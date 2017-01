NÄDALALÕPP

Neli aastat Hiiumaa kino

Reede, 20. jaanuar 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 20. jaanuar 2017. Niisugune nägi välja Kärdla kinotehnika enne seda, kui Arno Kuusk (pildil) selle oma hoolde võttis. FOTO: Helja Kaptein Hiiu saare kinoelu edendamisega tegeleval MTÜ Hiiumaa Kino täitus 15. jaanuaril neli tegevusaastat.



2013. aastal moodustatud ühingu eesmärkideks on Hiiumaa kinokultuuri taaselustamine ja arendamine, filmikunsti propageerimine ja populariseerimine, kultuurielu arendamine ja rikastamine ning Hiiumaa kino- ja filmipärandi jäädvustamine.



MTÜ eestvedaja Arno Kuusk ehk Kino-Arno, nagu teda saarel hellitavalt kutsutakse, on eestvedaja, tänu kellele kinonäitamine saarel jätkuda sai. Tema algatusel ja eestvedamisel kaasajastati Kärdla kinosaali sisustus ja kinotehnika. Seejärel kasvas plahvatuslikult kinokülastajate arv. Nii oli lõppenud aastal Hiiumaal üle 7000 kinokülastuse ehk tuhat rohkem kui aasta varem.



Arno Kuusk on tehtu eest pälvinud mitmeid tunnustusi: kinokultuuri edendamise eest preemia kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupilt, Eesti rahvamajade ühingu aasta noore tegija tiitel ja koduvalla tänukiri.



Ta ise on öelnud, et filmid ja kino on teda kogu aeg paelunud, aga ta ei saa öelda, et kinomehaanik olnuks ta unistuste amet. Saatuslikuks sai neli aastat tagasi toimunud viimane Kärdla PÖFF, kus PÖFF-i Hiiumaale tooja Ere Naadi tööd kõrvalt vaadates tundus talle, et kino näitamine on jõukohane ülesanne.

Nüüdseks on kinonäitamisest saanud Arno Kuuse põhitöö, ehkki tegusal mehel on ka muid tegemisi palju: projektijuht, riigihangete ja detailplaneeringute koostaja, sündmuste korraldaja ja humoorikas päevajuht.



Tulevikus on tal kavas uuendada kaasaskantavat kinotehnikat, et uusimaid filme saaks näidata kogu saarel.



Lisaks tahaks ta väärikalt tähistada koha, kuhu Kärdla kalevivabriku juhtkond rajas eelmise sajandi alguses Eesti esimese maakino.

