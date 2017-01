NÄDALALÕPP

Laimjalas on Henno Käo sõprade päev

Reede, 20. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 20. jaanuar 2017. Henno Käo on paljude lasteraamatute autor. Kunstnikuna on ta enim tuntud raamatute illustraatorina. Foto: erakogu Kui möödunud aasta oli Laimjala vallas pühendatud saarlasest poetessile Debora Vaarandile, siis sel aastal keerutatakse valssi Saaremaal sündinud ja kasvanud lastekirjaniku, kunstniku ja laulumehe Henno Käo (pildil)sõnade ja muusika järgi.



“Eelmine aasta oli Laimjala vallas Debora Vaarandi aasta. Kõigile meeldis väga hommikupoolik, kui rahvamajja kogunesid Debora sugulased, sõbrad ja loomingu austajad, et jagada ja kuulata mälestusi temast,“ ütles üks korraldajaid, loodussõprade seltsi liige Eha Ennemuist.



Ta lisas, et seepärast otsustati korraldada sarnane õhtu ka Henno Käole, kelle õige sünniaastapäev oli juba 10. jaanuaril, kuid korraldajad otsustasid kohtumise lükata pisut kaugemale, et oleks aega aastavahetusest toibuda ja päev ilusti ette valmistada.



Nii kujunes sõprade õhtust hoopis päev, et ka mandrirahvas jõuaks tulla ja minna. 10. jaanuar oli just see kuupäev, mil andekal ja mitmekülgsel mehel täitunuks 75 eluaastat...



Palju jutuajamist



Homme toimuvat sõprade päeva korraldavad Laimjala rahvamaja ja loodussõprade selts. Suureks abiliseks on Henno abikaasa Maie Käo, kelle kodu Tallinnas on korraldajate infopunkt: temaga suhtlevad paljud nende pere sõbrad, kellele Maie räägib, mis Saaremaal tulekul on. Kui keegi soovib tegemistes kaasa lüüa, annab Maie Ehale teada. Maielt on saadud ka palju infot ja kontakte.



“Meil on mõeldud nii, et suvel toimuval kontserdil on natuke jutuajamist ja palju laule. Sõprade päeval aga on natuke laule ja palju jutuajamist,“ selgitas Eha. 21. jaanuaril on kindlalt lubanud sõna võtta Lauri Nebel, Ivo Linna, Vello Liiv (sõber kunstikooli päevilt), samuti lapsepõlvesõber Rein Kirst, klassiõed Laine Alas ja Külli Kala.



“Loodame, et tulemas on ehk isegi Henno õde Salme Kitt.“ Kahtla kooli laulu saamisloo räägib muusikaõpetaja Helen Aasmaa. Hilja Koel meenutab kohtumist Kahtla koolis ja Henno Käo loomingu kasutamist koolitöös. Laulude, luuletuste ja jutukatketega esinevad kohalikud koolilapsed ja täiskasvanud.

Arvo Nuut (Nukufilmi periood) ja Leelo Tungal (kirjanikuperiood) lubasid oma mälestused kirja panna ja ettelugemiseks kohale saata. Suurelt ekraanilt saab näha Henno Käo fotosid ja mõnda filmijuppi. Üles pannakse väike näitus tema erinevast loomingust. “Kuulama-vaatama ootame kõiki Henno Käo ja tema loomingu austajaid ja sõpru. Kui veel keegi soovib tulla ja oma mälestusi teistega jagada, tulgu aga kohale ja andku endast korraldajatele märku,“ kutsus Eha Ennemuist.



