NÄDALALÕPP

Angla jõulumaa töötab täistuuridel

Reede, 16. detsember 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 16. detsember 2016. Saaremaa joonistamisega on ametis Leisi keskkooli õpilased. Paremal askeldab jõulumemm Anu Noor. FOTO: erakogu Juba kuuendat aastat on Angla pärandkultuurikeskuses avatud jõulumaa, kus avaneb tõeline muinasmaa jõuluvana, jõuluseikluste ja meisterdamistega.



“Seekord oleme ikka uute ja värskete ideedega,” ütles Angla jõulumemm Anu Noor, avaldades heameelt, et jõulumaast on saanud juba tore traditsioon.

Jõulumaa avati Anglas 1. detsembril ning avatud on see aasta lõpuni. Jõulumaal on kahe ja poole tunnine programm erinevate vahvate ettevõtmistega. “Sel aastal koostame Angla tuulikumaa jõulumaa kroonikat. Meil on selline õpituba, kus lapsed joonistavad Saaremaad, seejärel otsime üles oma kodukoha, märgime selle punase südamega ja kaunistame kodusaare talvetemaatikaga. Pildid köidame suurde puidust kaantega raamatusse,” rääkis Anu.



Programmis on Memme Taadi jõulutarkustetuba, kus saab teada seda, kuidas vanasti taluperes jõuludeks ettevalmistusi tehti, mõistatakse mõistatusi

(nutikatele arvajatele jõuluüllatus), õpitakse jõuluvana tervitamiseks laulu. Anglasse tuleb külla lapsi rõõmustama päris jõuluvana, kes päriselt aknast enne ka lapsi piilub! Mängitakse talulaste mänge, krõbistatakse piparkooke, vitamiinipomme ning rüübatakse päkapiku võlujooki.



Lustiline programm on koos jõuluvana, väikese taksikoer Muskaga ning kammi- ja rütmipillide õpitoaga. Anu rõõmustas, et nende jõulumaa on üles leidnud paljud maakonna koolid ja erinevad ettevõtted. Päevas on neil kaks programmi algusega kl 10 ja kl 14. Kolmapäeval toimetasid Anglas näiteks Vanalinna kooli ja Tornimäe lapsed. “Lapsed vahetuvad, aga õpetajad on tuttavad,” naeris Anu, avaldades tänu kõigile neile, kes on neid üles leidnud. “Koolide ja lasteaedadega on meil väga hea koostöö,” kinnitas ta. Traditsiooniliselt on Anglat külastanud heategevusliku ürituse raames Kuressaare Perekodu lapsed.

