurada.



Näiteks mullu taastasid nad ühele Soome kliendile 1966. aastal välja lastud Porsche 912. “See oli äge masin!” nentis meister. Selle Porsche juurde käis ka lugu, kuidas klient on rännanud aastakümneid maailmas ringi ja tal pole olnud aega hobidega tegeleda.



“Mõttes ehitas ta juba kümme aastat seda Porschet, mida ta ühes Saksa muuseumis näinud oli,” naeris Heiste. Nüüd tegid Hiiumaa poisid tema elu unistuse teoks ja taastasid auto pildi järgi.



Heiste ütleb, et tegelikult on kõik tööd ühtviisi huvitavad ja panevad valmis saades silma särama. Nii tegijal kui kliendil.



Pakuvad kõrget kvaliteeti



“Mul on palju tellimusi, sest pakume kõrget kvaliteeti,” rääkis Heiste uhkusega. “Ja kui suudad pakkuda ülihead kvaliteeti, pole juttu enam hinnast, vaid heast teenusest.”



Suurte töökodade probleemiks nimetas ta, et ühe sõiduki juures toimetab palju töötajaid ja auto tehakse kiiresti valmis, kuid keegi ei suuda tagada kvaliteeti.

“Kui sul on hunnik läbiroostetanud rauda ja sa seda meeletult tuunid, ehitad ning saad uue väärtuse, vaat see on vägev,” ütles Heiste.



Kohalikul turul tegutsevate autoremonditöökodadega OÜ Roxmotors ei konkureeri ega plaanigi. Praegu kasutab ettevõte kohaliku mehe Hillar Tuuliku värvitöökoda, sest neil endil seda veel ei ole. “Värvimisruumist tunnen puudust ja transport on pidev peavalu,” nentis omanik. Õnneks on tööd nii mahukad, et pole tarvis igapäev autokeresid vedada.



Töid on ette kogunenud juba nii palju, et üksinda enam kõike ära ei tee. Nii on Heistel abiks Kuldar Jõhvik ja Aidan Veevo. Lähiajal tuleb ilmselt veel kedagi juurde palgata, sest tööde järjekord aina kasvab.



