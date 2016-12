NÄDALALÕPP

Õed Ilvesed annavad imekauni kontserdi

Reede, 09. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: NL Reede, 09. detsember 2016. Foto: erakogu Reedel, 16. detsembril kell 19 rõõmustab ansambel The Ilves Sisters (pildil) Kärdla kultuurikeskuses publikut jõulutuuriga “Happy New Year”.



The Ilves Sisters ühendab säravaid, andekaid ja elurõõmsaid õdesid, kes alustasid muusikueluga juba lapsepõlves, mil leidsid aset nende esimesed kontserdid. Õed Ilvesed on oma erialal kõrgelt hinnatud klassikamuusika maailmas ning kirg, mis neid õdesid muusikat luues ühendab, on fenomenaalne.

Publik on siiani harjunud kuulama õdede pillimängu, ent sel kontserttuuril lööb kaasa ka nende viies õde, malbe, ent samal ajal jõuline sopran Damaris, kes toetab õdede pillimängu oma imeilusa häälega.



Bändi soov oli teha selleks tuuriks täiesti uus kava lugudega, mida nad eelmistel kontserttuuridel pole veel esitanud. Ansambli vanima õe Liidia sõnul tuleb esitusele nii nende endi kui rahva poolt armastatud jõululaule: “Neid lugusid sellises seades ei ole mitte keegi veel kuulnud, me lasime need seaded spetsiaalselt teha selle jõulutuuri jaoks ja me oleme ise ka väga põnevil, et kuidas see kõik vastu võetakse.”



Repertuaari kuuluvad nii rõõmsad ja energilised jõululaulud kui ka romantiliselt aeglased ja kaunid talvehõnguga muusikapalad.



Pühad on aeg, mil tuleb oma perekond seada esikohale. Nii ka laval. The Ilves Sisters väärtustab samuti perekonda ning mis saaks olla kaunim kui näha viit õde, kes näitavad oma armastust nii muusika kui perekonna vastu üles ühiselt laval musitseerides. The Ilves Sisters ühendab säravaid, andekaid ja elurõõmsaid õdesid, kes alustasid muusikueluga juba lapsepõlves, mil leidsid aset nende esimesed kontserdid. Õed Ilvesed on oma erialal kõrgelt hinnatud klassikamuusika maailmas ning kirg, mis neid õdesid muusikat luues ühendab, on fenomenaalne.Publik on siiani harjunud kuulama õdede pillimängu, ent sel kontserttuuril lööb kaasa ka nende viies õde, malbe, ent samal ajal jõuline sopran Damaris, kes toetab õdede pillimängu oma imeilusa häälega.Bändi soov oli teha selleks tuuriks täiesti uus kava lugudega, mida nad eelmistel kontserttuuridel pole veel esitanud. Ansambli vanima õe Liidia sõnul tuleb esitusele nii nende endi kui rahva poolt armastatud jõululaule: “Neid lugusid sellises seades ei ole mitte keegi veel kuulnud, me lasime need seaded spetsiaalselt teha selle jõulutuuri jaoks ja me oleme ise ka väga põnevil, et kuidas see kõik vastu võetakse.”Repertuaari kuuluvad nii rõõmsad ja energilised jõululaulud kui ka romantiliselt aeglased ja kaunid talvehõnguga muusikapalad.Pühad on aeg, mil tuleb oma perekond seada esikohale. Nii ka laval. The Ilves Sisters väärtustab samuti perekonda ning mis saaks olla kaunim kui näha viit õde, kes näitavad oma armastust nii muusika kui perekonna vastu üles ühiselt laval musitseerides.

Veel artikleid samast teemast »