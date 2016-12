NÄDALALÕPP

Jõulumelu jõuab Kassari puhkekeskusesse

Reede, 16. detsember 2016.



Autor: Helja Kaptein Reede, 16. detsember 2016. Laadaliste rõõmuks ehitatakse jõululaada ajaks Kassari puhkekeskuse juurde lambaaedik ja tuuakse mõned uted. Foto: Helja Kaptein Kuigi saare esimesed jõululaadad on juba peetud, siis Kassari puhkekeskuses algab see vahetult pühade eel.



OÜ Mainegrupp korraldab Kassari jõululaata juba viiendat korda. Üks korraldajatest Helin Kääramees ütles, et laat on taotluslikult väga pühade-eelne, et igaüks saaks vahetult enne pühi osta midagi peolauale ja kui varem pole jõudnud, siis ka kingituse.



Nagu tavaliselt, on kavas laadalistele pakkuda omamaist. “Mis oleks maitsvaim roog jõululaual või ilusaim kink lähedastele? Ikka see, mis kodusaarel kasvanud, hingega tehtud, hoolega valmistatud ja südamest tulnud,” ütles Kääramees.

Ta julgustas kõiki omatoodangu valmistajaid laadale tulema. Eriti on müüma oodatud kõik need, kes ise toitu kasvatavad ja/või valmistavad, aga ka käsitöö tegijad. Kuigi müüjatele kohatasu pole, palub Kääramees endast siiski eelnevalt teada anda telefonil 5400 4024.



Kassari puhkekeskuse müügijuht Tanel Lips ütles, et laada ajal on avatud kogu puhkekeskuse kompleks ja Hiiu Õlle Kojas pakutakse pühadepruuli. Muusikaliste vahepalade eest hoolitseb Emmaste puhkpilliorkester ja kui ilm lubab, ehitatakse õue lumememmede koor ja lumelinn. Pisemate päralt on puhkekeskuse mängutuba. OÜ Mainegrupp üks omanikke Sander Kopli lubas, et laadapäevaks teevad nad õue lammastele aediku, kus lapsed ja loomasõbrad saavad lambaid vaadata ja pai teha.



