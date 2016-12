NÄDALALÕPP

Orissaares ja Saklas jõulueelne sagin

Reede, 09. detsember 2016.



Laupäeval, 10. detsembril algusega kl 11 toimub Orissaare spordihoones juba kuuendat korda jõululaat.



“Seekordselt laadalt saab osta erisugust käsitööd restaureeritud mööblist ja peenest pitsist villaste sokkideni välja,“ ütles laada korraldaja Liisi Miller, kelle sõnul on kohal ka mitmed toidutootjad ja ei puudu ka tööstuskaupade lett. Ka saab laadal tutvuda ümbruskonna toidutootjate/käsitööliste toodanguga, mida kauplustest ei leia. Osta saab näiteks Rautsi talu hapukapsast, saaremaiseid õunu, marineeritud silmu, Saaremaa lambaliha, kanamune, erinevaid hoidiseid. Käsitöö poole pealt pakutakse punutud korve, ehteid, kindaid-sokke, rahvuslikku käsitööd, keraamikat, lisaks kosmeetikat, voodipesu, jõuluehteid ja palju muud põnevat.



Laadaalal tegutseb kohvik ja õnneloos. Koos abilistega Orissaare avatud noortekeskusest saavad lapsed juba valmis meisterdada oma kirjad jõuluvanale või teha ehteid kuusele. Laadakohvikus saab nautida maitsvaid jõulujooke ja küpsetisi, nii soolaseid kui magusaid, ning ehk saab mõne hea retseptigi.



Esimene jõululaat toimus Orissaare spordihoones 2010. aastal, varem on see teoks saanud Orissaare kultuurimajas. Teist aastat laata korraldava Liisi Milleri sõnul näitas eelmise aasta kogemus, et huvi on nii ostjatel kui müüjatel. “Laadalt ostmine annab hoopis teise tunde kui kaupluses poodlemine,“ tähendas Liisi, viidates, et lisaks isuäratavatele lõhnadele ja suurele rahvahulgale on see saalitäis mõnusat jõulueelset saginat. “Orissaare jõululaat, erinevalt paljudest teistest, küll kultuuriprogrammi ei paku, kuid uudistamist jätkub siin sellegipoolest nii lastele kui vanavanematelegi,“ kutsus Liisi Miller kõiki osalema.



Pühapäeval, 11. detsembril toimub väike jõululaat Sakla muuseumis. Kl 13–16 on Anne Trei raamatu "Pildikesi Valjala kihelkonnast" II osa esitlus. Laadal on ka loterii ning kontsert. Esinevad Risto Paiste ja Richard Toomann. Kaetud on kohvilaud.

