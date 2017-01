NÄDALALÕPP

Filatelistide juubeliks uus postkaart

Reede, 13. jaanuar 2017.



Autor: Elmo Viigipuu Reede, 13. jaanuar 2017. Homme, 14. jaanuaril laseb Eesti Post käibele tervikasja ehk post- kaardi, mille hind sisaldab saatmise maksumuse saatmiseks mis tahes aadressil maailmas.



Kunstnik Indrek Ilvese kujundatud kaart tutvustab enamikku seni ilmunud Hiiumaa-teemalisi Eesti postmarke. Tervikasi sündis koostöös Hiiu Kogujate Seltsiga, et tähistada 50 aasta möödumist filatelistide organisatsiooni asutamisest Hiiumaal.



Kärdla postkontoris on juba hommikust kasutusel päevakohane esimese päeva eritempel, kuigi tervikasja esitlus Eesti Postmargi esindajate osavõtul Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas algab alles kell 13. Seal meenutatakse põgusalt Hiiu Kogujate Seltsi tegemisi poole sajandi kestel.



Kuna viimased aastakümned on sündmusterikkamad olnud, siis on ka ülevaade tublisti tänapäeva poole kaldu. Kõigest, mis seltsi veebilehel kirjas, rääkida ei jõua – huvi korral tuleb ise vaadata: hiiumaa.filateelia.ee Seal on jätkuvalt vaatamiseks ka veebinäitus HIIU RUUT 2017.



Raamat vanimatest postkaartidest



Seltsi liige Andrus Martin esitleb samas ka oma äsja valminud raamatut August Wupperfeldi postkaartidest. Raamat tutvustab Hiiumaa vanimaid postkaarte ning selle valmimine on suurepärane juubelikink huvikaaslastele ja võiks laiematki huvi äratada. Nii on Pikas Majas teretulnud kõik, kel huvi postmarkide ja postkaartide ning kogumise või lihtsalt Hiiumaa ajaloo vastu. Pealegi on üritus tasuta.



Hiiumaal on mitmes paigas (Heltermaal, Suuremõisas, Sõrul ja Kõpus) suvehooajal kasutusel erikujundusega postitemplid. Homme ilmuv tervikasi sobib järgmisel hooajal suurepäraselt neis paigus müümiseks – pole tähtis, kuhu sealt kaarti saata tahetakse, saatekulu on igal juhul kaardi hinna sees.



Isegi postitariifide muudatus (mida loodetavasti ei tule) ei kahjusta seda mugavust. Kuna markide motiiviks on ikka olnud Hiiumaa kõige olulisemad teemad, siis on ka nende ühine värvikas valik igati sobiv Hiiumaa tutvustaja.

