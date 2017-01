NÄDALALÕPP

Endised klassivennad annavad ühise kontserdi

Reede, 13. jaanuar 2017.



Laupäeval, 14. jaanuaril kell 19.15 esinevad Arensburg Boutique Hotel spaas Robin Mäetalu ja Carlos Liiv.



Carlos ja Robin on kaks endist klassivenda, keda seovad omavahel mitmed aastad bänditegemist varajases nooruses ning suur armastus muusika vastu.



Robin on noor kitarrist, kes toimetab sellest sügisest Georg Otsa nim Tallinna muusikakooli eelõppel, kuid Kuressaare muusikakool on teda saatnud juba pea kuus aastat. Lisaks toimetab ta bändis To´Ko, sisustab inimeste õhtuid instrumentaalmuusikaga ning saadab kitarril ka Kristiin Koppelit. On öeldud, et tema rohke kajaga kitarrisaundid ja improvisatsioon on karge, ehe ja maitsekas.



Carlos on aga üks maheda ja omapärase vokaaliga Saaremaa noormees, kellel pole probleemgi haarata lisaks laulmisele kätte kitarr. Ta valdab ka saksofoni, mida õppis muusikakoolis seitse aastat. Lisaks tegutseb Carlos bändiga Magic Panda ning laivitab vahel koos Kerman Keerdiga. Temas on võluvust ja lõunamaist sarmi, mis ei jäta kedagi külmaks. Tänu omavahelisele heale touch`ile otsustasid Robin ja Carlos kokku panna kava, mis koosneb nende lemmikartistide loomingust.



Õhtu jooksul kõlab õhus killukesi järgmiste muusikute/bändide loomingust: Ewert and The Two Dragons, John Mayer, Marten Kuningas, Chet Faker, Tom Misch, Ed Sheeran, Jäääär jpt. Kontsert on tasuta.

