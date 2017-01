NÄDALALÕPP

Kohtumine sõidukiga andis inspiratsiooni

Reede, 20. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Reede, 20. jaanuar 2017. 46-aastase Moskvitši uus omanik imetleb Verni lugupidavat suhtumist nii enesesse kui sõidukisse. Foto: Valmar Voolaid Muusika- ja meelelahutussektoris tegutsev Kaalist pärit Ivar Lett oli sõiduki välja valinud, auto eest tasunud, selle oma nimele registreerinud ja kuupäeva kauba üleandmiseks kokku leppinud.



Ent just ööl vastu päeva, mil Ivar pojaga autole järele pidi sõitma, oli läinud manalateele sõiduki endise omaniku abikaasa. Kaali keskuse tagant bussiga Kuressaarde sõites tundus Ivarile kuidagi kummaline tegeleda pragmaatiliste asjadega ajal, mil inimest on ootamatult tabanud lein.



“Aga kuna omanik ütles, et kaup on tehtud ning julgustas meid tulema, siis otsustasime pojaga kohale minna, et kaastunnet avaldada ja vaadata, kuidas ta ennast tunneb,” kirjeldas Ivar. “Seal ta siis istuski oma kiiktoolis ning näis meie tulekust koguni heameelt tundvat. Ajasime pisut juttu, rääkisime elust ja surmast. Peamiselt sellest, et surm on loomulik, elu lahutamatu osa ja paratamatu.”



Kui Ivar lahkumissõnu öeldes autoga garaažist välja sõitis, sõnas endine omanik nukralt, et näe, eile lahkus mulle kõige kallim inimene, täna loobun oma kõige kallimast sõidukist ning lisas, et oma autot armastas ta rohkem kui oma naist.

“See oli ootamatu,” tunnistas Ivar. “Aga järele mõeldes ilus avaldus. Autot ja naist ei saa ju võrrelda, aga ühega oli ilmselt klapp parem kui teisega. Eks inimene ongi ettearvamatum, keerulisem kui auto. Olen seda lugu paljudele rääkinud ja reaktsioone on kahte laadi: ühed ohhetavad, et kuidas nii saab, teised leiavad aga samuti, et ilus.”



Auto nagu inimene



Muusika- ja meelelahutusinimesena Ivaril otseselt Moskvitši vaja polnud, aga tehnika vastu tunneb ta huvi lapsest saati. Vanad autod, mida tal ennegi on olnud, talle lihtsalt meeldivad, mistõttu hoiab ta ostu-müügikuulutustel silma peal. Autosid valib ta hoolega, tema sõnul on see nagu inimesega: kui tunne tekib, siis on oma. Kui ei, siis olgu nii ilus ja hea kui tahes, end siduda pole mõtet.

“Kõigil on võime ära tunda oma asjad ja inimesed,” ütles ta. “Esmapilgul võib ju kõik kena paista, aga ajapikku selgub tõeline iseloom. Sõidukiga on sama lugu.”



Kuna talle meeldivad läbinisti originaalsed ja lugudega sõidukid, siis Verni Moskvitš oli just see, mida ta otsis ja möödunud aasta sügisest kuulub sõiduk talle.



1970. aasta Moskvitš näeb välja nagu uhiuus, on intelligentset sinakashalli tooni ja läikis meie kohtumise päeval nagu prillikivi. Kuskilt ei paistnud ühtki ajahamba jälge ja mootor tuksus vaguralt nagu tänapäeva jaapanlastel.



“Eriline on ta selle poolest, et on üleminekumudel,” selgitas Ivar särasilmi. “Mootor ja veermik on 412 oma, aga sisu 408-lt.” Ostes oli armatuurlaud tammepuust, eelmise omaniku kätetööna valminud, mille Ivar spetsiaalselt Venemaal valatud armatuurlaua vastu vahetas. See on tehtud nafta baasil ega lähe seetõttu päikese käes kobrutama. Hiljuti ostis Ivar autole uue originaalaku. Nüüd on kõik detailid originaalid ning peatselt kannab Ivar auto uunikumi registrisse ja taotleb talle musta numbri. Siis pidi ta väljanägemine veelgi šikim olema.



Lugupidav suhtumine



Ivari sõnul oli aga autosse kiindumise peamiseks põhjuseks selle omanik. “Vaata, see auto räägib selgelt suhtumisest, see on nii hästi hoitud ja hooldatud, mis väljendab lugupidamist enese ja elu vastu,” ütles ta. “Verni on mitmekülgne kuldsete kätega helge ja südamlik mees, ehitab aiatraktoreid, maalib ja parandab lõõtspille. Meie sisemised poisid tundsid kohtudes kohe vastastikku rõõmu!”



Ivari sõnul on Moskvitš teda juba kokku viinud paljude kenade inimestega, tema kaudu tunneb ta uut loomingulist jõudu ja elutunnetust. Moskvitš ja Verni on andnud talle inspiratsiooni ning nendest on sündinud nii sõnad kui meloodia. Laul, millele video tehakse, kõneleb sellest, et elu on kui uni, millest midagi kaasa ei saa peale mälupiltide.



