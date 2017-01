NÄDALALÕPP

Eesti filateeliauudiseid veebis hallatakse Hiiumaalt

Reede, 13. jaanuar 2017.



Autor: Peep Lillemägi Reede, 13. jaanuar 2017. Hiiu Kogujate Seltsi tööd veab Elmo Viigipuu. FOTO: erakogu Kas teate, et Eesti keskse filateeliaveebi filateelia.ee asutasid ja haldavad siiani hiidlased?



Esimest juubelit ehk 50. tegevusaastat tähistava Hiiumaa Kogujate Seltsi juhatuse liige Elmo Viigipuu (pildil) meenutab, et esimesed paarkümmend aastat ühenduse tegevusest möödusid ajal, mil siinkandis domineerisid kirillitsas kirjadega margid ja nendega kleebitud ümbrikud liikusid peamiselt kuuendikul planeedist.



Eesti iseseisvumise järel filatelistide võimalused avardusid. Selts oli aktiivselt tegev üleliidulise filatelistide ühingu Eesti vabariikliku osakonna ümberkujundamisel Eesti Filatelistide Liiduks ning just Hiiumaal hakkas 1990. aastal ilmuma esimene kollektsionääridele mõeldud trükiväljaanne Hiiu Koguja.

1997. aasta veebruaris alustas filateeliauudiste postiloend, mis toimib tänaseni ja on pikka aega olnud kõige olulisem filateeliainfo edastamise vahend Eestis.



Sama aasta detsembris alustas Hiiu Kogujate Seltsi filateelialehena esimene filatelistide veeb Eestis. Jaanuaris 1998 alustati Hiiumaal tänaseni toimiva Eesti keskse filateeliaveebiga filateelia.ee, mille sisulise haldamisega tegeldakse tänaseni. Koostööd tehakse teiste kogujate organisatsioonidega Eestis, ka mitme erineva kollektsionääride organisatsiooniga Soomes.



Oma panuse filateeliauudiste levitamisse Eesti suursaartel ja laiemaltki on andnud ka Hiiu Lehe ja Meie Maa nädalalõpulisa, milles regulaarselt ilmuvad Elmo Viigipuu ja tema tütre Triin Viigipuu kirjutatud filateeliauudised.



Nõukogude ajal jõudis postmarkidele mitmeid Hiiumaa motiive. Ilmusid Kõpu ja Tahkuna tuletorniga margid ning Rannapaargu motiiviga tervikasjad ümbriku ja postkaardina.



Ka mujal maailmas on mitmel korral ilmunud postmarke Kõpu tuletorni pildiga. “Kahjuks pole nende kõigi puhul selge, kuivõrd neid päris postmarkideks pidada saab. Väidetavalt on nende markide tegijad, rahvusvahelised margifirmad saanud vastavatelt riikidelt õiguse nende nimel marke välja anda. On päris tõenäoline, et nende riikide postisaadetistel neid polegi kasutatud või on seda tehtud minimaalselt. Nii suhtuvadki filatelistid sellistesse postmarkidesse suurte kõhklustega,” selgitab Viigipuu.



Inimesele, kes leidnud mõne margi, mis talle haruldane tundub, soovitab Elmo Viigipuu kõigepealt tagada selle hea säilimine – hinnas on ikka terved ja hästi hoitud asjad.



“Oleme alati konsulteerinud kõiki, kes mõne kogumisalase küsimusega on meie poole pöördunud. Kuna me ei kogu vaid postmarke, siis võib meilt head nõu saada ka kõikvõimalike postisaadetiste, nagu ümbrikud ja postkaardid, rahade, vanade dokumentide, märkide, pudelisiltide, tulemasinate ja muu kogutava teemal. Kui ise vastamisega jänni jääme, siis aitame leida asjatundja, kes aidata võiks. Nõu saamine ei eelda meie seltsiga liitumist, kuigi oleme alati rõõmsad, kui meie read kasvavad,” rääkis seltsi juht.



