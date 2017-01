NÄDALALÕPP

15. kandlepäeval helisevad pillid

Reede, 13. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 13. jaanuar 2017. Orissaare kannelnaised. Pildil (vasakult) juhendaja Õie Pärtel, Pille Keerd, Marlin Pärn, Heidi Madisson, Anu Viljaste, Anneli Leis, Ulvi Aer ja Leena Peegel. Foto: erakogu Juba viieteistkümnendat korda saab Õie Pärteli eestvedamisel teoks Orissaare kandlepäev.



“Kuna on veidi ümaram number, siis mõtlesime, et tähistaks pisut teisiti,” ütles hinnatud pedagoog, kandleõpetaja Õie Pärtel Nädalalõpule, lisades, et õpitubasid seekord ei tehta ning kontserti kuulatakse/vaadatakse teelauas istudes. Ka vaadatakse tagasi eelmistele kandlepäevadele ning meenutatakse, muljetatakse.



Seekordsele kandlepäevale on kutsutud kõik varasemate aastate jooksul osalenud, aga kahjuks kõik ilmselt tulla ei saa.



Orissaare armastab kandlemängu



Küsimusele, mida näitab see, et kandlepäev saab teoks juba viieteistkümnendat korda, vastas Õie, et kindlasti seda, et ollakse visad. “Tahaks loota küll, et võib juba öelda, et meil on traditsioon – oma kandlepäev!”

Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember tõdes, et XV kandlepäev Orissaares on kahtlemata väga oluline sündmus Saare maakonna rahvamuusikute jaoks. “Kandlemängu armastuse seeme on sealmail juba väga pikalt idanenud- Orissaarel on ju oma Sepa Vassa,” rääkis Lember, kelle sõnul on aga eriti tore see, et Vassa poolt algatatule on järgijaid ja tema tööd jätkatakse.



“Orissaare armastab kandlemängu ja kandlemäng armastab orissaarlasi. Ja seda suuresti tänu tublile eestvedajale Õie Pärtelile, kes algatas selle traditsiooni. Tema ümber on koondunud tõelised kandlemängu armastajad ja seda lihtsalt mitte ainult mängijatena, vaid enamik pille on ka enda meisterdatud. See on märk pühendumisest ja austusest meie vanade kommete, traditsioonide ja oskuste vastu,” kinnitas Krista Lember.



Mõte korraldada taoline kandlepäev tekkis Õiel just tänu õpingutele Viljandi kultuuriakadeemias, kus ta sai nii-öelda aimu kandlemuusika hetkeseisust ja kandle osatähtsusest meie rahvakultuuris.



“Teadvustasin endale, kui suur oli olnud minu isa roll kandle taasavastamisel, sest isalt pärisin kandle ja armastuse kandlemuusika vastu,” rääkis Õie, kes samas avastas ka enda jaoks asjaolu, et Orissaares elades on ta kohustatud midagi ette võtma, et talletada ja väärtustada siin elanud ja mitmekülgse rahvamuusikuna tegutsenud Sepa Vassa (Vassili Sepp – toim) elutööd ning pärimust. Vassa oli meie hulgast just paar aastat enne lahkunud (2001). Nii tekkiski mõte korraldada nn kandlepäev, kus kõlaks ainult kandlemuusika ja samas saaks publikut pisut sel teemal ka harida.



Armastus rahvamuusika vastu



Õie rõõmustas, et kandlemängu õppimine on aina kasvavas trendis. Sellest annab aimu pillimeisterdamise kursuste levik. Kandlemängu saab õppida muusikaõppeasutustes ja lisaks on nüüd väikekandleõpetus ka üldhariduskooli programmis. Küsimusele, millised eeldused peavad olema, et saada heaks kandlemängijaks, vastas Õie, et kindlasti on see armastus rahvamuusika vastu. Õiel endal on kandlemängija järjepidevat staaži 17 aastat, enne seda mängis ta seda pisteliselt. Oma lemmiklugudeks peab ta just neid, mida ta on kuulnud oma isalt.



“Kandlemäng, see on maagiline tegevus. See ühendab sind sinu esivanematega, loob sideme,” kinnitas Õie Pärtel.

