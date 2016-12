NÄDALALÕPP

Jõulukontserdid kutsuvad kuulama!

Reede, 16. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Reede, 16. detsember 2016. Segakoor Horele juunikuus Muhu Katariina kiriku aias pärast Muhu päevade raames antud kontserti “Laulud Maarjast ja Maarjamaast”, esireas paremalt koori dirigendid Anne Kann ja Merilin Nõu. FOTO: Aare Kann Jõulude kõige magusam osa on nende ootamine. Et ootamine veelgi muhedam oleks, laulavad koos Vanalinna segakoor ja segakoor Horele Orissaare kultuurimajas laupäeval, 17. detsembril kell 15. Vanalinna segakoor ja kammerkoori Helin ühine kontsert toimub aga Kuressaare Laurentiuse kirikus kell 19. Kontserdid on tasuta.



Segakoori Horele dirigent Anne Kann ütles, et Orissaare kultuurimajas toimuval kontserdil lauldakse jõululaule peamiselt eesti heliloojate loomingust. “Kuulama ootame kohalikku elanikkonda ning kõiki lähedalt ja kaugelt, kes meie kontserdist huvituvad,” kutsus Anne Kann, kelle sõnul avaldas soovi ühine kontsert teha Vanalinna segakoor.



Vanalinna segakoori dirigent Lauri Aav ütles, et mõte teha koostööd Saaremaa kooridega tekkis sellest, et neil Vanalinna segakooriga on tekkinud tore traditsioon enne jõule mõnes Eestimaa paigas korraldada väike jõulutuur ja kuna ajad on kiired kõigil, siis on nad reeglina alati päevas kaks kontserti andnud. Varem on käidud Läänemaal, Ida-Virumaal, Kesk-Eestis, Harjumaa väiksemates õigeusukirikutes ja mujalgi.



Aav meenutas, et Saaremaal nad varem laulnud ei olegi. “Kuid kõik need jõulutuurid on siiani tekkinud sellest, et kooris on ju inimesi, kes asunud mingil ajal Tallinna elama Eestimaa erinevaist paigust ja iga tuur on mõnele koorilauljale reis oma kunagisse kodukohta,” rääkis Lauri Aav, kes ise tunneb end Saaremaal samuti väga koduselt, kuna oma põhitööna on ta üks Saaremaa ooperipäevade korraldajatest.



Just nädal tagasi käidi saarlastele ooperipäevade salamüüki tegemas. Lisaks kõigele on Lauri sõnul tähtis see, et Horele dirigent Anne on tema kunagine pinginaaber Tallinna muusikakeskkooli aegadest.



Tunnustatud koor



Kontserdi pealkiri on “Jõuluootus”, kuid see tähendab seda, et kogu kontsert ei koosne päris kindlasti jõululauludest. “Me oma kavas kuidagi kulgeme suvest talve poole ja kontserdi lõpus jõuame ka päris jõululauludeni.” Väga olulise osa kavast moodustavad lood Karl Jenkinsi “Motettide raamatust”, mille kohta on Lauri Aav üsna veendunud, et Eestis pole keegi teine neid veel laulnud. Need lood on katkendid Jenkinsi maailmakuulsatest kultuslikest suurteostest, nagu “Adiemus” “The Peace makers” “The Armed man”, mis helilooja on ise hiljuti kokku kogunud ja arranžeerinud segakoorile.



Vanalinna segakoor sündis 1996. aastal kammerkooride Cantico ja Hansa liitumisel. Siiani seob kooriliikmeid rõõm laulmisega enese ja kuulajate meeli liigutada. Koorina ollakse osalenud erinevates suurprojektides, mida on dirigeerinud Eri Klas, Richard Balcombe (Suurbritannia), Martin Yates (Suurbritannia), Gustaf Sjökvist (Rootsi), Leif Segerstam (Soome), Andres Mustonen (Eesti). Samuti on koor musitseerinud koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Hortus Musicuse, Nõmme Linnaorkestri, Helsingi Linnaorkestri ning solistide Barbara Hendricksi, Ivan Monighetti ja West End Internationali solistidega ning Eesti lauljate Helin-Mari Arderi ja Bonzo, Kõrsikute ja Märt Avandiga.



Et oma muusikalist taset hoida, käiakse aeg-ajalt konkurssidel teiste kooridega rinda pistmas. Kulda ja loorbereid on neile jagatud nii kodu- kui välismaalt.

2010. aastal sai valmis koori esimene heliplaat koos jazz-

artisti Helin-Mari Arderi ja tema trioga. Plaat oli 2010.aasta Eesti Muusikaauhinna jazzi kategooria nominent.



Kaunid kontserdid



Täna, 16. detsembril kl 18 on Kuressaare lossi kapiitlisaalis KG segakoori Ave kontsert “Rõõmsas jõuluootuses”. Koori juhatab Mai Rand, klaveril Helle Rand. Kaastegev KG tütarlastekoor Vocaliisa Helle Ranna ja Pilvi Karu juhatusel. Pääse 2 eurot.



Esmaspäeval, 19. detsembril kl 18 on Orissaare kultuurimajas väike jõulukontsert, kus esinevad lasteaia, muusikakooli ja kultuurimaja lasteringid.

Kolmapäeval, 21. detsembril kl 18 on Valjala rahvamajas Valjala põhikooli õpilaste jõulukontsert, kuhu kõik on väga oodatud.



Toimub ka traditsiooniline heategevuslik jõuluoksjon-müük. Tornimäe rahvamajas toimub jõulukontsert samuti 21. detsembril, kuid kl 19. Esinevad Tornimäe kooli, lasteaia, noortekeskuse lapsed ning rahvamaja ringid.

Neljapäeval, 22. detsembril kl 16 on Muhu põhikooli saalis kontsert-jõulupidu “Jõulupidu metsas”. Esinevad Muhu põhikooli õpilased.



Pühapäeval, 18. detsembril kl 16 esinevad Kuressaare Siioni kirikus Daniel Levi ja Liis Lemsalu, kes laulavad esmakordselt koos armastatud jõululugusid!

Pühapäeval, 18. detsembril kl 17 on Kuressaare Laurentiuse kirikus Anney Peebo, C-JAMi ja Urmas Lattikase jõulukontsert alapealkirjaga “Jõuluöö”. Esitamisele tuleb nii jõulumuusika kui ka artistide poolt valitud teoseid. Segakoori Horele dirigent Anne Kann ütles, et Orissaare kultuurimajas toimuval kontserdil lauldakse jõululaule peamiselt eesti heliloojate loomingust. “Kuulama ootame kohalikku elanikkonda ning kõiki lähedalt ja kaugelt, kes meie kontserdist huvituvad,” kutsus Anne Kann, kelle sõnul avaldas soovi ühine kontsert teha Vanalinna segakoor.Vanalinna segakoori dirigent Lauri Aav ütles, et mõte teha koostööd Saaremaa kooridega tekkis sellest, et neil Vanalinna segakooriga on tekkinud tore traditsioon enne jõule mõnes Eestimaa paigas korraldada väike jõulutuur ja kuna ajad on kiired kõigil, siis on nad reeglina alati päevas kaks kontserti andnud. Varem on käidud Läänemaal, Ida-Virumaal, Kesk-Eestis, Harjumaa väiksemates õigeusukirikutes ja mujalgi.Aav meenutas, et Saaremaal nad varem laulnud ei olegi. “Kuid kõik need jõulutuurid on siiani tekkinud sellest, et kooris on ju inimesi, kes asunud mingil ajal Tallinna elama Eestimaa erinevaist paigust ja iga tuur on mõnele koorilauljale reis oma kunagisse kodukohta,” rääkis Lauri Aav, kes ise tunneb end Saaremaal samuti väga koduselt, kuna oma põhitööna on ta üks Saaremaa ooperipäevade korraldajatest.Just nädal tagasi käidi saarlastele ooperipäevade salamüüki tegemas. Lisaks kõigele on Lauri sõnul tähtis see, et Horele dirigent Anne on tema kunagine pinginaaber Tallinna muusikakeskkooli aegadest.Kontserdi pealkiri on “Jõuluootus”, kuid see tähendab seda, et kogu kontsert ei koosne päris kindlasti jõululauludest. “Me oma kavas kuidagi kulgeme suvest talve poole ja kontserdi lõpus jõuame ka päris jõululauludeni.” Väga olulise osa kavast moodustavad lood Karl Jenkinsi “Motettide raamatust”, mille kohta on Lauri Aav üsna veendunud, et Eestis pole keegi teine neid veel laulnud. Need lood on katkendid Jenkinsi maailmakuulsatest kultuslikest suurteostest, nagu “Adiemus” “The Peace makers” “The Armed man”, mis helilooja on ise hiljuti kokku kogunud ja arranžeerinud segakoorile.Vanalinna segakoor sündis 1996. aastal kammerkooride Cantico ja Hansa liitumisel. Siiani seob kooriliikmeid rõõm laulmisega enese ja kuulajate meeli liigutada. Koorina ollakse osalenud erinevates suurprojektides, mida on dirigeerinud Eri Klas, Richard Balcombe (Suurbritannia), Martin Yates (Suurbritannia), Gustaf Sjökvist (Rootsi), Leif Segerstam (Soome), Andres Mustonen (Eesti). Samuti on koor musitseerinud koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Hortus Musicuse, Nõmme Linnaorkestri, Helsingi Linnaorkestri ning solistide Barbara Hendricksi, Ivan Monighetti ja West End Internationali solistidega ning Eesti lauljate Helin-Mari Arderi ja Bonzo, Kõrsikute ja Märt Avandiga.Et oma muusikalist taset hoida, käiakse aeg-ajalt konkurssidel teiste kooridega rinda pistmas. Kulda ja loorbereid on neile jagatud nii kodu- kui välismaalt.2010. aastal sai valmis koori esimene heliplaat koos jazz-artisti Helin-Mari Arderi ja tema trioga. Plaat oli 2010.aasta Eesti Muusikaauhinna jazzi kategooria nominent.Täna, 16. detsembril kl 18 on Kuressaare lossi kapiitlisaalis KG segakoori Ave kontsert “Rõõmsas jõuluootuses”. Koori juhatab Mai Rand, klaveril Helle Rand. Kaastegev KG tütarlastekoor Vocaliisa Helle Ranna ja Pilvi Karu juhatusel. Pääse 2 eurot.Esmaspäeval, 19. detsembril kl 18 on Orissaare kultuurimajas väike jõulukontsert, kus esinevad lasteaia, muusikakooli ja kultuurimaja lasteringid.Kolmapäeval, 21. detsembril kl 18 on Valjala rahvamajas Valjala põhikooli õpilaste jõulukontsert, kuhu kõik on väga oodatud.Toimub ka traditsiooniline heategevuslik jõuluoksjon-müük. Tornimäe rahvamajas toimub jõulukontsert samuti 21. detsembril, kuid kl 19. Esinevad Tornimäe kooli, lasteaia, noortekeskuse lapsed ning rahvamaja ringid.Neljapäeval, 22. detsembril kl 16 on Muhu põhikooli saalis kontsert-jõulupidu “Jõulupidu metsas”. Esinevad Muhu põhikooli õpilased.Pühapäeval, 18. detsembril kl 16 esinevad Kuressaare Siioni kirikus Daniel Levi ja Liis Lemsalu, kes laulavad esmakordselt koos armastatud jõululugusid!Pühapäeval, 18. detsembril kl 17 on Kuressaare Laurentiuse kirikus Anney Peebo, C-JAMi ja Urmas Lattikase jõulukontsert alapealkirjaga “Jõuluöö”. Esitamisele tuleb nii jõulumuusika kui ka artistide poolt valitud teoseid.

Veel artikleid samast teemast »