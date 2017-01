NÄDALALÕPP

Näitus “Lume ja mere piiril” kunstistuudios

Reede, 13. jaanuar 2017.



Teisipäeval, 17. jaanuaril kell 17 avatakse Saaremaa Kunstistuudio galeriis kolme kunstniku – Mare Vichmanni, Ainikki Eiskopi ja Sigrid Huiki ühisnäitus “Lume ja mere piiril”. Näituse avamisele järgneb Mare Vichmanni keraamika töötuba “Kahe savi tehnika”, mis on kõigile huvilistele tasuta.



Eksponeeritud on just selle näituse jaoks valminud looming, mida esimesena esitleti Eesti rahvusraamatukogu 6. korruse galeriis detsembris 2016 – kõrgkuumuskeraamikast vaasid, vaagnad ja dekoratiivobjektid, mida täiendavad vahabatika tehnikas maalitud siidkangad. Sellises koosseisus esinetakse esmakordselt, kuid paarikaupa on näitustel osaletud varemgi.



“Mere ja lume piiril on eestlaste elupaik olnud juba aastatuhandeid. Merekohin saadab meid pea kõikjal. Mere tuhat nägu on meile tuttavad – kord vaikne, siis vahujänestes, mõnikord maruvihane. Sügise ja talve ristteel hiilib veepiirile külm, valge vaikus matab looduse lummavalt pehmesse lumetekki,” kirjeldavad autorid näituse ideed.



Keraamik Mare Vichmann on sündinud 1956. aastal Rakveres. 1982. aastal lõpetas Eesti riikliku kunstiinstituudi keraamika erialal. Tegeleb kõrgkuumussavist ja portselanist vormide loomise ning portselanimaaliga. Tekstiilikunstnik Ainikki Eiskop on sündinud 1966. aastal Viljandis. 1991. aastal lõpetas Eesti riikliku kunstiinstituudi tekstiili erialal. Teeb peamiselt siidimaale, kuid on loonud ka põimetehnikas vaipu, teinud lapitööd ja tikkinud. Tekstiilikunstnik Sigrid Huik on sündinud 1964. aastal Tallinnas. 1988. aastal lõpetas Eesti riikliku kunstiinstituudi tekstiili erialal. Loob nii siidimaale kui ka põimetehnikas vaipu.



