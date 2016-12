NÄDALALÕPP

Kolm vajalikku autot

Reede, 16. detsember 2016.



AS-i Eesti Keskkonnateenused Hiiumaa osakonna käsutuses on kolm sõidukit, mis hiidlastele hädavajalikud − prügipress, multilift-kraana ja soolapuistur-sahk. Nendest rääkis ettevõtte juhataja Aivo Kriiska



Kõik kolm erisõidukit on ehitatud Scania raamile ja alusvankrid on ostetud tehasest uutena just Keskkonnateenuste eriotstarbeliste sõidukite jaoks. Soolapuistur-saha alusvankril on vanust 16 aastat.



See ehitati kümmekond aastat tagasi ümber varasema prügipressi raamile, sest soolapuisturi läbisõit aastas on väiksem – 26 000 kilomeetrit. Shmidt-Stratos puisturseade ning esisahk paigaldati samuti uutena.



“Oleme ettevõttena jõudnud juba ammu niikaugele, et ostetakse uued autod, mis sama firma ja tihti ka samade meeste käes kestavad kaua.



Autod on professionaalsed töövahendid, mille eest korralikult hoolitsedes pole kümmekond aastat mingi vanus,“ rääkis ettevõtte juht.



Kahe ülejäänud auto Scania alusvankrid tulid tehasest 2005. aastal. Nendelegi paigaldati eriseadmed kohe ja uutena. Kolmest autost võimsaim mootor on multilift-kraanal − 380 hobujõudu. Teiste mootoritel on 220 hobuse jaks.



Kogu Hiiumaa prügi



Multilift-autole mahub 12−35 m3 konteiner, kraananool, millega sinna konteinerisse kraami laadida, ulatub autost kaheksa meetri kaugusele. Prügiauto NTM press võimaldab kokku litsuda 16 m3 prügi.



“Sellest masinast käib läbi kogu Hiiumaa prügi, aastas oma 1200 tonni, mida veame Hiiumaa jäätmejaama,“ ütles Aivo Kriiska.



Hiiumaal juhtus aga üks huvitav lugu prügiveol mõned aastad tagasi pärast Muhu väina regatti, kui Heltermaa sadamas 4,5-kuupmeetrisest metallkonteinerist vaatasid prügiveoauto juhile vastu ehmunud silmad.

“Eks kaks meest korjanud seal regatiliste pudeleid. Üks neist ronis konteinerisse, et taarat paremini kätte saada. Kaaslane, kellele ta neid ulatas, oli aga parajasti läinud “saaki“ poodi viima. Enne, kui ta tagasi jõudis, tuli prügiauto,“ naerab Aivo.



Multilift-Scania sõidab aastas 60 000 kilomeetrit ja kokku on sellel kogunenud kilomeetreid üle poole miljoni – rohkem kui 13 tiiru ümber maakera.

Teiste autode läbisõit jääb 30 000 kilomeetri ümber ning neilgi on tööaastate jooksul kümmekond kujuteldavat tiiru ümber maakera tehtud.



Kentsakas lugu



“Multilift-kraanaga oli meil Kärdla vana ühisgümnaasiumi ehitusel selline lugu, et autojuht haakis konksu otsa välikäimla ja hakkas seda konteinerisse tõstma.

Kui kemmerg oli juba paari meetri kõrgusel, avanes uks ning sealt vaatas välja ehitusmees, kes selleks ajaks oli jõudnud püksid üles tõmmata,“ meenutab eriotstarbelisi sõidukeid omava ettevõtte juht veel üht lugu.



Prügipressi roolis on Hiiumaa Keskkonnateenustes autojuhid Aadi Salumaa ja Valdek Luik, soolapuisturit, mis teede-tänavate hooldusega tegeleb nii Kärdlas kui Pühalepa valla linnale lähematel teedel, roolib Kaido Kirss, multilift-kraana autojuhiks on Aivo Oago.



