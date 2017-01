NÄDALALÕPP

Kohvitassid Soome prouale kingituseks

Reede, 20. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Harda Roosna Reede, 20. jaanuar 2017. Mummulised kohvitassid Kärdla vabrikuväljakul, paigas, kus kunagi tegutses Kärdla kalevivabrik ja kust kohvjoomise komme saarel levima hakkas. Taamal kalevivabrikule pühendatud mälestusmärk. FOTO: Harda Roosna Hiiumaa esindus asub kolmapäeval teele Soome poole, kaasas kaks 210-liitrist... kohvitassi.



Detsembris said Hiiumaa kohvikutepäevade korraldajad Ere Naat ja Ly Kaups kirja Soomest. Kirjutas Helena Frondelius, kes oli suvel käinud Hiiu saarel ja näinud Kärdlas hiigelsuuri punaseid valgemummulisi kohvitasse, mille sisse olid istutatud lilled.



“Külastasin eelmisel suvel imelist ja kaunist Hiiumaad ning kiindusin sellesse. Kahjuks ei olnud ma seal kohvikutepäevade ajal, kuid nägin neid kauneid lilledega kohvitasse Kärdla keskuses. Nüüd unistan, et sellised värvilised kohvitassid võiksid olla ka meie eakate kodu ees,” kirjutas aastates daam, kes elab Helsingis aktiivsete eakate kodus Loppukiri.



Frondelius ütles, et tahaks tellida kaks sellist tassi nende maja juures asuvasse väikesesse õue. Ere Naat ja Ly Kaups edastasid soovi Hiiu vallavalitsusele.

“Väga lahe ju, kui Kärdla kohvitassid hakkaksid ka välismaale levima. See oleks vägagi kooskõlas selle jutuga, mida rääkisite koos maavanemaga kümnendate kohvikutepäevade avamisel,” kirjutas Ere Naat vallavanem Reili Rannale.



Nimelt käisid vallavanem ja maavanem suvel välja idee, et Hiiumaalt alanud ja kogu Eestis ülipopulaarseks saanud kohvikutepäevad võiksid nüüd levida ka üle Eesti piiride.



Idee Ventspilsist



Just äsja, mõned päevad enne sõitu messile Matka said tassid valmis ja Hiiumaa esindus võtab need kaasa, et Kärdla linna kingitusena üle anda.

Tassid tellida mõelnud Helena Frondelius oli rõõmsalt üllatunud, kuuldes, et saab need kingituseks.



Nädalalõpule ütles valla majandusosakonna juhataja Liili Eller, et tasside omahind on nii väike, 50 eurot tükk, et piinlik on selle eest raha võttagi. Nimelt on rõõmsavärvilised tassid pisut kohendatud, sangaga varustatud ja üle värvitud 210-liitristest veenõudest, millele suured mummud peale kleebitud.



Eller rääkis, et tasside idee sündis Ventspilsi-reisil, kus valla esindus käis ideid ammutamas, kuidas oma linna ilusamaks teha. “Ventspils on jõukas linn ja neil on need uhked lehmad igal pool ja siis me arutasime, mida võiks Kärdlasse teha. Ma ei mäleta, kes selle ajurünnaku käigus ütles esimesena, et proovime teha tasse,” rääkis Eller.



Uuriti ka võimalust valada tassid betoonist, kuid üks tass oleks siis maksnud 400 eurot. “Muidugi pole me nii jõukad kui naftaraha teeniv Ventspils, aga ma arvan, et tassid said päris head. Ja see, et jätsime need ka talveks linnapilti kaunistama, annab meie väiksele armsale Kärdlale palju juurde,” ütles Eller.

Esimesed “tassid” valmistasid Rein Varep ja Anne Allikas, kes olid heakorratöötajad Viskoosas ja nüüdseks peavad pensionipõlve. Kingituseks Soome saadetud kaks tassi valmistas ja värvis valla majandus- ja heakorratöötaja Helmut Türnpuu, täpid kleepis maastikukujundaja-haljastusspetsialist Mai Sinilaid.



Praeguseks on Kärdlas 24 erivärvilist lilletassi, millele järgmisel aastal on kavas lisada ka alustassid. Ühtlasi viitavad kohvitassid sellele, et vabrikuhiidlasi, kes Kärdlas elasid ja vabrikusakstelt varakult kohvijoomise kombe üle võtsid, hakati naabrite poolt kohvilähkriteks tögama. Nüüd on kärdlakad kunagisest hüüdnimest teinud enda kaubamärgi ja aunimetuse: Kärdla on ausa (kohvi)kaubanduse linn, ühepäevakohvikud on levinud üle Eesti ning kohvikutepäeva korraldajad said regionaalmaasika auhinna. Detsembris said Hiiumaa kohvikutepäevade korraldajad Ere Naat ja Ly Kaups kirja Soomest. Kirjutas Helena Frondelius, kes oli suvel käinud Hiiu saarel ja näinud Kärdlas hiigelsuuri punaseid valgemummulisi kohvitasse, mille sisse olid istutatud lilled.“Külastasin eelmisel suvel imelist ja kaunist Hiiumaad ning kiindusin sellesse. Kahjuks ei olnud ma seal kohvikutepäevade ajal, kuid nägin neid kauneid lilledega kohvitasse Kärdla keskuses. Nüüd unistan, et sellised värvilised kohvitassid võiksid olla ka meie eakate kodu ees,” kirjutas aastates daam, kes elab Helsingis aktiivsete eakate kodus Loppukiri.Frondelius ütles, et tahaks tellida kaks sellist tassi nende maja juures asuvasse väikesesse õue. Ere Naat ja Ly Kaups edastasid soovi Hiiu vallavalitsusele.“Väga lahe ju, kui Kärdla kohvitassid hakkaksid ka välismaale levima. See oleks vägagi kooskõlas selle jutuga, mida rääkisite koos maavanemaga kümnendate kohvikutepäevade avamisel,” kirjutas Ere Naat vallavanem Reili Rannale.Nimelt käisid vallavanem ja maavanem suvel välja idee, et Hiiumaalt alanud ja kogu Eestis ülipopulaarseks saanud kohvikutepäevad võiksid nüüd levida ka üle Eesti piiride.Just äsja, mõned päevad enne sõitu messile Matka said tassid valmis ja Hiiumaa esindus võtab need kaasa, et Kärdla linna kingitusena üle anda.Tassid tellida mõelnud Helena Frondelius oli rõõmsalt üllatunud, kuuldes, et saab need kingituseks.Nädalalõpule ütles valla majandusosakonna juhataja Liili Eller, et tasside omahind on nii väike, 50 eurot tükk, et piinlik on selle eest raha võttagi. Nimelt on rõõmsavärvilised tassid pisut kohendatud, sangaga varustatud ja üle värvitud 210-liitristest veenõudest, millele suured mummud peale kleebitud.Eller rääkis, et tasside idee sündis Ventspilsi-reisil, kus valla esindus käis ideid ammutamas, kuidas oma linna ilusamaks teha. “Ventspils on jõukas linn ja neil on need uhked lehmad igal pool ja siis me arutasime, mida võiks Kärdlasse teha. Ma ei mäleta, kes selle ajurünnaku käigus ütles esimesena, et proovime teha tasse,” rääkis Eller.Uuriti ka võimalust valada tassid betoonist, kuid üks tass oleks siis maksnud 400 eurot. “Muidugi pole me nii jõukad kui naftaraha teeniv Ventspils, aga ma arvan, et tassid said päris head. Ja see, et jätsime need ka talveks linnapilti kaunistama, annab meie väiksele armsale Kärdlale palju juurde,” ütles Eller.Esimesed “tassid” valmistasid Rein Varep ja Anne Allikas, kes olid heakorratöötajad Viskoosas ja nüüdseks peavad pensionipõlve. Kingituseks Soome saadetud kaks tassi valmistas ja värvis valla majandus- ja heakorratöötaja Helmut Türnpuu, täpid kleepis maastikukujundaja-haljastusspetsialist Mai Sinilaid.Praeguseks on Kärdlas 24 erivärvilist lilletassi, millele järgmisel aastal on kavas lisada ka alustassid. Ühtlasi viitavad kohvitassid sellele, et vabrikuhiidlasi, kes Kärdlas elasid ja vabrikusakstelt varakult kohvijoomise kombe üle võtsid, hakati naabrite poolt kohvilähkriteks tögama. Nüüd on kärdlakad kunagisest hüüdnimest teinud enda kaubamärgi ja aunimetuse: Kärdla on ausa (kohvi)kaubanduse linn, ühepäevakohvikud on levinud üle Eesti ning kohvikutepäeva korraldajad said regionaalmaasika auhinna.

Veel artikleid samast teemast »