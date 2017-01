NÄDALALÕPP

Vanamuusikaansambli Rondo 21 edukat ja töist aastat

Reede, 20. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 20. jaanuar 2017. Homme tähistab Kuressaare muusikakooli vanamuusikaansambel Rondo oma 21. aastapäeva.



“Kontserdile on oodatud absoluutselt kõik ja mõttekas ongi tulla kogu perega,” kutsus ansambli juht ja eestvedaja, Kuressaare muusikakooli plokkflöödi- ja vanamuusikaõpetaja Tiiu Maripuu. Tema sõnutsi ei ole see klassikaline kontsert, vaid meelelahutuslik üritus.



“Hea meel on sellest, et Rondo Danzante tantsib ise ja on valmis tantsitama ka kõiki kokkutulnuid. Ei tantsita mitte “Lapaduud” ja “Mul on üks tore tädi”, vaid lihtsaid ja humoorikaid tantse sajandite tagant,” rääkis Maripuu, viidates, et elevust tekitab kindlasti ka Rondo miniviktoriin.



Kontserdiosa muusika, mis kõlama hakkab, on aga 14.–18. sajandist. Ning muusikalises mõttes on värske see, et lisaks tavapärastele Rondo tämbritele on seekord rohkem esindatud ka bassrebeki kõlavärv.



Rondo tekkelugu



Saaremaa lastest koosnev vanamuusikaansambel sai tekkeks tõuke Motalas tegutsenud ansamblilt Platens Pipare, kui see Rootsi koolinoortest koosnev grupp Kuressaarde sattus ja 1990-ndate aastate esimesel poolel piiskopilinnuses kontsertetenduse andis.



Vaba Eesti oli veel noor ja väga paljud ei julgenud kaugemale tulevikule eriti mõelda. Olukord ühiskonnas oli ettearvamatu ja uskumatuna tundus võimalus iseseisvalt mõelda, välismaailmaga suhelda ja tegelda asjadega, mis seni olid taunitud.



Vanamuusika, nagu paljud teisedki muusikastiilid, oli nõukogude ajal tõrjutud, et mitte öelda keelatud. Selle õpetamine muusikakoolides ei tulnud sel ajal kõne allagi. Eestis tegutses küll Hortus Musicuse kõrval üksikuid väikesi vanamuusikute gruppe, aga laste vanamuusikaansambleid ei saanud olla ega tulla.



Ka oli puudus noodimaterjalist, pillidest, teadmistest ja kuna arvutid olid üliharuldased, siis tänapäevasest harjumuspärasest ja infoküllasest internetist ka mingit tuge ei olnud. Selline oli olukord Eestis siis, kui Rondo loodi, meenutas Tiiu Maripuu.



Esimene Kuressaare muusikakooli õpilaste vanamuusikakontsert toimus 1996. aasta lõpus piiskopilinnuses ja selle kontserdi puhul oli tõsine mure, kuidas ajalist pikkust (ca 50 minutit) kokku saada.



Kuidas sündis ansamblile nimi



Ansamblile pandi nimi aastal 2002, kui ühe õpilase sakslastest vanemad, kes tänutäheks oma lapse õpetamise eest ja enne tagasikolimist Saksamaale korraldasid ansamblile suurepärase õppereisi. Kontsertide reklaami juurde oli oluline lisada rahvusvaheliselt arusaadav ansamblinimi. Ansambli ristiemaks sai niisiis Claudia Fisher. Rondo sobis mitmel põhjusel – see oli üks populaarne algselt keskajast pärit poeesia, hiljem muusikavorm, mis tänapäeva inimesele meenutab refrääniga laulu. Mingi tuttav meloodia ja tekst korduvad mingi aja tagant. Nagu töös ansambliga... Kordused iga teatud aja tagant.



Hulgaliselt esinemisi



Rondo kontsertidel kuuleb enamasti keskaja ja renessanssajastu ilmalikku muusikat. Ansambel on esinenud alates linnusesaalidest, kirikutest, raekodadest välislavadeni ja tänavateni välja. Isegi ajaloolises kasiinosaalis Maltal on esinetud suurele rahvahulgale ja Saksa pillifirmas Mollenhauer.

Vanamuusikaansambli lapsed on aastate jooksul kaasa teinud ka mitmetes etendustes Kuressaares (“Kuningas John”, “Lossilegend” jt) ja Viljandis (“Lillede mask”, “Zeus ja Europe”, “Taanieli mäng”, “Orpheus” jt).



Vanem Rondo koosseis on kauaaegne Saaremaa Muuseumi partner keskaja pidusöökide muusikalisel ilmestamisel. Ansambel on osalenud festivalidel ja esinenud ka Rootsis, Soomes, Lätis, Saksamaal, Maltal, Poolas ja mitmetes paikades üle Eesti.



Rondol on olnud ka kandev roll laste ja noorte vanamuusikafestivalide kavades Kuressaares ja Kuressaare lossipäevadel. Selline aktiivne tegevus on saanud võimalikuks Eesti Kultuurkapitali erinevate sihtkapitalide, Kuressaare linnavalitsuse ja hasartmängumaksu nõukogu toel.



Elule värvi juurde



Küsimusele, mis on juhendaja arvates ansambli järjepidevuse võti, vastas Tiiu, et see on huvitav ja loomingulisi väljakutseid esitav. Kokku on nende aastate jooksul käinud ansamblist läbi 60–70 noort.



Nii mõnedki neist on jäänud selle muusika juurde. Varajast muusikat õpivad ja harrastavad edasi näiteks Kaari Uus ja Maarja Perens. Liis Lulla-Knape mitmekülgses flöödirepertuaaris on sageli ka barokkmuusikat. Jane Kaju, kes on samuti endine rondokas, harrastab ajaloolist tantsu ja hoiab Kuressaares elus varajast tantsu harrastavat truppi Rondo Danzante. Muusika juurde on jäänud ka Leana Vapper-Dhoore, kes kirjutab ja esitab ansamblis Estbel muusikat, mille võiks paigutada pärimusmuusika valda.



Praegu tegutseb Rondo tinglikult kahes koosseisus: õpilastest Roosmarii Sarapuu, Tõnis Grepp, Kertu Truumure, Helena Paiste, Lota Uussaar, Lysbeth Kask, Katrin Lindmäe, Viktoria Justine Ilmast.



Mis on aga see, mis on pannud Tiiut ennast nende aastakümnete jooksul ansamblit eest vedama? Selle peale vastas staažikas juhendaja, et teda on alati inspireerinud muusika ja loomingulised inimesed, sest kokkupuude nendega annab elule värvi.



“Esimesed kümmekond aastat oli kõik lihtsalt nii uus ja põnev,” sõnas ta. Algusaegadel tuli tal palju osaleda laagrites, hakata mängima erinevaid pille ja koguda vajalikku infot. Nii sai ta kokku mõttekaaslastega ja elu pööras justkui uue lehekülje.



Hiljem oli ühtpidi lihtsam, sest teadmisi oli rohkem, aga samas oli tekkinud arusaam, et ansambel oleks vaja paremale tasemele viia.



Seda aega oli vaja hakata väga hoolega planeerima, sest selge oli, et teha saaks palju. Suurt tuge on Tiiu Maripuule olnud kontsertmeistritest Heldi Vahterist ja Natalja Lahest, kellega koos 21 aastat tagasi hakatigi tegutsema. “Motivatsiooniks enda ja õpilaste pillimänguoskuste arendamisel ja vormishoidmisel on olnud keskaja pidusöökidel erinevatel pillidel mängitav kahe tunni jagu muusikat. Need lustakad üritused on toredad pidulikud vanas stiilis peod Saaremaa Muuseumis, mida võib kõigile soovitada,” kinnitas ta.



Pillidest kasutab ansambel põhipille ja tämbrilist lisavärvi andvaid pille. Aastate jooksul on ansambli pilliparki plokkflöötide kõrvale lisandunud varaseid keelpille, mida lapsed suurema vaevata põhipilli kõrval mängima suudavad õppida.



Mainigem siinkohal eriti haamerdulcimeri ja poogenpsaltrit, mis on lastepärased ja kergesti algtasemel omandatavad. Ajalooline harf ja bassrebekk nõuavad juba suuremat pühendumist ja rohkem aega.



Ansambli põhipillina kasutatakse plokkflööte, mis olid varase muusika ajastute populaarseimad flöödid.



Õpilased astuvadki muusikakooli plokkflöödi erialale, kus õpivad niihästi c- kui ka f-pillide mängu. Lisapillidena on kasutusel kaudselt viiulikõla meenutav poogenpsalter, eriliselt särisevat häält tegev haamerdulcimer, ajalooline väike harf, madala- ja mahedakõlaline bassrebekk ja fiidel.



