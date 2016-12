NÄDALALÕPP

Saaremaa raamatukogus Igor Oleinikovi illustratsioonid

Reede, 16. detsember 2016.



Saare maakonna keskraamatukogu teisel korrusel on detsembri lõpuni vaadata animakunstniku Igor Oleinikovi illustratsioonid.



Igor Oleinikovi lemmiktehnika(d) on guašš ja paber. “Guašiga ei tööta peaaegu keegi, aga mina eelistan just seda, sest guašš ei kuiva kõvaks – seda saab alati maha pesta, töödelda, selle faktuuri muuta, erinevalt näiteks akrüülist. Ma ei hakka iga raamatut illustreerima, vaid ainult sellist, milles on närvi, pinget, mõistatust, dünaamikat. Mulle ei meeldi kanoniseeritud kujutusviis. Näiteks: “Doktor Valusoni peab joonistama täpselt nii, aga mitte kuidagi teisiti!” Miks?! Arvan, et raamatut illustreerides pole vaja kirjanikku täpselt järgida, vaid tuleb luua paralleelmaailm.“



Näituse pealkiri “11” viitab sellele, et illustratsioonid pärinevad aastatest 2005–2015.



Igor on sündinud 4. jaanuaril 1953 Ljubertsõ linnas Moskva oblastis. Ta lõpetas 1976. aastal Moskva keemia-masinaehituse instituudi ning töötas seejärel insener-projekteerijana. 1979. a asus Oleinikov tööle kunstnik-lavastaja assistendina filmistuudios Sojuzmultfilm; mõne aja pärast sai temast kunstnik-lavastaja. Ta on töötanud ka animastuudiotes Christmas Films, Argus ja Solnetšnõi Dom.



Oleinikov on kunstnikuna osalenud animafilmide “Kolmanda planeedi saladus”, “Lugu kaliif toonekurest”, “Elas kord peni”, “Muinasjutt tsaar Saltaanist”, “Vürst Vladimir” jt tegemisel, kunstnik-lavastajana “Meie Sherlock Holmes’iga”, “Muinasjutt rumalast abikaasast”, “Kingsepp ja merineitsi“ jpt loomisel.



Alates 1986. aastast avaldatakse I. Oleinikovi illustratsioone paljudes lasteajakirjades ning samal ajal hakkas ta ka lasteraamatuid illustreerima. Ta on osalenud näitustel Venemaal, Eestis, Leedus, Saksamaal, Taivanis, aga ka Bratislava illustratsioonibiennaalil 2003, 2004 ja 2005, oli 2004. aastal Bologna lasteraamatumessil illustraatorite näituse finalist, pälvis 2006. aastal Tallinna illustratsioonitriennaali diplomi.

