Kunsti ja muusikaga jõulude ootuses

Reede, 09. detsember 2016.



Laupäeval, 10. detsembril algusega kl 11 toimub Saaremaa Kunstistuudios heategevuslik koguperepäev kunsti ja muusikaga “Jõulude ootel“.



Kl 11 jõulutervitus. Kontsert: esineb Kuressaare muusikakooli saksofonikvartett, juhendaja Matis Männa. Töötuba: päkapiku meisterdamine.



Kl 12 kontsert: muusikakooli keelpilliõpilased, juhendaja Laine Sepp ning muusikakooli kitarriõpilased, juhendaja Toomas Tang. Kl 13.10 on avatud töötuba: tekstiilist ingli meisterdamine.



Kl 14 kontsert: KG huvikooli Inspira 5-aastaste laste muusikaring, juhendaja Pilvi Karu, laululapsed Helle Ranna juhendamisel, KG huvikooli Inspira solist Marie Loviise Siim ning ansamblid Viska Viis ja Lähme Lauluga! Juhendaja Laine Lehto. Kl 15 töötuba: jõuluehete meisterdamine. Kl 16 jõuluüllatus.



