NÄDALALÕPP

Jõululaadale ostlema

Reede, 16. detsember 2016.



Esmaspäeval, 19. detsembril kell 12.10–15.30 toimub Leisi keskkooli aatriumis kooli jõululaat.



Leisi keskkooli huvijuht Sindy Saarkoppel ütles kolmapäeval, et kirja oli pandud juba 26 tublit müüjat. “Laadaletid täidetakse erinevate küpsetiste, meisterduste, jõulukaartide ja palju muuga,“ kirjeldas Sindy, kelle sõnul ei puudu laadalt ka loterii ning TORE korraldab töötoa, kus saab kohapeal meisterdada. Kell 13.05

esinevad Leisi keskkooli rahvatantsijad õpetaja Meeli Stankevitši juhendamisel.

Laupäeval, 17. detsembril kell 10-15 Salme rahvamajas on laat, kuhu on oodatud kõik müüjad ja ostjad! Jõuluküpsetiste konkurss, õunamahla degustatsioon. Samal päeval on laat ka Muhu spordihoone II korrusel. Kl 11-12 esinevad ansambel Lõõtsmoorikud, folkloorirühm Ätses, neiduderühm Väike Roos. Avatud on Ätse kohvik ja Väikese Roosi õnneloos.



