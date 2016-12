NÄDALALÕPP

Ooperitähed Laurentiuse kirikus

Reede, 09. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Reede, 09. detsember 2016. Oliver Kuusik ja Jassi Zahharov toovad saarlastele jõulurõõmu. FOTO: erakogu Laupäeval, 10. detsembril kl 18 saab Kuressaare Laurentiuse kirikus kuulata kontsertkava “Jõuluooper“ raames Eesti ooperitähti, esitenor Jassi Zahharovit ja esibariton Oliver Kuusikut. Klaveril saadab neid maestro Margus Kappel.



“Oleme alati mõelnud seda, et jõululaule kuulatakse palju, aga jõuluaeg on siiski vaid üks kord aastas,“ ütles Oliver Kuusik Nädalalõpule, lisades muiates, et samas, kui jõululaule ei laula, siis küsitakse, et miks just neid ei olnud.

Nii et seekordki on Jassi ja Oliver kokku pannud repertuaari just kaunitest jõulumeeleolu loovatest lauludest.



“Meie kontsert on ooperlikumate meeshäälte versioon nendest jõululauludest, mida saab kuulda kogu aeg. Ma arvan seda, et meie hääled sulanduvad hästi ja meil on väga hea trio. See on midagi teistsugust ja meie suvine koostöö tõestas, et ka inimestele see meeldis,“ tähendas Oliver Kuusik.



Hea koostöö



Suvel andsid Jassi Zahharov ja Oliver Kuusik ühise kontserdi Kuressaares Arensburgi hotelli terrassil. Ka ooperipäevad on muidugi suur sündmus.

Rahvusooperis Estonia töötavatel ooperilauljatel on olnud väga hea koostöö juba pikka aega. Esimest korda mängiti koos juba 2001. aastal etenduses “Hüljatud“, kui Jassi mängis peaosas Jean Valjeani ja Oliver väepealik Enjolrast. “Jassi on mulle suur eeskuju alati ja ka tema esinemismaneer on väga meeldiv,“ rääkis Oliver.



Kokku antakse üle Eesti kuus kontserti. Kauneid hingepaitavaid jõulukontserte saab kuulda Kuressaares, Toris, Tallinnas Kaarli ja Jaani kirikus, Viimsi Püha Jaakobi ning Tartu Peetri kirikus. Hiidlased peavad seekord kahjuks kurvastama, sest ajapuudusel seekord sinna ei jõuta. “Aga küllap järgmine kord kindlasti. Hiiumaa mulle väga meeldib, ei ole mingit saarlaslikku eelistust,“ naeris Oliver Kuusik.



Jassi Zahharov ja Oliver Kuusik moodustavad vaieldamatult kõige jõulisema ja mehisema duo, mida üle pika aja kuuldud. Tugev, ent samal ajal kõrvu paitav bariton ja ooperilavadelt tuntud helisev ja meeliülendav tenor on kooslus, mida tasub kuulata.



Kontserdil üritatakse kasutada võimendust nii vähe kui võimalik ning nauditakse pigem kiriku akustikat. “Oleme alati mõelnud seda, et jõululaule kuulatakse palju, aga jõuluaeg on siiski vaid üks kord aastas,“ ütles Oliver Kuusik Nädalalõpule, lisades muiates, et samas, kui jõululaule ei laula, siis küsitakse, et miks just neid ei olnud.Nii et seekordki on Jassi ja Oliver kokku pannud repertuaari just kaunitest jõulumeeleolu loovatest lauludest.“Meie kontsert on ooperlikumate meeshäälte versioon nendest jõululauludest, mida saab kuulda kogu aeg. Ma arvan seda, et meie hääled sulanduvad hästi ja meil on väga hea trio. See on midagi teistsugust ja meie suvine koostöö tõestas, et ka inimestele see meeldis,“ tähendas Oliver Kuusik.Suvel andsid Jassi Zahharov ja Oliver Kuusik ühise kontserdi Kuressaares Arensburgi hotelli terrassil. Ka ooperipäevad on muidugi suur sündmus.Rahvusooperis Estonia töötavatel ooperilauljatel on olnud väga hea koostöö juba pikka aega. Esimest korda mängiti koos juba 2001. aastal etenduses “Hüljatud“, kui Jassi mängis peaosas Jean Valjeani ja Oliver väepealik Enjolrast. “Jassi on mulle suur eeskuju alati ja ka tema esinemismaneer on väga meeldiv,“ rääkis Oliver.Kokku antakse üle Eesti kuus kontserti. Kauneid hingepaitavaid jõulukontserte saab kuulda Kuressaares, Toris, Tallinnas Kaarli ja Jaani kirikus, Viimsi Püha Jaakobi ning Tartu Peetri kirikus. Hiidlased peavad seekord kahjuks kurvastama, sest ajapuudusel seekord sinna ei jõuta. “Aga küllap järgmine kord kindlasti. Hiiumaa mulle väga meeldib, ei ole mingit saarlaslikku eelistust,“ naeris Oliver Kuusik.Jassi Zahharov ja Oliver Kuusik moodustavad vaieldamatult kõige jõulisema ja mehisema duo, mida üle pika aja kuuldud. Tugev, ent samal ajal kõrvu paitav bariton ja ooperilavadelt tuntud helisev ja meeliülendav tenor on kooslus, mida tasub kuulata.Kontserdil üritatakse kasutada võimendust nii vähe kui võimalik ning nauditakse pigem kiriku akustikat.

Veel artikleid samast teemast »