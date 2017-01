NÄDALALÕPP

Kundalini jooga viib keha, meele ja hinge tasakaalu

Reede, 13. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 13. jaanuar 2017. Foto: erakogu Juba viimased neli aastat viib huvilisi Kuressaares kundalini jooga maailma Saaremaalt pärit Katrin Kivi (pildil).



“Olen olnud suur tõe otsija juba lapsepõlvest peale. Otsingud on mind viinud erinevatele vaimsetele radadele. Olen jõudnud selgusele, et kõik suured õpetused ja filosoofiad peidavad endas üht ja sama tõde, seega võib öelda, et kõik on üks ja üks on kõiges,“ rääkis hakkaja naine Nädalalõpule. Ta lisas, et tema jaoks on oluline inimene kui tervik. “Olen aru saanud, et kõik on omavahel seotud. Nii nagu me hoiame oma kodu korras, on ju loomulik hoolitseda ka oma hinge, kodu, keha eest.“



Katrin on erinevate joogastiilidega tegelenud vahelduva eduga kümme aastat, kuid siis jäigi see tema sõnutsi rohkem füüsiliseks, kuna ta ei osanud otsida praktikat, mis seoks kokku vaimse ja füüsilise.



2009. aastal avastas ta aga kundalini jooga – seal oli kõik, mida ta oli otsinud: keha, meele ja hinge tasakaal. 2012. aasta märtsis leidis ta end juba loogilise jätkuna Londoni Karam Kriya koolis kundalini jooga õpetajate koolituselt. “See kool on Londonis asuva kooli haru ning meil on suur õnn osa saada parimate rahvusvaheliste meistrite õpetustest siin Eestis.“ Õppetöö koolis kestab ühe aasta ning koolitus on ülipõhjalik ja nõuab pühendumist. Õpetama võib hakata pärast poole kursuse läbimist, sest õpetamise juures on väga oluline kogemus – nii õpetaja kui õpilase areng saab toimuda ainult isikliku kogemuse kaudu.



Kui hing ei ole üldse rahul



Katrini sõnul jõuavad inimesed jooga juurde siis, kui nad tunnevad, et hing ei ole rahul ja esitavad endale pidevalt küsimuse: kes ma selline olen ja mis ma siin teen? “Jooga on kogemus ühendusest sisemise mina ja kõrgema mina vahel. Kõrgem mina on jumalik osa sinust, ainus, kes saab sind juhendada sinu tõe leidmisel.“



Katrin lisas, et joogat harrastades paraneb lisaboonusena füüsiline vorm, muutud teadlikuks oma kehas toimuvast, paraneb tervislik seisund, õpid ise suunama energiat oma kehas ja kontrollima oma meelt. Samuti õpid lahti laskma vanadest käitumismustritest ning probleemidest. Enamasti on pärast jooga praktiseerimist kerge ja särav olla, vahel võib aga juhtuda vastupidi – enesetunne halveneb. See kõik on puhastusprotsessi osa, sest kui energia hakkab liikuma, võib see pinnale tuua vanu, unustatud probleeme. Siis tuleb nendega tegeleda, neist läbi närida ning vabaks lasta.



Katrin tähendas, et kuigi meeste huvi jooga vastu tasapisi kasvab, on meessugu joogatunnis endiselt pigem haruldane nähtus. Kümne naise kohta käib joogas umbes üks mees, kuid see number peaks olema oluliselt suurem.



Taastada kontakt sisemise energiaga



“Meestele on jooga sama kasulik ja vajalik nagu naistelegi,“ kinnitas ta, viidates, et suurimaks takistuseks on tema hinnangul vale arusaam, et jooga on naiste ala ja see nõuab tohutut painduvust. Tegelikkus on aga teistsugune – füüsiline võimekus pole jooga eelduseks ja kuna jooga loob ühenduse inimese sisemise maailmaga, siis tegeleb see just meesenergiatega. Joogafilosoofia ütleb, et meesenergia liigub inimkeha keskmes sirgjooneliselt üles. Teadlikul mehel ei olegi vaja joogatundi tulla, kuna ta suudab ühenduse luua ka iseseisvalt. Kahjuks on aga enamik mehi suunanud kogu tähelepanu enesest väljapoole ja teadlikkus on kadunud. Joogatunnis on meestel võimalik üsna lihtsalt taastada kontakt oma sisemise meesenergiaga.



Naisenergia on meesenergia vastand ehk see liigub kaootiliselt igas suunas ja pidevalt. Kuna naised on üldiselt tundlikumad, siis tunnevad nad vajadust oma energiaid korrastada ja sellepärast on neid ka joogatunnis rohkem.



Katrin ütles, et alati tasub joogaga tegelema asudes alustada grupiga koos ja õpetaja juhendamisel, et saada selgeks põhitõed ning omandada kogemus. Siis juba võid ka iseseisvalt praktiseerida, kuigi koos praktiseerides on protsesse lihtsam läbida ning energia kordades suurem.



Kuressaares annab Katrin joogatundi enamasti reedeti kaks korda kuus. Grupitundide järjepidevuse eest aitab hoolitseda kohalik õpetaja Haivi Kopliste, nii saavad joogaharrastajad praktiseerida igal reedel ning ka nädala sees. Tunnis oli eelmisel aastal keskmiselt 10–15 inimest. “Soe tunne on tõdeda, et maailm on muutumas paremaks paigaks. Seda näitab ka suur huvi jooga vastu selle aasta alguses – tundi külastas 28 joogahuvilist,“ rõõmustas Katrin, kes alustas kundalini jooga tundidega Kuressaares 2012. aastal. Päevakeskuses annab ta tunde aga 2014. aasta sügisest.



Juba aasta on aktiivselt tegutsenud Spiritjooga bränd, enne seda oli kaks aastat testiperioodi ja katsetamist. “Tooted on super hästi vastu võetud, fännide hulk aina kasvab. Vaatame juba vaikselt Eestist välja – praegu on meie tooted müügil Norras ning läbirääkimised käivad Saksamaa turuga,“ kõneles ettevõtlik naine.



