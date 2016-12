NÄDALALÕPP

Kihelkonna advendikohvik kogub raha laste mänguväljaku jaoks

Reede, 09. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Pühapäeval, 11. detsembril algusega kl 11 on kõik oodatud Kihelkonna rahvamajja külastama heategevusüritusena avatud advendikohvikut.



“Traditsiooniliselt on korraldajaks kooli hoolekogu, kuid järjekorras juba üheteistkümnes advendikohvik on seekord korraldatud MTÜ TIOK (Kihelkonna Tegusate Inimeste Oma Kodu) eestvedamisel,“ ütles Kihelkonna rahvamaja juhataja Anneli Teppo-Toost, kelle sõnul toetatakse seekordse tuluga laste mänguväljaku uuendamist.



Advendikohviku raames toimub heategevuslaat, saab laadal kaubelda, pakutakse pirukaid ja suppi, toimub loterii.



Laval on seekordsel kontserdil eelmise aasta advendikohviku tulu eest soetatud ksülofonid. Palju põnevaid etteasteid on lasteaialt, koolilt ja Kihelkonna noortelt, teiste hulgas astub lavale Triin-Eliis Süld, keda saadab klaveril Liisa Hiob.

Kontsert algab kell 12.30. Avatud on ka lastetuba, kus meisterdatakse ja mängitakse. “Nii et tegemist on kogupereüritusega, kuhu kõik on oodatud,“ lisas Anneli. Autor: Ivika Laanet Reede, 09. detsember 2016.“Traditsiooniliselt on korraldajaks kooli hoolekogu, kuid järjekorras juba üheteistkümnes advendikohvik on seekord korraldatud MTÜ TIOK (Kihelkonna Tegusate Inimeste Oma Kodu) eestvedamisel,“ ütles Kihelkonna rahvamaja juhataja Anneli Teppo-Toost, kelle sõnul toetatakse seekordse tuluga laste mänguväljaku uuendamist.Advendikohviku raames toimub heategevuslaat, saab laadal kaubelda, pakutakse pirukaid ja suppi, toimub loterii.Laval on seekordsel kontserdil eelmise aasta advendikohviku tulu eest soetatud ksülofonid. Palju põnevaid etteasteid on lasteaialt, koolilt ja Kihelkonna noortelt, teiste hulgas astub lavale Triin-Eliis Süld, keda saadab klaveril Liisa Hiob.Kontsert algab kell 12.30. Avatud on ka lastetuba, kus meisterdatakse ja mängitakse. “Nii et tegemist on kogupereüritusega, kuhu kõik on oodatud,“ lisas Anneli.

Veel artikleid samast teemast »