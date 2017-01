NÄDALALÕPP

“Savann” paneb publiku mõtlema

Reede, 20. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 20. jaanuar 2017. FOTO: Valmar Voolaid Kolmapäeval, 25. jaanuaril esietendub Kuressaare Linnateatris “Savann”, mille on kirjutanud ja lavastanud Karl Koppelmaa (pildil).



Kui keeruline oli seda lugu, mis nüüd peagi Kuressaare Linnateatri lavale jõuab, luua?



“Savanni” esmane kontseptsioon sündis varasügisel Tamula rannal, kui tekkis idee kirjutada ja lavastada üks lugu, kus kogu tegevus toimub vannitoas. Visuaalselt tundus see ägeda mõttena, kuid pelgalt silmailu pole mõtet teatrilavale tuua.



Arvestades, et meie kultuuriruumis täidab teater sama eesmärki, mis kirik, siis see “niisama ilu” teatris vahtimine oleks sama, kui kirikus käia kullast pildiraame vaatamas.



Kuid sealsamas Tamula ääres koitis ka selle mõtte sisuline õigustus. Lugu inimesest, kes suleb end maailma eest, kes lukustab end vannituppa ja keeldub sealt lahkumast. Tegelikult ega see niiväga koitmine olnudki, kogu isolatsiooni-temaatika on kõikjal me ümber, globaalselt ja ka meis endis. Ja lõpuks pidi vastama küsimusele, kuidas seda lugu rääkida. Seekord näis klassikalisem, võib-olla ka psühholoogilisem lähenemine huvitavam, kuigi ma žanri raames eriti ei taha mõelda. Ma eelistan kombineerimist, muidu jääb žanri-isolatsiooni.



Kui palju eeltööd nõudis ja kui kaua võttis aega loo kirjutamine?



Eeltöö algas ilmselt sellest hetkest, kui võtsin kätte esimese näidendi, mida pidi lugema. Eks see, mida loed, näed ja koged, koguneb aastate jooksul ja siis üks hetk tuleb välja.



Näiteks: “Savann” leiab aset kahes ajas. Tänapäeval ja sada aastat tagasi.

Selle ajanihke eesmärk polnud mitte tekitada autentset ajastutunnetust, täpset kostüümi või emuleerida tolleaegset kõnepruuki, vaid võtsin šnitti Brechtist, kes kirjutas paljud oma lood teistesse aegadesse, et kõneleda millestki tänapäevasest, kuid teha seda distantsilt. Selle sada aastat tagasi loo kirjutas üks minu loodud tegelastest. Tema kirjutab oma elust fiktiivses minevikus, see on mingisugune psühholoogiline kaitse selle tegelase jaoks.



See oli lihtsalt üks näide sellest “eeltööst”. Kogu asi on läbi mõeldud, midagi juhuslikku ei ole. Ja kui on läbi mõeldud, siis kirjutamine ise väga kaua aega ei võta – midagi muudan, tõmban kümme rida maha ja kirjutan kaks asemele, aga terviku mõttes on need kõpitsemised lihtsalt... kõpitsemised.



Mis on kõige keerulisem loo lavastamise juures?



Öösel magama jäämine ja hommikul ärkamine. Kui need kaks asja saab tehtud, läheb ülejäänu juba oma loomulikku rada.



Kes on oodatud vaatama? Milline on sihtgrupp?



Kõik on oodatud. Usun, et “Savann” on küllaltki inimlikult soe tükk, millega suhestuda. Võib-olla päris noori lapsi ei tasuks noorte täiskasvanute elurõõmude ja -muredega traumeerida, küll nad saavad kunagi ise teada, aga kes hetkel elavad neis rõõmudes ja muredes või kes on need juba läbi elanud, jah, kindlasti.



Mis on see sõnum, mida publikule edasi annate?



Sotsiaalmeedia ajastul, mil iga inimene saab mõne nupuvajutusega edastada oma “sõnumit” tervele planeedile, olen ma sääraste lühidalt kokkuvõetavate sõnumite puhul skeptiline. Elu on sellest keerulisem. Kunstniku kohustus on tegeleda elu, mitte sõnumitega. Mina ei taha kellelegi n-ö kirvega lajatada ja öelda, et vot nii peab elama ja kui sa minuga nõus ei ole, siis...



Ma pakun publikule võimalust kogeda üht kompresseeritud elu. Pakun mõtteid, mida endaga kaasa võtta, millega nõustuda ja edasi mõelda ja muidugi ka millele vastu vaielda. See läheb jälle selle kirikus kullast pildiraamide vaatamise juurde tagasi. Võiks vaadata võimsaid maale ja kuulata, mis seal ees räägitakse ka.



Muidugi võib küsida, et mis selle asja mõte siis on, aga seda võib küsida iga asja kohta, lõpuks küsida – mis on elu mõte?



Ja sellele küsimusele peab igaüks ise vastama. Teatris on samamoodi, sest teater ei tegele sõnumi, vaid eluga.



Kas olete varem ka Kuressaare Linnateatriga koostööd teinud?



