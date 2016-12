NÄDALALÕPP

Kümnes jõululaat “Oma asi”

16. detsember 2016



Tänavu toimub juba kümnendat korda heategevuslik laat puudega inimeste valmistatud toodangu müümiseks.



“Alustasime SPIK-i (Saaremaa Puuetega Inimeste Koda – toim) maja õues ja siseruumides, nüüdseks oleme leidnud võimaluse korraldada laat Kuressaare kultuurikeskuses,” ütles SPIK-i sotsiaaltöötaja Kersti Nuut.



Ta lisas, et põhjus, miks otsustati laadaga ümber kolida kultuurikeskusesse, oli just see, et SPIK-i ruumid jäid kitsaks, kuna laadaliste huvi järjest suurenes.

Hetkeseisuga on müüjaid kirjas üle kahekümne. Kaubavalik on lai: omakorjatud ravimtaimed, mitmesugune käsitöö Sõmera Kodu, Randvere TÕK-i, Kuressaare päevakeskuse ja Kogula eakate kodu inimestelt.



Mitmekesine valik



Ka saab laadalt soetada pimedate ühingu liikmete valmistatud punutisi.

Kahtlemata ei puudu laadalt ka erinevad hoidised, kodus valmistatud pirukad jms. Ning aias kasvanud saadused, aga ka kindad/sokid/muud kudumid ning kadakast valmistatud esemed.



“Kõike ei oskagi hetkel veel nimetada, võib ette tulla ka üllatusi,” kinnitas Kersti Nuut, lisades, et laadale on lubanud appi tulla Kuressaare gümnaasiumi 11. klassi noored vabatahtlikud.



Saaremaa Naiskodukaitse liikmed pakuvad sooja jooki.

